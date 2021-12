Programa de Navidad Getafe 2021

Conciertos en Navidad

• SÁBADO 18 DE DICIEMBRE: 12:00 h.: CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CUERDA MAESTRO GOMBAU DE GETAFE. Director: Peregrín Caldés. Espacio Mercado (Plaza Constitución, 5).

• DOMINGO 19 DE DICIEMBRE: 12:00 h.: CONCIERTO DEL CORO INFANTIL DE GETAFE. Director: Aiblín Brito. Espacio Mercado (Plaza Constitución, 5).

• DOMINGO 2 DE ENERO: 19:00 h.: CONCIERTO DE AÑO NUEVO ‘DE VIENA A GETAFE’. Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe (abono temporada ‘Origen). Director titular: Carlos Díez. Soprano: Guiomar Cantó. Entrada: 17 euros (no abonados). Lugar: Teatro Federico García Lorca

• VIERNES 7 DE ENERO: 19:00 h.: CONCIERTO CORAL AÑO NUEVO VOKALARS ‘IN TERRA ANGELI’. Lugar: Teatro Federico García Lorca (C/ Ramón y Cajal, 22). Entrada: 6 euros.

• SÁBADO 8 DE ENERO: 20:00 h.: PRIMER CONCIERTO AÑO NUEVO. Banda de Música de Getafe. Director: José Luis Bueno. Lugar: Teatro Federico García Lorca (C/ Ramón y Cajal, 22). Entrada: 5 euros.

• DOMINGO 9 DE ENERO: 12:00 h.: SEGUNDO CONCIERTO AÑO NUEVO. Banda de Música de Getafe, bajo la dirección de José Luis Bueno. Lugar: Teatro Auditorio Federico García Lorca (calle Ramón y Cajal, 22). Precio entrada: 5 euros.

ENCUENTRO DE MÚSICA EN NAVIDAD

(Plaza de la Constitución – Desde las 18:30 horas).

• LUNES 20 DE DICIEMBRE: Rondalla voces y cuerdas de Getafe Norte – Los Reciclaos – Coros y danza Flor de Azafrán (Casa Castilla La Mancha de Getafe) – Cataleya y los Brigadier – Casa Nacional de Rumanía.

• MARTES 21 DE DICIEMBRE. Agrupación musical Armonía Getafensis – Asociación de dulzaineros Los Miguelitos – Coral Adagio – Miel y Espiga (Casa Extremadura de Getafe) – Casa de Polonía en Getafe – Coro del Quema (Casa de Andalucía Getafe).

MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE. Peña Flamenca Peña y Romero de Getafe – Peña Cultural Flamenca Cante y Copla – Coro Rociero (Casa de Andalucía Leganés) – Iglesia Evangélica Bautista de Getafe – Agrupación flamenca Iérbola de Getafe.

Navidad en los barrios

► CENTRO

• 20 DE DICIEMBRE. 17:30 h.: EXHIBICIÓN AULA DE DANZA ANTONIO GADES. Espacio Mercado (Plza. Constitución, 5). Todos los públicos.

• 27 DE DICIEMBRE. 18:00 h.: TENORISSIMUS WHITE CHRISTMAS. Compañía Dolores Marco. Concierto navideño. El grupo Tenorissimusnos deleitará con un repertorio navideño que incluye los famosos Carol Christmas de los crooners americanos y villancicos populares. Lugar: Espacio Mercado (Plza. Constitución, 5). Todos los públicos. Duración: 75 minutos.

• 28 DE DICIEMBRE. 18:00 h.: CONCIERTO MACEDONIA N’BLUE. Concierto dinamizado y taller de danzas del mundo. Grupo de música folk que interpreta melodías tradicionales para darlas a conocer a todos los públicos. El concierto será dinamizado por Clara Rodríguez, experta en danzas folk. Lugar: Espacio Mercado (Plza. Constitución, 5). Todos los públicos.

• 29 DE DICIEMBRE. 18:00 – 20:00 h.: PASACALLES PETAGETA EN NAVIDAD. Charanga Petageta. Amenizará a los ciudadanos acompañándose de villancicos y otras canciones. Calle Madrid Peatonal.

• 30 DE DICIEMBRE. 18:00 – 20:00 h.: EL VIAJE DE LA FAMILIA IGLULIK. Pasacalles. Compañía Sin Fin. La familia Iglulik ha venido desde Groenlandia a Getafe en su Iglú-Karavan último modelo para dar una lección de hospitalidad, buen humor y simpatía. Lugar: Calle Madrid peatonal. Todos los públicos.

