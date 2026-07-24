estreno en 2 semanas: película de supervivencia terrorífica que desafía a los fans de tiburones

Renny Harlin regresa al corazón del cine de tiburones con una propuesta que mezcla supervivencia y espectáculo. En mar abierto aterriza con un tono directo y adrenalínico, buscando reconectar con los seguidores del subgénero. La película promete sustos, tensión y un regreso a los clichés clásicos, pero con caras reconocibles y una puesta en escena pensada para las salas y las plataformas.

El legado que inspira la nueva apuesta de Renny Harlin

El nombre de Harlin sigue ligado al cine de depredadores marinos desde finales de los 90. Su trabajo anterior ayudó a renovar el interés por este tipo de historias. Desde entonces ha explorado distintos horizontes del terror. Con En mar abierto vuelve al terreno que lo convirtió en referente para los aficionados del género.

¿De qué va En mar abierto? Trama, peligro y supervivencia

La película arranca con dos pilotos y su avión despegando desde Los Ángeles rumbo a Shanghái. Todo parece rutinario hasta que, sobre el Pacífico, uno de los motores se incendia. El aparato queda en caída libre y obliga a un amerizaje de urgencia.

Tras el impacto, el fuselaje se parte. Hay heridos y muertos, pero también supervivientes. Pronto descubren que el océano que los rodea está infestado por tiburones enormes. Los restos del accidente actúan como un imán para los depredadores.

Momentos clave en pantalla

El incendio del motor y el descenso hacia el agua.

El amerizaje y la ruptura del fuselaje.

La espera por el rescate, convertida en una pesadilla por los tiburones.

Reparto destacado: nombres que atraen público

La película confía en actores de peso para sostener la tensión. Entre los principales aparecen Ben Kingsley, ganador del Óscar, y Aaron Eckhart. Su presencia suma credibilidad y visibilidad.

Ben Kingsley : actor con amplia trayectoria.

: actor con amplia trayectoria. Aaron Eckhart : rostro conocido del cine comercial.

: rostro conocido del cine comercial. Reparto secundario compuesto por actores menos mediáticos, pero con roles clave.

Estreno y recorrido por festivales y salas

En mar abierto abrió el Festival de Cine de Sarasota en abril de 2026. Más tarde llegó a los cines comerciales de EE. UU. en mayo. En España su estreno está programado para el 7 de agosto de 2026.

En taquilla, la cinta ha registrado cifras modestas por ahora: alrededor de 5 millones de dólares recaudados frente a un presupuesto cercano a los 40 millones.

Crítica: matices entre el entretenimiento y la falta de originalidad

Las opiniones de la prensa muestran divisiones. Algunos medios valoran su capacidad para mantener la tensión. Otros reprochan la falta de elementos novedosos dentro del subgénero.

Críticas que celebran la intensidad: destacan escenas de acción y la atmósfera de peligro.

Críticas más duras: señalan que rehace fórmulas ya vistas sin aportar grandes novedades.

Valoraciones concretas

Un crítico señaló que la película recicla recursos del cine de tiburones y no aporta mucha originalidad. Otro medio, más benevolente, enfatizó que Harlin logra mantener el interés casi hasta el final. Comentarios desde publicaciones especializadas apuntan a que la parte central, con la acción y la amenaza constante, es la más disfrutable.

Lo que significa para los aficionados al cine de tiburones

Para los seguidores de este subgénero, En mar abierto ofrece precisamente lo que buscan: tensión, escenas de ataque y momentos de supervivencia desesperada. No pretende reinventar el género, sino proporcionarle al público una experiencia intensa y directa.

Fans de «exploitation» de tiburones: encontrarán entretenimiento sin sorpresas mayores.

Espectadores generales: pueden verla como una película de acción y terror accesible.

Perspectivas comerciales: salas y streaming

Los analistas esperan que la película mejore su rendimiento cuando llegue a plataformas de streaming. La naturaleza del producto, fácil de consumir y con gancho visual, suele funcionar bien en servicios bajo demanda.

En taquilla no ha cubierto costes aún, pero su futuro en plataformas podría cambiar la ecuación.

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