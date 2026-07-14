Christopher Lee, última petición a los 93 años: ver por última vez el señor de los anillos

Christopher Lee construyó una carrera que atravesó generaciones. Sus rostros en la pantalla siguen siendo referencia para fans del terror clásico y de la fantasía épica. Entre Drácula y Saruman, su vida profesional estuvo marcada por personajes que se quedaron en la memoria colectiva.

De icono del terror a señor de la Tierra Media: roles que marcaron su carrera

Lee interpretó villanos memorables durante décadas. Su trabajo abarcó cine de género y grandes producciones.

Drácula en las películas de la Hammer, que lo consagraron ante el público del horror.

en las películas de la Hammer, que lo consagraron ante el público del horror. Saruman en la trilogía de El señor de los anillos, un papel que le devolvió la fama entre nuevas audiencias.

en la trilogía de El señor de los anillos, un papel que le devolvió la fama entre nuevas audiencias. Otros personajes que demostraron su versatilidad en cine, televisión y doblaje.

Un encuentro inesperado con J.R.R. Tolkien

La trayectoria de Lee incluye un episodio poco conocido: gracias a su trayectoria previa, llegó a conocer al propio autor de la saga.

Según diversas fuentes, fue el único miembro del reparto que llegó a entrevistarse con J.R.R. Tolkien en persona. Esa conexión personal añadió un matiz especial a su vínculo con la saga.

Los últimos días: una película en la pantalla del hospital

Christopher Lee falleció el 7 de junio de 2015 por un fallo cardiaco.

La noche anterior estuvo ingresado en el hospital Chelsea and Westminster. Mientras descansaba, no pudo evitar mirar la televisión.

Se encontró viendo una de las películas de la trilogía original de El señor de los anillos. Verse en pantalla le produjo consuelo.

Una petición simple y humana

Conmovido, pidió que le dejaran ver el filme entero. Esperaba además hablar con el equipo de enfermería.

Quería relatar anécdotas del rodaje y compartir los recuerdos de una época intensa de su vida profesional.

El testimonio en el documental de Sky

Esa escena íntima aparece en un documental emitido por Sky sobre su vida.

El material muestra cómo interpretar a Saruman fue algo más que un papel. Fue una experiencia que le acompañó hasta sus últimos momentos.

Lo que queda del actor

Su legado en el cine de terror y fantasía sigue vigente.

Las generaciones nuevas lo redescubren en El señor de los anillos.

Documentales y testimonios preservan sus recuerdos personales.

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