• 30 DE DICIEMBRE. 18:00 h.: UN HUEVO, CUATRO SARDINAS. Danza teatro. Compañía Malditas Lagartijas. Obra interdisciplinar dirigida e interpretada por Beatriz del Monte. Surge de la necesidad de recordar figuras de la La Kika, bisabuela de la autora que como otras muchas mujeres tuvo que enfrentarse a una época sin pan, sin recursos y en guerra. Lugar: Espacio Mercado (Plza. Constitución, 5). Público adulto. Sesenta minutos.

• 3 DE ENERO. 18:00 – 20:00 h.: PASACALLES PETAGETA EN NAVIDAD. Charanga Petageta. Calle Madrid Peatonal.

• 18:00 h.: GÓSPEL EN NAVIDAD. Compañía Enclave Góspel. Este grupo, con más de 300 actuaciones a sus espaldas, bajo la dirección artística de Raquel Soto ofrece un concierto netamente navideño. Lugar: Espacio Mer­ca­do (Plza. Constitución, 5).

• 4 DE ENERO. 18:00 – 20:00 h.: EL VIAJE DE LA FAMILIA IGLULIK. Pasacalles. Compañía Sin Fin. La familia Iglulik ha venido desde Groenlandia a Getafe para dar una lección de hospitalidad, buen humor y simpatía. Lugar: Calle Madrid peatonal. Todos los públicos.

• 4 DE ENERO. 18:00 h.: ROCKIN’XMAS. Villancicos rockeros. Compañía Educapop. Los clásicos navideños de toda la vida tocados a ritmo de rock. Lugar: Espacio Mercado (Plza. Constitución, 5)

► SAN ISIDRO

• 17 DE DICIEMBRE. 18:00 h.: CUENTAJUEGOS. LA ABUELA DE LA NAVIDAD. Lugar: Centro Cívico San Isidro (c/. Leoncio Rojas, 18).

• 22 DICIEMBRE. 10:30 h.: EL REGALO ENVENENADO DE PAPA NOEL: Los conflictos en Navidad y los periodos estivales. Filosofía del conflicto. Lugar: Centro Cívico San Isidro (c/. Leoncio Rojas, 18).

• 27 DE DICIEMBRE. 18:00 h.: TEO Y PELUSA. Compañía Kamaru teatro. Todo comenzará cuando dos hermanos suban al desván a por los adornos navideños y encuentren a Teo y Pelusa, sus viejos juguetes. Lugar: Centro Cívico San Isidro (c/. Leoncio Rojas, 18). Público infantil.

• 29 DE DICIEMBRE. 18:00 h.: ALACASÍN. Compañía El cofre mágico. Un misterioso baúl es el escenaro. ¿Qué habrá dentro? Todo lo que tu creatividad sea capaz de imaginar. Lugar: C.C. San Isidro (c/. Leoncio Rojas, 18). Público infantil.

► EL BERCIAL

• 3 DE ENERO. 11:00 a 13:00 h.: TALLERES INFANTILES, CUATRO RINCONES DE CREATIVIDAD. Pases de 10 personas por rincón cada 30 minutos hasta completar aforo. Centro Cívico (Avda. Buenos Aires, 2).

• 3 DE ENERO. 18:00 h.: ROCKIN’XMAS. Villancicos rockeros. Compañía Educapop. Los clásicos navideños de toda la vida tocados a ritmo de rock. Lugar: Centro Cívico (Avda. Buenos Aires, 2). Pú- bli­co familiar.

• 3 DE ENERO. TRENECITO DE NAVIDAD. Con salida del Centro Cívico y recorrido por diversas calles del barrio. Horario de mañana y tarde.

• 4 DE ENERO. 11:00 – 12:30 h.: LUNA LUNERA. Compañía COUR Teatro. Espectáculo de luz negra y sombras basado en el libro ‘Luna’ de Antonio Rubio dirigido expresamente para niños y niñas de 0 a 3 años. Lugar: CCentro Cívico (Avda. Buenos Aires, 2). Público de 0 a 3 años.

• 4 DE ENERO. 18:00 h.: EL CASCANUECES. Dirección: Luis Rufo. Público familiar, hasta completar aforo. Centro Cívico (Avda. Buenos Aires, 2).

