COVID-19 | ULEG y la Fundación La Sonrisa de Álex ponen en marcha una campaña de recaudación de fondos para las familias de Leganés afectadas por el coronavirus

► Hasta el próximo 15 de mayo, ambas entidades recogerán aportaciones económicas que se destinará a cubrir las necesidades básicas y colectivos de Leganés en situación de vulnerabilidad sobrevenida por el Coronavirus.

El partido vecinal Unión por Leganés-ULEG y la Fundación La Sonrisa de Álex han firmado un acuerdo de colaboración para la realización de una recaudación económica destinada a la compra de productos básicos (alimentos, ropa, utensilios de hogar, limpieza, objetos de higiene personal, material sanitario, etc.) para aquellos menores, familias y colectivos de Leganés que han visto agravadas sus condiciones de vida y se enfrentan a una situación de vulnerabilidad por la irrupción del coronavirus y su terrible impacto económico y social en España, y en especial en el municipio de Leganés.

Así, hasta el 15 de mayo, cualquier persona que lo desee podrá realizar cualquier aportación económica a una cuenta de la propia Fundación La Sonrisa de Álex mediante una transferencia que incluirá el concepto “COVID-19″. Por su parte, ULEG comunicará las personas y colectivos que podrán ser destinatarios de las ayudas y se encargará de la entrega y logística de las compras de productos básicos.

Desde la Fundación La Sonrisa de Álex, su presidente Javier Carrasco ha mostadro su compromiso con Leganés y ha afirmado que “cuando yo necesité ayuda, todos los vecinos me apoyaron y ayudaron. Ahora nos toca a nosotros ayudar a los demás”. Por parte de ULEG, la concejala Mercedes Neria ha sido la responsable de la firma de este convenio de colaboración y ha señalado su satisfacción porque su formación sigue pudiendo aportar y sumar por Leganés y su gente: “Quien nos conoce y a mí personalmente sabe que ‘La Sonrisa de Alex’ es una fundación especial. No han dudado en ningún momento en firmar este convenio para ayudar a los vecinos de Leganés, la ciudad donde nació y vivió Álex, motivo por el que se creó esta fundación. Son una familia muy especial. Esta crisis, del COVID-19, no ha hecho más que comenzar, estoy convencida de que, como en tantas ocasiones, vamos a recibir numerosos apoyos solidarios porque va a haber mucha gente y colectivos que lo va a

necesitar. Toda colaboración, sea la que sea, será bienvenida.”

Número de cuenta para realizar aportaciones económicas:

FUNDACIÓN LA SONRISA DE ÁLEX

Nº CCC: ES86 0049 5847 17 2516034930 (BANCO SANTANDER)

CONCEPTO: AYUDA COVID-19