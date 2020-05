Cerezo y Gil Marín se burlan de los abonados del Atlético de Madrid con su escandalosa ‘compensación’

►Han hecho un Erte y ahora proponen sólo un 20%, pero ¡con la condición de renovar!

No hace falta encuesta alguna para saber que una aplastante mayoría de masa atlética rechaza y lamenta a los dirigentes del club Atlético de Madrid: especialmente a Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín, hijo del malogrado y presidiario Jesús Gil. Pero después del anuncio de este miércoles de cómo compensarán a los abonados por los partidos que no puedan disfrutar como titulares de sus butacas el enfado es aún más mayúsculo si cabe.

Cerezo y Gil Marín proponen sólo un 20% de descuento en el abono de la temporada que viene. ¿Pero quién no renueve, qué? Sobre eso, los muy tunos no dan detalle alguno. Podríamos suponer que tocaría reclamar, envolverte en gestiones amargas, pero ni siquiera eso te aseguraría nada. Por tanto, de no renovar, encima, tiene toda la pinta de que tu dinero se lo van a quedar. Hay mucha gente que está pasando por unas estrecheces económicas a causa del coronavirus tremendas cómo para pensar en renovar un abono.

Quedan aún cinco partidos en el Metropolitano, mínimo el de Cuartos de Champions, que sin duda cotiza más que ese 20% aplicado al futuro, y la Copa ni se ha olido… Y todo esto reseñando que el club ha aplicado un Erte.

Todo un despropósito. Y por supuesto varios partidos de la temporada que viene se jugarán a puerta cerrada. El cabrero en redes sociales contra estos dos sujetos nada más lanzarse el comunicado no se ha hecho esperar. Total y frontal rechazo de una afición cada día más avergonzada de Cerezo y Gil Marín, auténticos expertos en mirar por su bolsillo y en generar desafección.