• 5 DE ENERO. 13:30 h.: FIESTA DE REYES MAGOS. Saludos, fotos y entrega de cartas a los carteros reales. Centro Cívico (Avda. Buenos Aires, 2).

• 7 DE ENERO. 17:30 h.: FESTIVAL DE VILLANCICOS. Asociación Nuevos Horizontes y Coro Coordinadores de Mayores. Centro Cívico (Avda. Buenos Aires, 2).

► LAS MARGARITAS

• 4 DE ENERO. 11:00 h.: REPARTO INTERGENERACIONAL DE CHOCOLATE Y DULCES NAVIDEÑOS. Lugar: Centro Cívico (Avenida de las Ciudades, 11).

• 4 DE ENERO. 12:00 h.: MENUDA MAGIA. Robin Ventura. Espectáculo interactivo con magia, misterio, canciones y mucho humor y con impactantes efectos de magia. Lugar: Centro Cívico (Avenida de las Ciudades, 11). Público familiar.

► JUAN DE LA CIERVA

• 16 DE DICIEMBRE. 18:00 h.: ENSAYO ABIERTO CORAL POLIFÓNICA DE GETAFE Y OSCG. Con los solistas Rosa Miranda y Sara Rapado. Centro Cívico (Plaza de las Provincias, s/n).

• 17 DE DICIEMBRE. 17:00 h.: ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES. Centro Cívico (Plaza de las Provincias, s/n).

• 17 DE DICIEMBRE. 18:00 h.: CUEN­TEANDO. Compañía El cofre mágico. Lugar: Centro Cívico (Plaza de las Provincias, s/n). Público infantil.

• 17 DE DICIEMBRE. 19:00 h.: CONCIERTO IMPROWAI. Centro Cívico (Plaza de las Provincias, s/n).

• 18 DE DICIEMBRE. 12:30 h.: ENCUENTRO CON PAPÁ NOEL, AA KUBRAT. Centro Cívico (Pl. de las Provincias, s/n).

• 18 DE DICIEMBRE. 18:30 h.: CONCIERTO JÓVENES. Centro Cívico (Plaza de las Provincias, s/n).

• 20 DE DICIEMBRE. 19:00 h.: CONCIERTO DE NAVIDAD. Orqueta Armonía. Centro Cívico (Plaza de las Provincias, s/n).

• 21 DE DICIEMBRE. 19:00 h.: CONCIERTO DE SAXOFÓN. Aula Alfredo Carlavilla. Centro Cívico (Plaza de las Provincias, s/n).

• 22 DE DICIEMBRE. 12:00 h.: ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO. Centro Cívico (Plaza de las Provincias, s/n).

• 22 DE DICIEMBRE. 19:00 h.: CONCIERTO DE NAVIDAD CORAL ADAGIO. Centro Cívico (Plaza de las Provincias, s/n).

• 3 DE ENERO. 18:00 h.: SUEÑO DE NAVIDAD. Compañía Kamaru Teatro. Espectáculo alegre, que mezcla canciones, clown e historias que ensalzan el espíritu y la alegría de estas fechas. Lugar: Centro Cívico (Plaza de las Provincias, s/n). Público familiar.

• 4 DE ENERO. 18:00 h.: CONCIERTO TURRÓN. Compañía Dolores Marco. Igual que una caja de música, este concierto va cambiando de género musical. Lugar: Centro Cívico (Plaza de las Provincias, s/n). Público familiar.

• 4 DE ENERO. 19:00 h.: VISITA DE SSMM LOS REYES MAGOS. Centro Cívico (Plaza de las Provincias, s/n).

► LA ALHÓNDIGA

• 28 DE DICIEMBRE. 12:00 h.: MAMÁ, ¡QUIERO SER ARTISTA! Por la Compañía Educapop. Taller de arte moderno y música. Los jóvenes espectadores descubrirán el artista que llevan dentro, al ritmo de la música en directo. Lugar: Centro Cívico (C/. Jilguero, 1). Público familiar.

• 4 DE ENERO. 12:00 h.: SUEÑO DE NAVIDAD. Compañía Kamaru Teatro. Espectáculo alegre, que mezcla canciones, clown e historias que ensalzan el espíritu y la alegría de estas fechas. Lugar: Centro Cívico (C/. Jilguero, 1).

