Entrevista | Alba Leo, Podemos Getafe: “Lo primero es frenar la desigualdad por la crisis económica derivada de la sanitaria”

Alba Leo será concejala de Feminismo, Agenda 2030 y segunda teniente de alcaldesa

►”El feminismo es una guía para el modelo de ciudad que queremos”.

►”No se puede excluir a un medio de las inserciones públicas que maneja el Gobierno de Getafe”.

Alba Leo y Podemos Getafe tendrán responsabilidades en el Gobierno de la ciudad. Además de ella, también serán ediles delegados Isabel Espinosa y Carlos Enjuto. En cuanto a las áreas que liderarán, las desgrana en la entrevista la portavoz del Grupo Municipal ‘morado’ que ha conversado con Crónica justo antes de la entrada de su formación en el Ejecutivo municipal. Leo se muestra convencida de que esta unión redundará en mejorar la vida de las ciudadanas y ciudadanos y fija como ejes clave el freno a la desigualdad, la justicia social, el medioambiente, el empleo o feminismo; cuestiones, entre otras, que desgrana en este medio. A la par, confiesa su optimismo y ganas de comenzar una nueva etapa política en la localidad y promete que “se protegerá a Getafe en un momento clave para la ciudad”.

Pregunta: ¿Sientes que hay alegría en las bases por este acuerdo?

Respuesta: La gente, en general, está contenta con este acuerdo. Los y las militantes de nuestra formación y también, así lo percibo, en el PSOE.

P: ¿Por qué ahora, que ha pasado año y medio de las elecciones de mayo de 2019?

R: Entendemos que Podemos tiene vocación de gobernar para avanzar hacia una sociedad más justa, ecológica y feminista. Ahora mismo, pues porque frente a la pandemia del virus y la de la extrema derecha hay que remar todas juntas para transformar y proteger la ciudad en un momento clave para Getafe.

P: Pero, esa visión, en pos de la justicia social, ecología o feminismo, también la tendríais hace un año…

R: Hemos aprendido de los errores del pasado. Las urnas nos dieron el claro mensaje de dialogar y de llegar a acuerdos por el bien de nuestro municipio. Tanto Sara como yo hemos trabajado este tiempo para crear un marco en el que fuera posible llevar a cabo el mandato vecinal. Llevamos negociando el acuerdo desde un principio. Nos sentamos, pero supimos que había que crear un marco en el que fuera posible. Veníamos de una legislatura anterior en la que la relación había sido difícil y lo primero que hicimos fue un acuerdo presupuestario. Eso salió bien y seguíamos en ese camino, pero en medio saltó la pandemia. Es el momento de un Gobierno más fuerte y de unir fuerzas para esta crisis sanitaria y su derivada económica.

P: ¿Cuál va a ser el impulso más inminente de Podemos Getafe toda vez entre en el Ejecutivo?

R: Hay situaciones injustas como la Ley de Grandes Ciudades que impiden que el pleno tenga una función decisoria sobre la vida de la gente. Creemos que formando parte del Gobierno podemos incidir de forma más directa en la vida de las vecinas y vecinos.

P: ¿Qué cosas vais a pelear con prioridad?

R: Lo primero es frenar la desigualdad, haciendo políticas activas para las personas que lo necesiten. Y con la crisis sanitaria, como decía, hay otra social y económica. Muchas personas no pueden abrir su negocio, conciliar. Eso, en ocasiones, se traduce en desahucios. Medidas encaminadas a la solución de la pobreza estructural de nuestro país deben venir por la implementación y desarrollo del ingreso mínimo vital y proponemos que el Ayuntamiento preste los servicios de asesoramiento para que la gente pueda acceder a ello. Aunque eso no es suficiente y tiene que haber líneas directas de ayudas a suministros, alquileres, emergencia… Seguiremos con las becas desayuno para que las niñas y niños hagan la primera comida del día en condiciones. No nos olvidamos del empleo, ni de lo que hay con Aciturri, necesitamos vanguardia industrial. Y pelearemos por una ciudad ecológica y limpia. Poner en marcha el Getafe Río, la nueva ordenanza de medioambiente, las reformas del parque de la Alhóndiga… El plan de movilidad urbana sostenible, fomentado el desplazamiento peatonal, entre otras cosas…

P: ¿Y el feminismo?

