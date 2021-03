COVID y teletrabajo

Muchas organizaciones, en especial las grandes, seguramente ya tenían previstos afrontar cambios, sin embargo, la crisis sanitaria del Covid19 lo que ha hecho es acelerarlos, entre ellos, los referentes a la gestión del personal. Esta situación nos ha obligado a preguntarnos si estamos utilizando el modelo correcto, principalmente en lo que se refiere a forma de trabajar basada en el modelo presencial, a distancia o mixto. La necesidad de alternativas coloca el teletrabajo como una alternativa, además de ser una alternativa muy efectiva en multitud de casos y que permite ahorrar costes, el teletrabajo se ha convertido en el gran reclamo de conciliación de multitud de trabajadores/as.

Esta situación fuerza a los departamentos de RRHH a buscar respuestas sobre la mejor forma de gestión de equipos a distancia, como tratar de dar seguridad a los trabajadores/as en sus puestos presenciales y en sus hogares, epis, encontrar nuevas herramientas digitales para desempeñar sus funciones y poder interactuar con compañeros, clientes, proveedores. Es importante que todo ello no repercuta en el nivel productivo, nos encontramos ante una oportunidad, un nuevo enfoque de gestión de personal que genera valor y ayuda a retener talento. Sin embargo, el teletrabajo tiene algunas desventajas y puede generar altos costes para las pequeñas empresas quienes además de la regulación de la normativa, deben suministrar los medios necesarios a sus trabajadores para que puedan trabajar desde un punto distinto a la oficina. Hay empleados que lo prefieren, otros que no, pero lo que debe ser claro es que esta herramienta ha venido para ser una alternativa a los modelos tradicionales, en algunos casos llevará más tiempo, pero sin duda el Covid ha demostrado su fiabilidad en según qué casos.

La llamada 4ª revolución industrial en la que estamos inmersos, acarrea una serie de cambios constante que se ven multiplicados por la pandemia, los líderes y responsables de las organizaciones deben garantizar que los colaboradores son capaces de llevar a cabo sus labores, no sólo técnicas o digitales, si no también humanas, como, por ejemplo; empatía, trabajo en equipo, gestión de problemas o conflictos o adaptación a cambios, primando la resiliencia y la adaptación a cambios futuros. Las empresas se han puesto en evidencia por 2 motivos, en primer lugar, por la poca agilidad a la hora de tomar decisiones para adaptarse a los cambios, por ejemplo, cuando surgió la pandemia muchas empresas tuvieron serios problemas para que sus trabajadores/as pudieran teletrabajar. En segundo lugar, nos encontramos con el poco desarrollo de esta medida como fuente de valor y conciliación. Este nuevo camino es el futuro y marca una nueva forma de actuar en la gestión de recursos humanos, no es una moda, es una necesidad muy solicitada por trabajadores y estudiantes que ha venido para definitivamente quedarse. Actualmente en las empresas conviven 4 generaciones, las nuevas o más jóvenes como la Generación Y solicita este tipo de medidas para poder desarrollar su talento en las organizaciones, no es sencillo gestionar la diversidad de pensamientos de estas 4 generaciones, sin embargo debemos priorizar los deseos del talento más joven ya que son el verdadero futuro de las organizaciones.

Muchas empresas han utilizado el teletrabajo como una nueva herramienta para retener y captar talento, pero no creen verdaderamente en ello. La competencia es muy alta y los recursos económicos de las grandes compañías dificultan a las PYMES el poder ser competitivas. Por lo tanto, se ven obligadas a buscar alternativas para retener a su mejor personal, estos se convierten en una importante ventaja competitiva, por ello la importancia de ejecutar bien este tipo de estrategias en las compañías en general, el Covid19 nos ha puesto sobre la mesa una alternativa eficaz que es altamente demandable como herramienta de conciliación, el teletrabajo.

Aunque el salario es un importante elemento a la hora de elegir abandonar una compañía, la compensación salarial no determina la motivación del empleado, existen posibilidades de evitar que el empleado/a talentoso/a abandone la empresa por una cuestión meramente económica. Si logramos dedicar más tiempo y trabajo a escuchar a los empleados/as, llevando a cabo una comunicación efectiva con un feedback actualizado, y somos disruptivos en el momento de gestionar talento, ofreciendo al personal la posibilidad de retroalimentación en esas comunicaciones, es muy probable que logremos reducir el porcentaje de salidas de empleados/as a grandes compañías. El momento actual es una oportunidad para los líderes de negocios y gobiernos a nivel mundial para enfocarse en esfuerzos y medidas de altura que cambien el modelo tradicional por otro mucho más moderno y sostenible. Para abordar todos estos desafíos a los que se enfrenta el mercado laboral, los gobiernos deben perseguir un enfoque diferente al actual, creando vínculos activos, potenciando la formación e invirtiendo en educación, para garantizar colaboración entre las llamadas agencias de empleo. Un nuevo modelo en favor de la sostenibilidad, del medio ambiente y de la RSC, el teletrabajo facilita la conciliación y ayuda a reducir el colapso de transportes, especialmente de coches en las carreteras.

Se utilice como incentivo para el trabajador/a (salario emocional), como elemento de conciliación, como medida de ahorro de costes (oficina o local más pequeño) o como herramienta que aumente la satisfacción del clima laboral de los empleados/as, por unas causas u otras, ha venido para quedarse, es una nueva herramienta para los gestores de personal, aunque cada empresa lo aplique con un fin o estrategia diferente, el teletrabajo ya está en órbita.