► GETAFE NORTE

• 3 DE ENERO. 12:00 h.: EL MUÑECO DE NIEVE. Kamaru Teatro. La máxima ilusión de todos es recibir algún regalo en la Noche de Reyes Magos… Historia de amistad con personajes divertidos en forma de títeres Lugar: Centro Cívico (C/ Rigoberta Menchú, 4). Público infantil.

• 4 DE ENERO. 12:00 h.: ALACASÍN. Compañía El cofre mágico. Un misterioso baúl es el escenaro. ¿Qué habrá dentro? Lugar: Centro Cívico (C/ Rigoberta Menchú, 4). Público infantil.

► PERALES DEL RÍO

• 28 DE DICIEMBRE. 10:00 – 14.:00 h.: AVENTÚRATE CON EL REDINT EN EL CENTRO CÍVICO.

• 3 DE ENERO. 18:00 h.: ESPECTÁCULO DE MAGIA EL BARÓN. El Barón es un mago que provoca distintas sensaciones con sus espectáculos en los que se utilizan técnicas diferentes como las sombras o la manipulación de cartas. Lugar: Centro Cívico (C/ Juan de Mairena, s/n). Público familiar.

• 4 DE ENERO. 18:00 h.: TEO Y PELUSA. Compañía Kamaru teatro. Todo comenzará cuando dos hermanos suban al desván a por los adornos navideños, pero cuando encuentran a Teo y Pelusa, sus viejos juguetes, recordarán anécdotas y cuentos de su infancia. Lugar: Centro Cívico (C/ Juan de Mairena, s/n). Público infantil.

• 5 DE ENERO. GRAN CABALGATA DE SSMM LOS REYES MAGOS. 18:00 h.: Comitiva Real por el Caserío. 19:00 h.: Comienza la cabalgata.

► SECTOR III

• 18 DE DICIEMBRE. 20:00 h. CONCIERTO JOVEN. Lugar: Centro Cívico (Avda. Arcas de Agua, s/n).

• 19 DE DICIEMBRE. 18:00 h.: TEATRO: ‘ESTAMOS JODIDOXS’. Grupo de Teatro Tantara. Lugar: Centro Cívico (Avda. Arcas de Agua, s/n).

• 21 DE DICIEMBRE. 18:00 h.: ACTUACIÓN DE LA RONDALLA CERRO BUENAVISTA. Lugar: Centro Cívico (Avda. Arcas de Agua, s/n).

• 3 DE ENERO. 12:00 h.: MAMÁ, ¡QUIERO SER ARTISTA! Compañía Educapop. Taller de arte moderno y música. Los jóvenes espectadores descubrirán el artista que llevan dentrO, al ritmo de la música en directo. Lugar: Centro Cívico (Avda. Arcas de Agua, s/n). Público familiar.

• 4 DE ENERO. 18:00 h.: CUENTEANDO. Compañía El cofre mágico. Espectáculo pensado para que niños y mayores compartan el momento mágico que supone escuchar un cuento, disfrutando únicamente de las palabras. Lugar: Centro Cívico (Avda. Arcas de Agua, s/n). Público infantil.

• 5 DE ENERO. 11:00 – 13:00 h.: GRAN FIESTA INFANTIL DÍA DE REYES. Lugar: Centro Cívico (Avda. Arcas de Agua, s/n).

► BUENAVISTA

• 28 DE DICIEMBRE. 11:30 – 12:30 h.: LUNA LUNERA. Compañía COUR Teatro. Espectáculo de luz negra y sombras basado en el libro ‘Luna’ de Antonio Rubio dirigido expresamente para niños y niñas de 0 a 3 años. Lugar: Local social (C/ Ignacio Sánchez Coy, 2). Público de 0 a 3 años.

• 30 DE DICIEMBRE. 18:00 h.: TALLER DE DANZAS DEL MUNDO. Entornos conscientes y saludables. Taller de danza. Al ritmo de repertorios de diferentes músicas tradicionales europeas, compartimos melodías y danzas de pueblos, países y diversas culturas. Lugar: Local social (C/ Ignacio Sánchez Coy, 2). Público familiar.

• 31 DE DICIEMBRE. TRENECITO DE NAVIDAD. Horario de mañana. Con salida junto al parque de Nunca Jamás y recorrido por diversas calles del barrio.

• 4 DE ENERO. 11:00 – 12:30 h.: HISTORIA DE UN INVERNADERO. Compañía Colorín colorada. Teatro. Unos ladrones roban todas las plantas de un invernadero en busca de una planta muy valiosa. Lugar: Local social (C/ Ignacio Sánchez Coy, 2). Público infantil.

