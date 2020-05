El Hospital Universitario de Getafe tiene en marcha más de 20 proyectos de investigación sobre Covid-19

► Con el objetivo de incrementar la evidencia científica sobre los resultados de tratamiento de esta enfermedad.

El Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de Getafe cuenta en la actualidad con más de 20 proyectos de investigación relacionados con la atención a pacientes de Covid-19, que se plantean como objetivos incrementar la evidencia científica sobre resultados en el tratamiento, las características clínicas y epidemiológicas o el impacto del confinamiento domiciliario en la situación funcional y calidad de vida de los mayores, entre otros aspectos.

El Servicio de Geriatría participa en el proyecto «Impacto del confinamiento domiciliario del Covid19 sobre la salud de los adultos mayores: un ‘experimento natural’ en España» que pretende evaluar el impacto del confinamiento en la situación funcional y calidad de vida de ancianos de cuatro cohortes de base poblacional en España. Este trabajo está coordinado por el profesor Fernando Rodríguez Artalejo, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, con la participación del grupo de Ignacio Ara (Universidad de Castilla-La Mancha) y el grupo de José Luis Ayuso (Universidad Autónoma de Madrid).

Asimismo, el Grupo del Dr. Rodríguez Mañas, jefe de Servicio de Geriatría, ha iniciado un proyecto sobre la asociación entre el uso de fármacos que bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y la incidencia y gravedad de la infección Covid-19, en el que participan además otros seis hospitales de la Comunidad de Madrid.

El Servicio de Medicina Intensiva participa en un ensayo clínico en fase II para evaluar la eficacia en términos de disminución de la mortalidad de la terapia con células mesenquimales alogénicas indiferenciadas derivadas de cordón umbilical en pacientes infectados por Covid-19 e insuficiencia respiratoria aguda con necesidad de ventilación mecánica. Este estudio se desarrolla en colaboración con el Dr. Madero, de la Universidad Autónoma de Madrid, jefe del Grupo de Progenitores Hematopoyéticos y Terapia Celular del Instituto de Investigación La Princesa (Hospital Universitario La Princesa) y con el Hospital Universitario La Paz.

Evaluación de la TAF en síndrome de distrés respiratorio agudo

El Servicio de Neumología, a través de la Unidad Respiratoria de Cuidados Intermedios (UCRI) que presta soporte respiratorio mediante ventilación no invasiva (VNI) a pacientes Covid-19 y que ha hecho posible la atención a pacientes desde Urgencias y antes de ingresar en UCI o tras salir de ella, ampliando la oferta de atención respiratoria y optimizando las camas de UCI para pacientes más graves que precisaban intubación, ha iniciado un estudio retrospectivo sobre la evaluación de la terapia de alto flujo (TAF) en síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) por coronavirus.

Este proyecto se marca como objetivos evaluar la tasa de intubación a 28 días en los pacientes que han recibido terapia de alto flujo en SDRA por COVID-19, evaluar la mortalidad a los 28 días, reconocer factores predictores de intubación oro traqueal (IOT) y reconocer factores predictores de mortalidad.

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular coordina el Estudio “Covid-19 Isquemia 2020” (Registro multicéntrico), impulsado por la Sociedad de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular de Madrid y la Sociedad Centro de Angiología y Cirugía Vascular, junto a más de 25 hospitales de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. Este proyecto pretende analizar si existe un incremento en la incidencia de cuadros de isquemia arterial aguda en pacientes por Covid-19, así como sus características y evolución. El Servicio ha puesto en marcha además (en colaboración con Urgencias, Medicina Interna, Geriatría y Farmacia) un ensayo clínico con lenalidomida a dosis bajas para el tratamiento de pacientes mayores de 60 años con coronavirus.

La Fundación Seimc-Gesida promueve un estudio multicéntrico, coordinado por el Dr. José Ramón Arribas (Hospital Universitario La Paz) en el que participa el Servicio de Medicina Interna del Hospital de Getafe que se marca como objetivos describir las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con Covid-19 que ingresan en los hospitales españoles así como analizar los factores pronósticos de requerimiento de Cuidados Intensivos, utilización de ventilación mecánica y de mortalidad.

El Servicio de Cirugía General y el Servicio de Ginecología participan en los estudios internacionales “Covid Surg” y “Covid Cancer Surg” que lidera el National International for Health Research Global Unit on Global Surgery de Reino Unido. Estos proyectos estudiarán qué impacto ha tenido el coronavirus en pacientes quirúrgicos, tanto de patología benigna como maligna, y por grupos de patología maligna (colorectal, ginecológica, mama, Neurología, etc.).

Por su parte, el Servicio de Pediatría participa en un estudio nacional multicéntrico que evaluará el impacto que la infección maternal por Covid-19 puede tener en el recién nacido a corto, medio y largo plazo. Por último destacar la participación en estudios Covid-19 de los servicios de Reumatología, Farmacia, Otorrinolaringología y Urgencias del Hospital Universitario de Getafe.