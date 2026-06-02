7.000 € para ser funcionario ya disponible: requisitos y cómo pedirla

Miles de aspirantes repasan libros y horarios para lograr una plaza pública. Mientras estudian, los costes no desaparecen: matrículas, material y desplazamientos pesan en el bolsillo. El Gobierno ha activado una ayuda destinada a aliviar ese periodo de preparación y facilitar el acceso a la función pública.

Qué cubre la subvención de 7.000 euros para opositores

La ayuda pública tiene como objetivo financiar los gastos derivados de la preparación de una oposición. Está pensada para reducir la barrera económica que suele frenar a muchos candidatos.

Importe: hasta 7.000 euros por persona, en un único pago.

hasta por persona, en un único pago. Gastos de matrícula en academias y cursos presenciales o en línea.

Compra de material didáctico y manuales.

Tasas oficiales de examen y derechos de inscripción.

Desplazamientos relacionados con la preparación o la realización de pruebas.

Suscripciones a plataformas, software y recursos digitales de estudio.

Quiénes pueden optar: requisitos esenciales para acceder

La concesión exige cumplir condiciones concretas. No todos los aspirantes son elegibles.

Residencia legal en España.

Estar en situación de desempleo en el momento de la solicitud.

Ingresos familiares por debajo de los límites que determine la convocatoria.

Inscripción en una de las oposiciones incluidas en la convocatoria.

No haber recibido la misma ayuda con anterioridad.

La ayuda se entrega una sola vez por persona. Es decir, no se puede solicitar de nuevo tras haberla cobrado.

Convocatorias y cuerpos admitidos: estatal, autonómico y local

La subvención es amplia en cobertura geográfica y por tipos de cuerpos. Se admite preparación para plazas de distintos niveles administrativos.

Cuerpos estatales: por ejemplo, Justicia , Administración general o puestos administrativos del Estado.

, Administración general o puestos administrativos del Estado. Fuerzas de seguridad: plazas de Policía Nacional y Guardia Civil .

y . Convocatorias autonómicas y locales que estén especificadas en la orden.

Conviene revisar la lista oficial de convocatorias para confirmar si la oposición que se prepara está incluida.

Cómo tramitar la solicitud: pasos prácticos

La gestión suele realizarse por medios electrónicos. Seguir el procedimiento oficial evita errores y retrasos.

Comprobar la publicación de la convocatoria en el boletín oficial correspondiente. Reunir la documentación requerida (ver apartado siguiente). Acceder al formulario telemático o presentar la solicitud en el registro habilitado. Adjuntar los justificantes escaneados y enviar la solicitud dentro del plazo. Conservar el resguardo o el justificante de presentación.

Documentos imprescindibles

Certificado de empadronamiento o documento equivalente.

Justificante de la situación laboral (registro de desempleo).

Declaración o certificado de la renta familiar según exige la convocatoria.

Comprobante de inscripción en la oposición o acreditación de matrícula en preparación.

Documentos adicionales que el organismo pida para verificar la condición del solicitante.

Cuánto se cobra y condiciones de pago

El importe máximo por beneficiario es de 7.000 euros brutos, abonados en una sola ocasión. El Ayuntamiento o la administración responsable dicta la fórmula de pago.

Una ventaja relevante es que no se exige la devolución del dinero si el aspirante no logra plaza.

Fechas, plazos y recomendaciones para solicitantes

Las convocatorias no siempre se publican en la misma fecha. Por ello, es necesario vigilar los canales oficiales.

La apertura suele ser anual, pero la programación puede variar.

Consultar el boletín oficial y la web del ministerio o comunidad autónoma.

Preparar la documentación con antelación para no perder el plazo.

Guardar facturas y justificantes de gasto si la convocatoria solicita acreditación posterior.

Contactar con el servicio de atención al ciudadano si surgen dudas sobre el trámite.

Consejos para sacar partido a la ayuda

Planificar el uso de la subvención mejora su impacto en la preparación. Algunos consejos prácticos pueden marcar la diferencia.

Priorizar el gasto: matrícula y material básico antes de gastos menores.

Comparar academias y plataformas para elegir la opción más eficiente.

Solicitar factura o recibo por cada gasto para justificar la subvención si se solicita.

Aprovechar recursos gratuitos complementarios: bibliotecas, cursos online y foros.

Mantener un calendario de estudio y un presupuesto para controlar el uso del dinero.

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