► LOS MOLINOS

• 27 DE DICIEMBRE. 17:00 y 18:30 h.: HISTORIA DE UN INVERNADERO. Compañía Colorín colorada. Teatro. Unos ladrones roban todas las plantas de un invernadero en busca de una planta muy valiosa. Lugar: Local social (Avda. Rocinante, 2). Público infantil.

• 29 DE DICIEMBRE. 11:30 y 12:30 h.: LUNA LUNERA. Compañía COUR Teatro. Espectáculo de luz negra y sombras basado en el libro ‘Luna’ de Antonio Rubio dirigido expresamente para niños y niñas de 0 a 3 años. Lugar: Local social (Avda. Rocinante, 2). Público infantil.

• 1 DE ENERO. TRENECITO DE NAVIDAD. Horario de tarde. Con salida junto al Parque de Don Quijote y recorrido por diversas calles del barrio.

• 3 DE ENERO. 18:00 h.: TALLER DE DANZAS DEL MUNDO. Entornos conscientes y saludables. Taller de danza. Al ritmo de repertorios de diferentes músicas tradicionales europeas, compartimos melodías y danzas de pueblos, países y diversas culturas. Lugar: Local social (Avda. Rocinante, 2). Público infantil.

Red de Belenes

La Red de Belenes la componen multitud de montajes realizados por entidades, empresas y particulares que se instalan tanto en espacios de acceso público como en domicilios particulares en todos los barrios de Getafe. Todos los belenes estarán expuestos en los lugares y horarios descritos hasta el 6 de enero de 2022.

• BELÉN MUNICIPAL. Asociación Belenistas de Getafe. Plaza del Teatro García Lorca (C/. Ramón y Cajal, 22).

► CENTRO SAN ISIDRO

• BELÉN DE LA CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA. Realizado por la Asociación belenista de Getafe. Catedral Santa María Magdalena (plaza de la Magdalena, s/n).

• BELÉN DE LA REAL ILUSTRE CON­GREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES. Grupo de belenistas y grupo joven de la Congregación. Exposición hasta el 6 de enero. Horario: de 19:00 a 21:00 h. (C/ Norte, 2).

• BELÉN POPULAR DE LA FUNDACIÓN HOSPITAL DE SAN JOSÉ. Patronato de la Fundación. Hasta el 6 de enero. Horario: de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 h., salvo los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero (C/. Hospital de San José, 6).

• BELÉN MURCIANO. Casa de Murcia de Getafe. Caseta instalada en la Plaza de la Magdalena, s/n.

• BELÉN TRADICIONAL. María Jo­sé Guerrero y Dionisio García. Caseta instalada en la Plaza de Lisboa (C/ Toledo, esq. C/ Ciudad Real).

• BELÉN DE JUAN LUIS YUBERO. Juan Luis Yubero Cervera (C/ Marqués, 12).

• BELÉN DE SANEAMIENTOS GETA­FE. Dionisio García Martín. Exposición hasta el 6 de enero. (C/ Valdemoro, 4).

• BELÉN DEL RINCÓN DE ENMA. Rosa María Casarrubios Rey. Exposición hasta el 6 de enero. (C/ Arboleda, 5).

• BELÉN DE SOLUZIONA INMOBILIARIA. Mª Ángeles Martín. Exposición hasta el 6 de enero. (C/ Magdalena, 30).

• BELÉN DE CERRAJERÍA Y ALUMINIOS BAEZA. Fernando y Ginés Baeza. Exposición hasta el 6 de enero. (C/ Barco, 6).

• BELÉN EL SALÓN DEL CREPÉ. Eva Cadierno Gómez (C/ Felipe Estévez, 13).

• BELÉN DE ESTUDIO DE ARTE DE BLAS. Santiagog de Blas Larramendi. (C/ Lártiga con C/ Leganés, 2 – puerta 2, esquina.

• BELÉN DE FERNANDO DELEYTO. Fernando Deleyto Díaz. Exposición hasta el 6 de enero. Horario: de 17:00 a 19:30 h. (C/ Manzana, 4 – 1º B).

• BELÉN ESYTEC. Mª Carmen Ortega Menor. Exposición hasta el 6 de enero. (C/ Leoncio Rojas, 9 – Local comercial).

► LA ALHÓNDIGA

• BELÉN DE LA ALHÓNDIGA. Asociación belenista de Getafe. (Plaza de Rufino de Castro, s/n).

