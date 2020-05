COVID- 19 | El Gobierno municipal de Getafe propondrá no cobrar la tasa de terrazas y veladores hasta el verano de 2021

► También se propondrá ampliar el número de mesas de las terrazas siempre que las circunstancias lo permitan.

► Esta propuesta destinada a ayudar a los autónomos y pymes se une a otras anunciadas, como bonificaciones en el IBI, IAE y ayudas económicas directas gestionadas por GISA.

Ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus, el Gobierno Municipal de Getafe propondrá en la próxima reunión de la ‘Comisión de Reconstrucción Ante el Impacto de la COVID-19’ no cobrar la tasa de terrazas y veladores hasta el verano de 2021; para ello pedirá el apoyo del resto de grupos que componen la Corporación para que la suspensión temporal de este impuesto pueda ser aprobada finalmente en el Pleno municipal.

Según aseguran en una nota publicada en la página web del Ayuntamiento de Getafe, el Ejecutivo municipal lleva semanas trabajando en esta propuesta, como medida de apoyo directa a los autónomos y pymes de la hostelería. El objetivo es que los propietarios de bares y restaurantes no tengan que abonar esta tasa hasta los meses de verano de 2021.

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha explicado que “si bien ya habíamos presentado propuestas para autónomos y pymes que pueden beneficiar al sector hostelero, es cierto que por sus características y las medidas de distanciamiento que durarán en el tiempo, queremos redoblar el esfuerzo y el apoyo del Ayuntamiento hacia estos emprendedores”.

El Ayuntamiento ya anunció que no cobraría la tasa de terrazas y veladores mientras dure el Estado de Alarma, puesto que no se está haciendo uso de las mismas. Sin embargo, en las diferentes fases de la desescalada no se permitirá que estos elementos de ocio puedan disfrutarse al 100 %, suponiendo una aminoración importante de los ingresos para los hosteleros.

En este sentido, el Ejecutivo local propondrá también que las terrazas puedan ampliar el número de mesas temporalmente, siempre que las circunstancias lo permitan y tras estudiar cada solicitud para cumplir con las medidas de seguridad, de forma que sea otro espaldarazo más para el empleo y el desarrollo económico. Para ello se está trabajando en permitir el uso de más superficie en las actuales ubicaciones o nuevos espacios.

El Gobierno Municipal viene manteniendo reuniones con las asociaciones de pequeños comerciantes periódicamente a través de videoconferencia con la participación de la alcaldesa y la concejala de Empleo y Desarrollo Económico.

Medidas tributarias para autónomos y empresas

Asimismo, fuentes municipales afirman que actualmente se trabaja en otras medidas de apoyo a través de bonificaciones tributarias, para autónomos y empresas que realicen el esfuerzo de continuar con la actividad económica y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Una de ellas pasa por la bonificación del IBI para aquellas empresas o autónomos que se hayan visto obligados a realizar un ERTE, pero que al finalizar el año hayan mantenido o recuperado la totalidad de la plantilla. De la misma forma, se bonificaría el IBI a los autónomos sin plantilla a su cargo, que se hayan visto obligados a cesar su actividad temporalmente debido al Estado de Alarma. Esta circunstancia se ampliaría a sociedades limitadas que carezcan de trabajadores. También se propone la bonificación del IAE a pymes que hayan mantenido los puestos de trabajo tras la crisis.

Además, el Gobierno Municipal ha propuesto bonificaciones en la cuota del IBI a comercios y establecimientos de ocio y hostelería, que están siendo los principales afectados durante estas y las próximas semanas por el cese de sus actividades habituales.

Arrendadores

Con el objetivo de proteger a las familias vulnerables y también el mantenimiento de negocios ya establecidos en la ciudad, el Gobierno Municipal también ha propuesto bonificaciones del IBI para aquellos arrendadores que hayan condonado al menos dos mensualidades a familias en situación de vulnerabilidad. De la misma forma se establecerán bonificaciones para arrendadores de locales comerciales de hasta doscientos metros cuadrados que hayan condonado también dos meses de la renta en determinadas circunstancias.