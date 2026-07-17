Llega al streaming la imperdible película reciente de un maestro cineasta

Pedro Almodóvar regresa con una película que revive discusiones sobre su legado y su capacidad para renovarse. Amarga Navidad, con Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia al frente, ha despertado elogios y debate tras su paso por cines y el Festival de Cannes, y ya está disponible en Movistar Plus. Esta nueva propuesta mezcla dolor íntimo y juego narrativo con un pulso emocional tan audaz como el cineasta mismo.

De qué va Amarga Navidad: duelo, huida y trabajo como refugio

La protagonista, Elsa, trabaja en publicidad y su vida da un giro cuando su madre fallece un puente de diciembre. En lugar de detenerse, decide volcarse en su empleo.

El duelo no se procesa; Elsa se sumerge en la rutina.

Una crisis de pánico obliga a frenar y replantearlo todo.

Para encontrar aire, Elsa viaja a Lanzarote con su amiga Patricia.

Mientras Elsa busca distancia, Bonifacio, su pareja, permanece en Madrid. Ese alejamiento desata tensiones y revela heridas que no se habían tratado.

La narración y sus trampas: capas, relatos y autoficción

Almodóvar vuelve a jugar con niveles de ficción. La película contiene historias dentro de historias y autorreferencias que desdibujan la frontera entre creador y personaje.

El resultado es una pieza que funciona como un rompecabezas emocional. La estructura fragmentada potencia la idea de que la creación puede devorar a quien la genera.

Recursos formales que llaman la atención

Uso de relatos superpuestos para intensificar el suspense psicológico.

Momentos de metacine que cuestionan la autoría y la resistencia al fracaso.

Un clímax construido como suma de pequeños choques emocionales.

Actuaciones y personajes: Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia

Bárbara Lennie encarna a Elsa con matices de fragilidad y coraje. Su interpretación sostiene gran parte del film.

Leonardo Sbaraglia aporta contención y tensión en el papel de Bonifacio. La química entre ambos ayuda a subrayar el conflicto central.

Lennie : vulnerabilidad que evita el melodrama.

: vulnerabilidad que evita el melodrama. Sbaraglia : equilibrio entre apoyo y distancia emocional.

: equilibrio entre apoyo y distancia emocional. El reparto secundario refuerza el tono íntimo y a veces irónico.

¿Por qué esta película suena distinto en la filmografía de Almodóvar?

El director ha dicho que se permitió una crueldad mayor consigo mismo. Esa decisión se traduce en escenas que golpean con honestidad.

Amarga Navidad recupera temas recurrentes del manchego: creación, identidad y la herida que deja el pasado. Pero lo hace desde una mirada más afilada y autorreflexiva.

Puntos claves para el espectador y recomendaciones de visionado

Mírala con atención: varias capas requieren relectura mental.

Fíjate en los silencios: suelen cargar más que los diálogos.

Ideal para quien disfruta del cine que mezcla emoción y experimentación.

Estreno y disponibilidad: cómo verla en streaming

Tras su paso por salas y festivales, Amarga Navidad está disponible en Movistar Plus. La película ha generado interés tanto entre cinéfilos como en quienes siguen la carrera de Almodóvar.

Además, medios especializados la han incluido en listas de lo más destacado del año. Si quieres seguir novedades sobre estrenos y recomendaciones, portales como SensaCine actualizan diariamente noticias y reseñas.

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