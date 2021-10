El aborregamiento de los españoles es infinito

Se nos da muy bien criticar y lanzar diatribas contra la os partidos políticos, pero en el fondo creo que, a nuestra manera , estamos muy felices de que alguien asuma la responsabilidad dirigirnos . Cual ovejitas seguimos con la cabeza baja a nuestro respectivo pastor, esperando que nos lleve al prado. Que detrás se quedan olvidados millones de jóvenes sin trabajo, no importa, que un tercio de la población española está bajo el umbral de la pobreza, tampoco importa, que somos el país que más paro tiene de toda Europa, bueno eso no nos preocupa, porque pronto vendrá el Papá Noel de la UE y nos llenará de millones. Claro que los voceros del reino,- no olvidemos que estamos en un reino, aunque las imágenes de nuestro rey alimenten más hogueras que los herejes de la inquisición- nos ocultarán que previamente a la recepción de los fondos europeos deberemos hacer unos deberes que no tenemos intención de hacer. Creo que a los españoles nos va la dictadura. Fueron 40 años y hubieran sido ochenta, si la enfermedad no se hubiera llevado al último dictador oficial, y ahora seguiremos in eternum con la dictadura de los respectivos partidos políticos.

¿Y qué hacemos los ciudadanos? Pues, el que no aguanta más, se va para Alemania, y los demás esperando calladitos, no sea que nos retiren la subvención, esperando que llegue un milagrito, a pesar de que no seamos especialmente creyentes. Hubos dos intentos de revolución ciudadana: la del 15 de mayo y la d “Ciudadanos”, y yo hemos visto como se las ha fagocitado los dmása partidos políticos