R: Por supuesto. Es para nosotras un eje fundamental. Que sirva de guía para un modelo de ciudad en el que la mujer tenga las mismas oportunidades de empleo, las mismas expectativas de vida, de participación, de renta. Y que, evidentemente, no tengan mayor riesgo de ser asesinadas. Seguiremos desarrollando el plan de igualdad de Getafe.

“Tendremos Presupuestos garantes ante la crisis”

P: ¿Cuál ha sido la reacción de la Oposición a la entrada en el Gobierno?

R: Las críticas recibidas han sido muy vacías de contenido. Han seguido mucho la que hay a nivel estatal con aquello de “Gobierno socialcomunista”, pero sin explicar el por qué dicen eso. Creo que la Oposición está un poco dormida, pero porque no tiene ningún elemento para hacer críticas a esta nuevo Gobierno de coalición en Getafe. Demostramos con el acuerdo que lo que ponemos en común es Getafe y el bienestar de su gente. Entiendo que ni PP ni Cs deberían estar en contra de esto. Ya les digo también que Getafe contará con unos Presupuestos sociales para el 2021 y que serán garantía ante la crisis social y económica. Creo que se ha constituido el tándem Pereira-Cobo como oposición para muchas décadas en nuestra ciudad.

P: ¿Cuáles serán las responsabilidades delegadas en Podemos y quiénes sus responsables?

R: Isabel Espinosa será la responsable de Salud, Juventud y Consumo. Carlos Enjuto será el concejal de Movilidad y Participación Ciudadana y en mi caso tendré el honor de ser concejala de Feminismo y de Agenda 2030, además de ostentar la segunda tenencia de alcaldía.

P: Podemos defiende eliminar dejes de la política del bipartidismo. ¿Qué opinión os merecen personajes como Javier Santos, actual edil del Gobierno, que enorme parte de su vida lleva en política, que en tiempos de tanta ética y estética ha tenido a su hermana de cargo de confianza con sueldo público o que de una IU incapaz de cosechar representación se pasó, sin ruborizarse, al PSOE de Hernández?

R: Hemos venido a trabajar, a cooperar y a hacer todo lo posible para que nuestras propuestas salgan adelante. Trabajaremos de la mejor forma con el resto de compañeras y compañeros.

“No se puede excluir a según qué medios de las inserciones”

P: A este periódico, durante un tiempo notable, el Ayuntamiento de Getafe, liderado por Hernández, nos negó el envío de notas de prensa, lesionando así un derecho fundamental. Además, nunca hemos recibido, como sí lo han hecho los demás medios, ni un céntimo de publicidad institucional, si bien nos mantenemos. Es notorio que una alcaldesa no puede gestionar las inserciones en medios de forma pesebril y ha de ser ella la primera garante de la pluralidad informativa en pos de satisfacer ese derecho en sus ciudadanas. ¿Qué opinión te merece esto?

R: Yo soy periodista. Defiendo a capa y espada el derecho a la información y a poder hacerlo. Creo que los medios locales son herramientas imprescindibles para poder garantizar que la ciudadanía tenga información veraz y plural. Hay que apoyar a los medios, con sus líneas, porque hay que defender la opinión. Personalmente, no estaba informada de esto que ha ocurrido con el Gobierno, y agradezco saberlo. Nosotras sí que vamos a decir que bajo ningún concepto se puede vulnerar ningún derecho fundamental. No hay que tener miedo a la diversidad de opiniones. Entrando en el Gobierno ya tendremos más información. Y defendemos la justicia social en todos y cada uno de los ámbitos. No se puede excluir a nadie. No.