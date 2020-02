Getafe emite un ladrido solidario contra el drama de los galgos

► Miles de estos animales son torturados y vejados hasta la muerte al año en España

Getafe tiene este próximo sábado, 15 de febrero, un cita con los galgos. Más concretamente con la cruel situación que estos animales experimentan actualmente en nuestro país. Lamentablemente, es frecuente que estos perros, tras acabar su vida útil como ‘herramientas’ de caza, sufran toda suerte de vejaciones y palizas hasta llegar a la muerte. ¿Qué hay detrás de este maltrato? ¿Qué postura adoptan las administraciones? ¿Es una realidad que se da en todos los territorios por igual? Para arrojar luz sobre estas y otras cuestiones, la Asociación Vecinal Getafe Norte (Av. de los Ébanos, 63), con la colaboración de ABAG Getafe (Asociación de Bienestar Animal), Gatópolis, Adopta Ángeles Callejeros y Sin Voz, y con la participación de NAC, proyectarán en la sede vecinal el documental El miedo de los galgos, que ya se puede ver gratis en Internet y que ha sido mostrado en multitud de localidades de la geografía nacional.

Abandono, atropellos en carreteras, arrojarlos en fosas y otras tantas, nunca mejor dicho, perrerías, es el fin de miles y miles de galgos en España, mucho antes de llegar, siquiera, a su media de esperanza de vida. Así, según cuenta a nuevocronica.es el secretario de la reciente asociación municipal ABAG, “un galgo vive en torno a los 12 años. Pero es a los cinco, como mucho, cuando un cazador ya lo jubila y entonces llega lo pero para él”.

Al mismo tiempo, Daniel, quien tiene un galgo adoptado, también indica que la idea de la proyección ya la habían macerado junto con la AVV Getafe Norte y celebra que por fin se pueda hacer ahora, “es bonito realizar esto junto para concienciar. Nosotros ya lo habíamos hablado y seguiremos en esa línea. Nacimos apenas hace un año con un claro objetivo animalista. Apoyaremos en todos los temas locales relacionados con nuestro campo y daremos asesoramiento sobre animales callejeros o en mal estado, como ya hemos hecho en temas de gatos o cotorras; pero también ampliaremos nuestro campo con otras acciones que vayan más allá de local como esta de los galgos”.

«POR UNA LEY DE PROTECCIÓN»

Según denuncia Daniel, uno de los puntos que se tienen que abordar es “una ley de protección animal que penalice realmente estos hechos. Hoy, matas a un perro y puedes librarte de la cárcel; sin responsabilidad penal alguna. Por tanto, ellos saben que pueden quitarse a un galgo de encima cuándo y cómo quieran”. Eso sí, desde ABAG dejan bien claro igualmente que “tener una educación en valores que enseñe a no maltratar a los animales es fundamental”.

Aunque con los podencos también se dan algunas situaciones semejantes, ¿por qué ocurre esto con los galgos? “Este perro deja de ser útil para la caza cuando ha cumplido cinco años, y eso ya es mucho. Entonces, pongamos que un cazador a lo largo de su vida puede tener hasta cuatro o cinco. Y, evidentemente, no los acumulan ni mantienen durante toda su vida, que sobrepasan los diez años. Cuando llega el nuevo se libran del que ya tienen. Y, por supuesto, como ese perro no está registrado, si desaparece no pasa nada; y no pasa porque no hay una ley que obligue a dejar constancia. Si ‘desaparece’, pero hay un control sobre el chip ya tendrías que dar explicaciones y habría consecuencias”, sostiene Daniel.

«MALDAD Y GARRULISMO»

Sin justificación alguna, el asunto podría llegar hasta el abandono, ¿pero por qué el ensañamiento? “Estamos hablando de los 50.000 galgos muertos al año por estas formas. Hablamos de que los echan en fosas arrojándoles cal y encima no mueren en el momento. O que les practican el denominado lazo al cuello atado a un árbol sin tocar el suelo porque dicen que eso es morir con honra; aberrante totalmente. Claro que hay un trasfondo de maldad y de psicopatía, junto con el garrrulismo. Hay psiquiatras que afirman que gente que hace eso lo haría también con las personas si no fuese por las limitaciones penales que ahí sí existen”.

Además, geográficamente hablando de estas barbaries, hay un dato revelador. Según explican desde ABAG para este medio, imperan estas maldades mucho más conforme nos acercamos al Sur. “En el Norte, la caza con galgo es muy rara. Según bajas, aumenta. En la zona de León, hay algún registro, pero no mucho. Ahora, en Castilla-La Mancha ya se incrementa bastante y donde se registra una tasa brutal es en Andalucía”, manifiestan, a la par que concluyen con la siguiente reflexión, “creemos que les hacen también todas estas cosas porque el galgo es un animal muy noble. No gruñe, y puede convivir tanto con niños como con adultos. No conocemos ningún galgo que haya mordido jamás a nadie”.

El documental El miedo de los galgos ha sido grabado en Sevilla, y, tal como afirman a Crónica los organizadores del evento del 15 de febrero en Getafe, “es para todos los públicos puesto que no salen imágenes explícitas de maltrato ni es morboso. Sirve para concienciar”. Posteriormente al visionado, habrá un debate entre los asistentes (hasta completar aforo) y un pinic vegano.