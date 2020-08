El parque Lorenzo Azofra de Getafe acogerá la XI Edición del Festival Cultura Inquieta del 10 al 13 de septiembre

► Entre los participantes están Los Zigarros, Freedonia, Santero y Los Muchachos, The Sweet Vandals, Atraco o Durango14.

► Se establecerá un riguroso control sanitario condicionado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

En una versión extraordinaria condicionada por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, este año 2020 el céntrico parque Lorenzo Azofra de Getafe acoge la XI Edición del Festival Cultura del 10 al 13 de septiembre. «Creemos firmemente que ahora más que nunca hemos de instilar alegría e ilusión, sentido de comunidad, de amistad y de empatía. Ahora más que nunca la voz de la cultura, de la música, es necesaria», han manifestado desde la plataforma Cultura Inquieta, organizadora del Festival, con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe, la cervecera Mahou, la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE), y Sol Música.

Esta XI Edición llega con nombres tan reconocidos como Los Zigarros, El Kanka, Freedonia, Carmen Boza, Tu Otra Bonita, Santero y Los Muchachos o The Sweet Vandals, hasta voces emergentes como Atraco o Durango14.

Además, el sábado 12 se desarrollará la propuesta ‘Jam in the Park’ de la mano de la Fender Club Band, así como ‘Jazz in the Park’, por parte de Gabri Casanova Organ Trío.

El domingo 13 se podrá disfrutar de la propuesta teatral y musical de Livianas Provincianas y su espectáculo ‘Es mi hombre’. También el domingo 13 hará su aparición la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe que ofrecerá su espectáculo Nino Bravo Sinfónico.

Las entradas al recinto serán gratuitas con invitación, hasta completar aforo. En breves fechas, Cultura Inquieta, el Ayuntamiento de Getafe y la cervezera Mahou comunicarán cómo poder descargar las invitaciones.

Protocolo de actuación para el Festival Cultura Inquieta 2020

• Acceso al recinto

Para acceder al recinto los asistentes deberán aportar la invitación (ya sea en papel o descargada en un dispositivo móvil) y esperar en la cola exterior, manteniendo la distancia de seguridad, hasta que el personal de acceso le indique que puede entrar.

El hecho de portar una invitación no garantiza la entrada al recinto, en el caso de que el aforo total se haya completado no podrán entrar más personas hasta que otras abandonen el recinto. Si se abandona el recinto y se quiere volver a entrar, se deberá proceder como si se entrara por primera vez.

• Dentro del recinto

En el interior del recinto los asistentes deberán mantener la distancia de seguridad, utilizar mascarilla de protección y atender a todas las indicaciones de la organización, así como a las señalizaciones impresas (los caminos interiores del recinto serán de un solo sentido y los asistentes deberán respetar la señalización).

Cada asistente deberá sentarse en una de las sillas habilitadas en el espacio y una vez sentado no podrá cambiar de silla (podrá levantarse para acudir a la zona de bar/restauración o al WC y, por supuesto, para abandonar el espacio).

Cuando una o varias sillas queden vacías, no podrán volver a ser ocupadas por otra persona hasta que el personal de la organización las haya desinfectado y así se lo indique a los asistentes.

• Conciertos

Durante las actuaciones musicales el público debe permanecer sentado en su asiento, aunque podrá levantarse si necesita ir al WC o si quiere desplazarse a la zona de bar/restauración, así como para abandonar definitivamente el recinto.

Cuando finalice una actuación y haya otra a continuación, los asistentes podrán, siguiendo las indicaciones del personal, permanecer en su silla para ver la siguiente actuación, dirigirse al WC o acceder a la zona de bar/restauración para adquirir comida o bebida, así como abandonar definitivamente el recinto.

Durante el intervalo entre actuaciones las zonas de sillas se cerrarán para proceder a su desinfección.

Se desinfectarán las sillas de las personas que hayan abandonado la zona definitivamente, es decir si hay un grupo de personas que quieren permanecer en la zona para asistir al siguiente concierto, sus sillas no serán desinfectadas y tampoco las de los miembros de ese grupo que se hayan levantado para ir al WC o al bar ya que esas personas deberán volver a sentarse en la misma silla que abandonaron, en este caso, las personas que hayan abandonado temporalmente la zona de sillas deberán esperar en las zonas previstas a tal efecto a que la limpieza de todas las sillas haya finalizado y se vuelva a abrir esa zona, siguiendo las indicaciones del personal.