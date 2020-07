Más de 41.000 alumnos se presentan a las pruebas de la EVAU en la Comunidad de Madrid

Más de 41.000 alumnos se presentan, desde el lunes 6 de julio, a las pruebas de la EVAU de la Comunidad de Madrid, lo que supone un incremento del 22% con respecto al año pasado. En la Universidad Complutense de Madrid se examinarán 13.883 alumnos (+20,19%), en la Universidad Carlos III otros 5.680 (+24,73%), 10.893 en la Universidad Autónoma de Madrid (+18,87%), en la Universidad de Alcalá de Henares 5.297 (+29,86%), otros 3.975 en la Universidad Rey Juan Carlos (+26,15%), y finalmente en la Universidad Politécnica se examinarán 1.586 estudiantes (+25,77%).

Por primera vez, y dada la situación de crisis sanitaria que vive nuestro país derivada del COVID-19, los exámenes de EVAU se van a celebrar en cuatro días, en lugar de tres, dejando el viernes, además, para posibles incidencias o exámenes que no haya podido realizar cualquier alumno. De esta manera, el lunes 6 de julio se examinarán de las asignaturas troncales los estudiantes de la rama de Ciencias; el martes serán los exámenes de las asignaturas troncales de los estudiantes de la rama de Letras; durante el miércoles tendrán lugar los exámenes de las asignaturas de modalidad de los alumnos de Ciencias; y finalmente el jueves se desarrollarán los exámenes de las asignaturas de modalidad de los alumnos de Letras.

Para la realización de esta prueba no se va a producir ninguna alteración ni modificación de los temarios. Las materias y los contenidos objeto de la Evaluación son los establecidos en la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero. Además, se mantienen las orientaciones y criterios de evaluación y corrección de exámenes que ya fueron informados a comienzos del curso.

Como novedad, tal y como aprobó la comisión coordinadora de la EVAU, en los modelos de examen se mantienen íntegras las opciones A y B de cada examen y, además, se facilitará la elección de preguntas de ambas opciones por parte de los estudiantes. Es decir, que los alumnos podrán elegir el bloque A o B de forma íntegra, o bien mezclar preguntas del bloque A con las del bloque B.

Llegadas y accesos

En cuanto a la coordinación por parte de todas las administraciones, se ha llegado a un acuerdo con Protección Civil de la Comunidad de Madrid, que facilitará dispositivos de policía local y SAMUR en el exterior de todas las sedes para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas.

La Directora General de Universidades se reunió en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 con su director, con el director General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid, con el director General de Policía Municipal y con el responsable del SAMUR del Ayuntamiento de Madrid para coordinar todo el dispositivo exterior a las sedes.

Desde la ASEM112 se coordinará la labor de los cerca de 2.500 voluntarios que integran las 96 agrupaciones de Protección Civil de la región, así como de los distintos cuerpos de Policía Local que participan en el despliegue.

El seguimiento del operativo se llevará a cabo desde el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) ubicado en la sala de Madrid 112, infraestructura que recibirá informes del estado de situación en cada momento.

La Policía Local de cada municipio estará alertada y aportará patrullas para agilizar la llegada, aparcamiento y movilidad de aquellos alumnos que opten por el vehículo privado para acceder a los campus. El objetivo es reducir al máximo las retenciones y dar apoyo en todo momento en materia de orden y seguridad en general, evitando las aglomeraciones.

Asistencia e información

El servicio de Protección Civil complementará su presencia con ambulancias o vehículos sanitarios en todos los campus y, en el caso de la universidad Complutense, Politécnica y Autónoma, el SAMUR desplazará Unidades de Primera Respuesta, que incluirán vehículos y personal. Estos profesionales circularán por los diferentes campus ofreciendo asistencia e información a los estudiantes.

Por último, desde la ASEM112 se recomienda que los alumnos lleven agua para garantizar su hidratación. En caso de necesidad, la ASEM112 de la Comunidad de Madrid cuenta con 12.000 botellas de agua que, desde el almacén logístico del Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias (IFISE), podrán trasladarse a los centros que lo precisen.

En cuanto a los llamamientos de los alumnos, cada universidad los organizará de acuerdo con sus espacios, aunque con carácter general, en la primera sesión del lunes 6 y el martes 7 el llamamiento será a las 8:30 horas, y el resto de días y sesiones el llamamiento será al menos 30 minutos antes de empezar el examen.

La recomendación que se hace es llegar a la universidad al menos 60 minutos antes del llamamiento para evitar atascos y aglomeraciones.

Medidas excepcionales por el COVID-19

No podrán acceder a la Universidad aquellos estudiantes con síntomas compatibles con la COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19.

Además, la Comisión coordinadora de la EVAU, ha determinado las siguientes medidas para que los alumnos tengan en cuenta:

1.- Acceso al campus: solo puede acceder al campus cuando tenga que examinarse de cada una de las materias y exclusivamente en su franja horaria.

2.- Uso obligatorio de mascarilla: llegará a la Universidad obligatoriamente cubierto con una mascarilla y tendrá que llevarla siempre puesta. Debe llevar un número suficiente de mascarillas para utilizarlas en los exámenes (se recomienda una mascarilla por examen). Se recomienda que lleve también un bote de gel desinfectante de manos de uso personal.

3.- Debe venir provisto de agua, alimentos y material para su consumo personal (no se permite compartir). Se recomienda comprobar con antelación que dispone de todo el material imprescindible, en una mochila pequeña, de la que no debe separarse. No puede prestar ni pedir prestado material, evitará tocarse los ojos, la nariz y la boca. Utilizará pañuelos desechables y hará uso frecuente del lavado de manos con agua o jabón y gel hidroalcohólico.

4.- En la universidad el acceso se realizará de forma ordenada, evitando aglomeraciones y la formación de grupos, y guardando la distancia de, al menos, 1 metro entre personas. Si ha olvidado o perdido la mascarilla o el gel desinfectante puede pedirlo en los puntos de información habilitados por la universidad.

5.- Dirigirse directamente al aula que se le ha asignado. Para ello, el estudiante estará atento a acudir con puntualidad al llamamiento y evitar la formación de colas y el uso de ascensores.

6.- Antes de entrar al aula, el alumno debe cerrar la mochila, tener preparado todo lo necesario (DNI, bolígrafos, calculadora) y haberse lavado las manos con agua y jabón o hecho uso del gel desinfectante personal.

7. Para evitar aglomeraciones, la entrada al aula se hará de forma escalonada.

8.- Al entrar al aula, el alumno se sentará dónde le indiquen, dejará su DNI sobre la mesa de forma visible y escuchará atentamente las instrucciones. El documento de identificación tiene que estar siempre visible encima de la mesa durante todos los exámenes. La mochila se dejará debajo del asiento.

9.- Cuando termine el examen no se levante, levante la mano indicando que ha finalizado y permanezca en su sitio hasta que el/la profesor/a le indique cómo debe entregarlo y le permita salir.

10.- Después de cada examen, el alumno debe salir del aula por el lugar indicado. Deberá abandonar el Campus si no tiene otro examen en la siguiente franja horaria. Solo puede permanecer si tiene varios exámenes seguidos.

11.- Si presenta síntomas de alguna enfermedad se le llevará a un espacio separado y se avisará a su profesor de apoyo, a su familia y a los servicios médicos.