Padre sin coche ni autobús: camina horas para llevar a sus hijos al colegio

En la costa de Pulau Tioman, una familia desafía la distancia y el mar cada mañana para que sus hijos reciban educación formal. Lo que sería un trayecto tranquilo en otras comunidades, aquí implica botes, horarios y precauciones contra la naturaleza.

Una travesía diaria entre islas para llegar al colegio

La vivienda familiar está en Kampung Salang, donde las opciones educativas son escasas. El centro escolar más cercano es la Sekolah Kebangsaan Tekek, en otra parte de la isla.

Caminar no es viable. El sendero atraviesa bosques y pendientes y puede cruzarse con animales peligrosos. Por eso la familia opta por una embarcación que cubre el tramo en 10 a 15 minutos.

Por qué el barco es la opción más segura y rápida

Evita un recorrido a pie de hasta cuatro horas por terreno hostil.

Reduce la exposición a condiciones climáticas adversas.

Permite llegar a tiempo para el inicio de clases.

Horario y logística del viaje escolar

Rutina matutina y retorno

El día comienza temprano. A las 6:30 de la mañana los niños ya están en ruta. El padre conduce la embarcación que los lleva y luego regresa a casa.

Medios de transporte diarios

Trayecto en bote entre aldeas.

Desplazamientos a pie en la isla según sea necesario.

Espera y recogida al terminar la jornada escolar.

En total, la familia utiliza tres medios de transporte cada jornada escolar.

Inversión y sacrificios para garantizar la educación

La navegación diaria también tiene costes y riesgos. En una ocasión el motor de la embarcación cayó al mar y el padre tuvo que comprar uno nuevo por RM 6.000.

Ese desembolso refleja la prioridad que la familia otorga al acceso a la escuela, pese a las dificultades económicas y climáticas.

Formación práctica: habilidades náuticas y seguridad

Ante la posibilidad de emergencias en el mar, el padre instruyó a sus hijos en maniobras básicas de navegación.

Conocimiento de la embarcación.

Medidas de seguridad en caso de avería.

Capacidad para actuar en rutas cortas entre aldeas.

Resultados escolares y orgullo familiar

A pesar del esfuerzo del viaje, los niños mantienen buen rendimiento académico.

El padre se muestra orgulloso del desempeño, especialmente en las actividades deportivas. La educación y la disciplina han sido constantes.

La historia que ganó alcance en redes sociales

Un vídeo del viaje cotidiano se viralizó en plataformas. La publicación acumuló 1,3 millones de visualizaciones y cerca de 74.800 “me gusta”.

La repercusión ha puesto en foco la vida en Pulau Tioman y la determinación de familias que cruzan el mar para llevar a sus hijos al colegio.

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