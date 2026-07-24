Precio de la vivienda roza 13%: mayor subida desde 2007

El mercado inmobiliario español registró un nuevo salto en los precios durante el primer trimestre de 2026. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran subidas generalizadas, con la vivienda de segunda mano marcando un récord histórico. Sigue leyendo para conocer los detalles por tipología y por comunidades.

Subida general: cifras que marcan tendencia

El Índice de Precios de Vivienda (IPV) del INE refleja que el precio de la vivienda libre aumentó un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026. Esta tasa replica la registrada en el último trimestre de 2025.

En paralelo, la vivienda de segunda mano experimentó el mayor encarecimiento desde que hay registros: subió un 13,5% interanual. La vivienda nueva creció, pero con menor intensidad: subida del 9,1% interanual.

Récord histórico en la vivienda usada

La subida del 13,5% en la vivienda de segunda mano es la más alta desde que arranca la serie en 2007. Es un hito que contrasta con la menor intensidad del mercado nuevo.

Vivienda usada: +13,5% interanual (récord histórico).

+13,5% interanual (récord histórico). Vivienda nueva: +9,1% interanual.

+9,1% interanual. Vivienda libre total: +12,9% interanual.

Comportamiento por comunidades: dónde sube más

Todas las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas registraron tasas interanuales positivas. Ninguna quedó por debajo de los dos dígitos.

Zonas con mayores aumentos

Aragón : +15,6%.

: +15,6%. Murcia : +15,6%.

: +15,6%. Castilla y León : +14,9%.

: +14,9%. Ceuta (ciudad autónoma): +14,9%.

Subidas más moderadas

Cataluña : +10,5%.

: +10,5%. Navarra : +10,5%.

: +10,5%. País Vasco: +10,2%.

Evolución trimestral: ritmo de avance reciente

En comparación con el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre subió un 3,5% en el primer trimestre. Es la tasa trimestral más alta desde mediados de 2025.

Con este movimiento, el mercado encadena nueve trimestres consecutivos de incrementos trimestrales.

Comparativa por tipo: nueva frente a segunda mano

Vivienda nueva: crecimiento trimestral del 3,5%. Es el mayor avance trimestral en esta tipología desde el primer trimestre de 2025.

crecimiento trimestral del 3,5%. Es el mayor avance trimestral en esta tipología desde el primer trimestre de 2025. Vivienda de segunda mano: sube también un 3,5% respecto al cuarto trimestre de 2025.

En términos interanuales, la diferencia es más acusada: la usada supera claramente a la nueva en tasa de crecimiento.

Perspectiva temporal: racha sostenida

El precio de la vivienda libre acumula 48 trimestres consecutivos de alzas interanuales. Es una racha larga que evidencia la fortaleza del mercado pese a la variación entre tipologías.

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