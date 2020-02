Jesús García Mascaraque: “Entre todos debemos reflexionar por qué Getafe Norte ha tardado 17 años en tener biblioteca”

► Tras años de lucha civil, la biblioteca Lorenzo Silva ya funciona en el barrio.

► Nuevocronica.es entrevista al presidente de la AVV Getafe Norte, Jesús García Mascaraque.

Getafe Norte ya tiene, por fin biblioteca. Lorenzo Silva lleva por nombre. Tras casi dos décadas de batalla civil, el barrio ve cumplidas una de sus bregas históricas como es la de tener una dotación elemental para la Cultura. Han peleado con varios gobiernos y signos políticos, no ha sido fácil, pero aquí la tienen. Eso sí, al menos, quieren que esto sirva para dejar una idea clara: “no puede volver a darse algo igual y esperan tantísimo tiempo”. Desde la comunicación oficial esgrimida por el Ayuntamiento ensalzaban al actual Ejecutivo en la puesta de largo de la biblioteca. No en vano, en la incesante tarea de nuevocronica.es de tener la visión más completa de los hechos, hemos hablado con el presidente de la AVV Getafe Norte, Jesús García Mascaraque, quien sobre este particular no duda en afirma que esto es fruto “de la lucha e insistencia de los vecinos y vecinas”.

Pregunta: ¿Cuánto tiempo ha durado la lucha?

Respuesta: Recuerdo que cuando todo esto empezó, las reivindicaciones, mi hija tenía tres años. Ahora tiene 20; así que ha costado conseguirlo alrededor de los 17. Está claro que una biblioteca siempre te dinamiza un barrio y eso es importantísimo.

P: Por tanto, muchos episodios entre medias…

R: Muchos. Por ejemplo, nosotros proponíamos que fuera en la plaza Teresa de Calcuta. Otra cosa, Soler dijo que iba a ser una sala de lectura, y nosotros no estábamos de acuerdo porque queríamos biblioteca. Se quedó parado. En los presupuestos participativos siempre se ponía, pero luego ellos decían que no. En todas las asambleas vecinales siempre presionábamos, pero que si había problemas, o que si la Comunidad de Madrid no sé qué… Ha habido que lucharlo, sí.

P: ¿Se podría haber inaugurado antes?

R: La obra estaba terminada antes de las elecciones y se ha inaugurado ahora. Lo que ellos han dicho es que no tenían bibliotecarios para catalogar. Y que la Comunidad no les daba el presupuesto para los muebles y eso va retrasando todo. Se abrió en verano para estudiar, pero sin préstamo.

P: Hasta ahora, ¿cuál os era el sitio más cercano para estudiar?

R: Juan de la Cierva, o la Universidad Carlos III.

P: Y la Universidad no siempre puede dar cabida a los vecinos…

R: Claro. El problema es que muchos chicos van a la Carlos III en época de exámenes y no te dejan pasar. Pero, efectivamente, en eso tienen razón, tienen que priorizar en sus alumnos sobre los vecinos de Getafe. Pero nosotros también tenemos derecho a un espacio para leer y para la Cultura, y la Cultura también son bibliotecas.

P: ¿Por qué se ha tardado tanto?

R: Lorenzo Silva lo dijo claramente. “Lo que no es normal es que se tarden casi 20 años en terminar una biblioteca en un barrio”. Habrá que pensar y reflexionar, por parte de todos, qué prioridad dan los políticos a cada cosa y la biblioteca no era una prioridad. En Los Molinos ya lo están demandando y están empezando como nosotros a protestar. Sin embargo, consideramos que las bibliotecas deberían ser equipamientos de los barrios, no en su primer año quizá, pero pronto, obviamente, y, sobre todo, cuando empieza ya a haber niños pequeños.

P: La sociedad civil ha sido vital en la consecución…

R: Sin duda. En esta consecución están los vecinos y vecinas del barrio y sus movimientos sociales, si no, creo, no se habría hecho. Estamos contentos porque tenemos la biblioteca, la hemos conseguido porque la hemos luchado. Pero sí se debería reflexionar por qué se tarda tanto. Si se apuesta por la Cultura de verdad, no con la boca pequeña, es una dotación indispensable.

FELICES POR EL NOMBRE

P: ¿Contentos por el nombre?

R: Encantados. Lorenzo Silva es de Getafe Norte. Si con una persona de este prestigio no se lo pones… Habrá nombres mejores, pero en nuestro barrio no. Y además él vive aquí, tiene todo. Cuando Juan Soler propuso Adolfo Suárez no nos pareció el más adecuado.

P: ¿Y en cuanto a las dotaciones?

R: Muy moderna. Los asientos son adaptados, las salas están, en teoría, aisladas… Aunque se dice que los cristales no aíslan del sonido. Suponemos que serán cosas que limarán en el futuro. Ya funciona con préstamos, y, según nos han dicho, abrirá los sábados por la tarde. Y cuando haya exámenes, plantean, también algún domingo, aunque todo esto hay que cogerlo de aquella manera.