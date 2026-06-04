Hacienda licita 374.000 € para vigilar el mar desde el espacio: lo confirma el BOE

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha lanzado una licitación para contratar servicios de vigilancia marítima basados en tecnología satelital. El objetivo es reforzar las capacidades de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera con imágenes de radar obtenidas desde el espacio.

Detalles económicos y administrativo-legales de la licitación

El anuncio figura publicado en el Boletín Oficial del Estado y especifica un presupuesto de 374.000 euros. El contrato aparece identificado con el código CPV 72310000, relativo al tratamiento de datos.

Órgano convocante: Agencia Tributaria , dependiente del Ministerio de Hacienda .

, dependiente del . Firma del anuncio: Alfonso Pérez Chocano , director del Servicio de Gestión Económica.

, director del Servicio de Gestión Económica. Ámbito principal de ejecución: España.

Para qué se quiere este servicio: misión y uso operativo

La prestación está destinada a apoyar las labores del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Los datos satelitales servirán como insumo de inteligencia para operaciones en el mar.

El servicio se aplicará en investigaciones sobre contrabando, narcotráfico y fraude fiscal en aguas bajo jurisdicción española.

Cómo ayudan las imágenes radar satelitales a combatir actividades ilícitas

Las imágenes de radar permiten detectar buques sin necesidad de luz. Son útiles cuando las naves apagan o falsean sus sistemas de identificación.

Combinación con el Sistema de Identificación Automática (AIS) para verificar posiciones.

para verificar posiciones. Detección de embarcaciones que transmiten localizaciones falsas.

Seguimiento en zonas críticas, como el estrecho de Gibraltar.

Alcance temporal y diferencia con recursos previos

El contrato busca garantizar acceso estable y planificado a estos productos durante doce meses. Antes, el acceso era puntual y se solicitaba a organismos internacionales.

La nueva contratación reduce la dependencia de terceros y ofrece una cobertura continua.

Proceso de adjudicación: criterios y exigencias

La administración ha optado por un procedimiento abierto. El criterio de selección principal es el precio, con una ponderación del 100%.

Requisitos formales para las empresas

Acreditación de solvencia económica y técnica.

Presentación del Documento Europeo Único de Contratación .

. Cumplir las condiciones del pliego que está disponible gratis en el portal estatal.

Una vez comprobada esa solvencia, la oferta con la cuantía más baja será la adjudicataria. No se aplicarán otros factores técnicos o cualitativos adicionales.

Fechas, plazos y actos administrativos

Las compañías interesadas deben remitir sus propuestas por vía electrónica.

Plazo límite de presentación: 12 de mayo de 2026 , a las 17:30 horas .

, a las . Apertura de las ofertas económicas: 13 de mayo, a las 10:00 .

. Lugar del acto privado de apertura: calle Lérida 32-34, Madrid.

Condiciones sobre el objeto del contrato y su cuantía

No se admitirán variantes respecto al contenido del servicio. El importe estimado en el expediente coincide exactamente con los 374.000 euros publicados.

Impacto operativo esperado y contexto estratégico

Con este refuerzo, Vigilancia Aduanera podrá planificar operaciones con mayor previsión. La disponibilidad continua de imágenes radar mejora la detección preventiva.

El recurso es especialmente valioso en rutas marítimas frecuentadas por redes que buscan ocultar sus movimientos.

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