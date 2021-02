Entrevista | Maestras infantiles de Getafe claman contra el abuso de la temporalidad

“Tras años en nuestra plaza, Hernández nos echa para sacar un examen”

Imagínese que lleva muchos años en su puesto de trabajo, habiendo accedido a éste, obviamente, bajo el tamiz de méritos y capacidades, pero de repente puede perderlo. Se puede quedar en la calle porque usted sigue siendo temporal y su Ayuntamiento decide sacar esas plazas a exámenes sin atender a que el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) no aprueba este proceder y pide fijeza. De repente, usted se ve estudiando y con posibilidades de engrosar las cifras del paro. Esto les ocurre a las maestras infantiles de Getafe, quienes, con cargas familiares, han vuelto a coger los apuntes. Crónica habla con Concha, 60 años y 19 en este trabajo. Reconocen estar “indignadísimas”. El Ayuntamiento tiene una alcaldesa socialista, obrera y española: Sara Hernández, con quien, alegan, no se encuentran amparadas.

►La Justicia europea ya ha dejado bien claro que la respuesta es la fijeza

Pregunta: ¿Cuál es la situación?

Respuesta: Decimos bien claro ‘no’ a la temporalidad. Ha salido una sentencia del TJUE donde se recrimina a España la temporalidad. Yo llevo 19 años sin moverme del trabajo en el que estoy. Ya es estructural. Estamos ante un abuso porque hay condiciones discriminatorias. La sentencia dice que la única forma de arreglarlo es la fijeza. No teníamos miedo de perder el trabajo. Llevamos mucho tiempo, no falta qué hacer, nuestros equipos están valorados, nos han dado el premio del 8M…

P: Pero, toda cambia con la OPE (Oferta Pública de Empleo)…

R: Ahora sacan una OPE (Oferta Pública de Empleo), sale un examen y nos escriben un correo diciendo que cesan nuestro trabajo. Yo tengo 60 años y me he tenido que poner a estudiar para hacer un examen. La situación era y es que el Ayuntamiento de Getafe va a abrir una escuela y necesita 16 maestras o maestros para esta nueva. Sacó, entonces, un bolsa de empleo, dos días antes del confinamiento de marzo. A raíz de la sentencia de TJUE reconvierte la bolsa, que tenía 3.000 solicitudes para examen, en una OPE. Ha sacado 45 plazas. Y somos 29 las personas que vemos cómo nuestra plaza sale a examen y hay que aprobarla como otra de la calle.

P: ¿Entendéis que no hay igualdad?

R: Compites con gente que no está trabajando, que ya tiene una trayectoria preparándose la oposición, que, en su mayoría, no tienen hijos que atender… ¿Realmente, dónde está la igualdad de condiciones? Las capacidades para memorizar no son las mismas que tiene una persona con 30 años menos.

P: Después de tantos años…

R: Somos unos equipos consolidados, con muchos años trabajados, haciendo los mismos cursillos de preparación para mejorar. Sí, entendemos que ya está demostrado que la plaza es nuestra por lo demostrado y trabajado. Estoy con los apuntes durante la entrevista telefónica y no doy crédito. Además, un curso de pandemia supone un sobreesfuerzo por la limpieza y normas covid.

“Indignadas con el PSOE de Getafe”

P: Y estás formando a personas que pueden competir contigo en ese examen…

R: Es el colmo. Inentendible. En nuestra escuela hay tres chicas de prácticas y soy la persona que aquí las forma y evalúa, además de reunirme con su profesora de Formación Profesional del instituto. Y, efectivamente, luego, a la vez, a mí me van a hacer un examen para competir con ellas… Me pasmo.

P: ¿Y el Ejecutivo local de progreso?

R: La concejala de RRHH se reunió con nosotras y dijo que el Ayuntamiento de Getafe quiere acabar con el trabajo precario, pero claro eso lo quiere conseguir una vez que nos despida. Es que nos encontramos con un Gobierno en el que hay muchas mujeres y que se pone al lado de empresas de Getafe defendiendo los puestos de trabajo, pero luego…

El Ayuntamiento no está reaccionado a nuestras demandas ni a la manifestación que realizamos a mediados de febrero. Seguimos peleando y haciendo concentraciones para luchar por nuestras plazas. Tenemos cargas familiares, hemos pasado una prueba selectiva y entendemos que este proceso no puede sino pararse y dar como respuesta la fijeza. Llegaremos a dónde haga falta para defender nuestros puestos de trabajo que hemos ejercido con la implicación y cariño que merecen la infancia y sus familias.

P: ¿Qué ha ocurrido en el pleno del 22 de febrero?

R: Las mociones que apoyaban la paralización de los procesos selectivos fueron apoyadas por todos los partidos salvo por el PSOE. Podemos, que gobierna en coalición, votó a favor. Pero al no ser vinculante el PSOE hace todo lo contrario a lo que se votó por mayoría.

P: ¿Qué os produce esto?

R: El Partido Socialista Obrero Español sigue sin tener en cuenta, ni mucho menos valorar y respetar, a una parte importante de su plantilla, a las más de 300 personas que tienen contratadas en fraude de ley por abuso de temporalidad, desde hace muchos años, algunos hasta 20. La sanción tiene que ser para la Administración, en este caso para el Ayuntamiento de Getafe. Pero, Sara Hernández Barroso ha decidido que la sanción perjudique a las víctimas del abuso de temporalidad, es decir, a mujeres, maestras y trabajadoras a las que el Ayuntamiento de Getafe ha tenido trabajando como temporales desde hace muchos, pero muchos años. Y después seguirá desmantelando el resto de servicios públicos, porque, a pesar de que oculta el número exacto, sabemos que está por encima de 300 personas.