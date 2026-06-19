Michael J. Fox: uno de sus cuatro hijos es idéntico y ninguno es actor

Michael J. Fox sigue siendo una figura inolvidable del cine, pese a su retirada progresiva. Su papel como Marty McFly en la trilogía de Regreso al futuro lo catapultó a la cultura popular. Pero lejos del centelleo de los platós, su vida privada ha permanecido discreta y estable durante décadas.

Una pareja que ha resistido la fama: Tracy Pollan y Michael J. Fox

Conocidos en el set de Enredos de familia en 1985, Michael y Tracy forjaron una relación que cruzó el umbral de la atención pública. Se casaron en 1988 y desde entonces han construido un hogar lejos de escándalos.

Más de 38 años juntos y una vida familiar priorizada sobre la exposición mediática son rasgos que definen su relación. Tracy ha sido compañera y soporte en momentos clave de la carrera y la salud de Michael.

Los cuatro hijos: quiénes son y a qué se dedican

La pareja tuvo cuatro hijos. Ninguno siguió la senda de la actuación como profesión principal. Sin embargo, todos han trabajado en el mundo del entretenimiento o en áreas relacionadas.

Sam Michael Fox — hijo mayor. Tiene una apariencia muy parecida a la de su padre. Su trayectoria se ha desarrollado en producción audiovisual.

— hijo mayor. Tiene una apariencia muy parecida a la de su padre. Su trayectoria se ha desarrollado en producción audiovisual. Aquinnah Kathleen Fox — una de las gemelas. Se formó universitariamente y trabaja como asistente en Annapurna Pictures.

— una de las gemelas. Se formó universitariamente y trabaja como asistente en Annapurna Pictures. Schuyler Frances Fox — la otra gemela. También se orientó hacia la producción y desempeña funciones detrás de cámaras.

— la otra gemela. También se orientó hacia la producción y desempeña funciones detrás de cámaras. Esmé Annabelle Fox — la menor. Se especializó en periodismo y ha trabajado en cadenas como NBC.

Sam: productor y reflejo físico de su padre

Sam ha dado el salto a la producción. Entre sus trabajos destacan videoclips, cortometrajes y documentales.

Participó como productor del videoclip de Ben Barnes, «11:11».

Produjo el cortometraje Good Grief .

. Colaboró en el documental sobre su padre, Still: A Michael J. Fox Movie, donde intervinieron varios miembros de la familia.

El parecido entre Sam y Michael suele llamar la atención en entrevistas y apariciones públicas.

Aquinnah y Schuyler: gemelas en la industria, pero tras las cámaras

Ambas completaron estudios universitarios antes de integrarse en el sector audiovisual. Su trabajo es mayoritariamente técnico y de producción.

Aquinnah trabaja como asistente en Annapurna Pictures.

Schuyler desarrolla tareas de producción en distintos proyectos.

Esmé: del periodismo a la televisión

Esmé completó sus estudios en periodismo y se incorporó al ámbito informativo. Su actividad en cadenas como NBC es un ejemplo de la variedad profesional de la familia.

Prioridades familiares: cómo la fama no cambió su vida privada

Michael ha repetido en entrevistas que su familia es su eje central. La experiencia personal y profesional le enseñó a poner límites entre la carrera y la vida doméstica.

La disponibilidad para los hijos es una máxima que defiende. Considera que atender los pequeños momentos con su familia no admite demoras.

Según ha contado, la crianza les ayudó a cultivar valores como la empatía y la resiliencia. Esos principios, dice, pesan más que la vanidad propia del espectáculo.

Retirada gradual y legado

Fox está oficialmente retirado desde 2020, tras una ralentización de su actividad en años anteriores por motivos de salud. Aun así, su impacto en la cultura sigue intacto.

Regreso al futuro permanece como un pilar de la ciencia ficción y la comedia familiar. La figura de Michael, además, se refuerza por la coherencia de su vida privada: una familia unida y discreta que ha acompañado su trayectoria.

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