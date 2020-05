COVID-19 | Ciudadanos Getafe solicita al Ayuntamiento un reparto equitativo de mascarillas para todos los vecinos

► Mónica Cobo considera que “es prioritario saber cuántas mascarillas se han comprado, cuántas quedan en stock y qué criterio se ha seguido para el reparto, ya que muchos vecinos no las han recibido”.

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Getafe, Mónica Cobo, ha registrado una pregunta para el próximo Pleno municipal con el objetivo de conocer “la gestión realizada por el ejecutivo desde el inicio de la pandemia en relación al aprovisionamiento, acopio y distribución de mascarillas para protección contra el Covid 19”.

“Desde el 20 de abril, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha estado solicitando el reparto de mascarillas a todos los vecinos de Getafe, con especial atención a los grupos de riesgo”, ha comentado la portavoz, añadiendo que “no compartimos que se hayan repartido sólo a familias con menores de 14 años o a los mayores, y además, desconocemos los criterios que han utilizado”.

“La mascarilla ejerce una labor esencial en la desescalada ya que no sólo protege a quien la utiliza, también ayuda a que éste no contagie a los demás”, ha recordado Cobo, señalando que “estamos trabajando desde el consenso en la Comisión de Reconstrucción, pero no vamos a dejar de lado nuestra labor de fiscalización y control al Gobierno, que nos parece imprescindible para asegurar la utilización de los recursos de la manera más eficiente”.

“No hemos tenido información sobre la cuantía o la metodología que se ha seguido tanto para el reparto de mascarillas como para la selección de destinatarios que iban a recibirlas”, ha criticado la portavoz de Cs, lamentando que “un gran número de vecinos del municipio afirman no haber recibido sus mascarillas aún correspondiéndoles según lo anunciado, o haberlo hecho en un número insuficiente que no se corresponde con los censados en la vivienda”.

“Nuestra prioridad es velar por la salud y el empleo de los vecinos de Getafe y lo estamos haciendo con política útil y fiscalización de las actuaciones del ejecutivo local”, ha concluido Mónica Cobo.