• DIORAMA CENTRO CÍVICO LA ALHÓNDIGA. Asociación belenista de Getafe. (C/ Jilguero, s/n).

► JUAN DE LA CIERVA

• BELÉN DEL CEIP SEVERO OCHOA. AMPA Severo Ochoa. Belenistas: Exposición hasta el 6 de enero. 6). Horario de lunes a viernes, de 16:00 a 17:00 h. (Avenida de los Ángeles,26).

• BELÉN DE CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA HGH. Hilario García Martínez. Exposición hasta el 6 de enero. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. (C/ Titulcia, 37).

• BELÉN DE TABERNA EL PORRÓN. Eduardo González Dominguez. Exposición hasta el 6 de enero. (C/. Castellón de la Plana, 25).

► SECTOR III

• BELÉN DE MARÍA JOSÉ GUERRERO. María José Guerro Rivero. Exposición hasta el 6 de enero. Horario: sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h. (C/ Azurita, 44.

► BUENAVISTA

•EXPOSICIÓN DE BELENES IN­FAN­TILES. Asociación belenistas de Getafe. Escaparate en el Centro Comercial Buenavista (Calle Ignacio Sánchez Coy, 2).

► GETAFE NORTE

• BELÉN DE JUGUETERÍA MAJUPLAS. Reyes Gil Rivas y José Luis Morillas García. (Avda. Rosa de Lu­xemburgo esquina Avda. Rigoberta Menchú).

• BELÉN DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CONCHA ESPINA. Iván García Romera. Exposición hasta el 3 de enero. Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. (C/ Concha Espina, 8).

BELENES VIRTUALES

Facebook Culturagetafe: Visita virtual en la página de Facebook Culturagetafe. Se puede acceder a los belenes de José María Centeno, Miguel Zurita López, Sagrario Sánchez Laín, María Ángeles Simón Formento, Ana López Jareño, Teresa Sánchez Moncayo, CEIP Seseña y Benavente, Carlos Díaz Pérez.

Belén Viviente

• DÍAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE. De 17:00 a 20:00 h.: RECREACIÓN DE UN BELÉN VIVIENTE. Organizado por la Casa Regional de Extremadura y el Ayuntamiento de Getafe. Parque Lorenzo Azofra. ACTUACIONES: Sábado 18: Coro Miel y Espiga de la Casa Regional de Extremadura de Getafe. Domingo 19: Coro de la Casa de Extremadura de Parla.

► MONTAJES CON FIGURAS PLAYMOBIL

(Hasta el 6 de enero. Montajes realizados por Reyes Gil Rivas y José Luis Morillas García)

• BELÉN CLÁSICO: Caseta instalada en el parque la Chopera (El Bercial).

• POBLADO DE PAPÁ NOEL: Caseta instalada en Avenida Arcas del Agua, 6 (Sector III).

• CIUDAD NAVIDEÑA: Caseta instalada en la C/ Dulcinea del Toboso, con Avenida Rocinante (Los Molinos).

©PLAYMOBIL/Geobra Brandstätter Stiftung & CO. KG (Esta exposición no está organizada por ©PLAYMOBIL/Geobra Brandstätter Stiftung & CO. KG).

Cuentos de Navidad

Teatro Federico García Lorca (C/ Ramón y Cajal, 22).

♦ JUEVE 23 DE DICIEMBRE. 18:00 /20:00 h.: CHRISTMAS MAGIC. Magia en inglés. El Mago Cliff vuelve estas Navidades con su nuevo espectáculo «Christmas Magic», la Magia en Inglés para niños con sorprendentes trucos. Un espectáculo nuevo y lleno de sorpresas. Precio: 7 euros. Público infantil y familiar. Duración: 45 minutos.

♦ DOMINGO 26 DE DICIEMBRE: 12:00 / 18:00 h.: PUZZLE KIDS. Ven a mi fiesta de Navidad. Kiko, Seda, Brenda, Yaiza y Alex, estos personajes tan queridos por los niños, quieren hacer un homenaje a la familia al ritmo más trepidante y marchoso. Precio: 8 euros. Público Familiar. Duración: 70 minutos.

♦ LUNES 27 DE DICIEMBRE: 18:00 h.: HAMELI. Teatro. Hamelin explica la misteriosa desgracia de una ciudad que bien podría ser la tuya, donde conviven todos los vecinos y vecinas, con sus alegrías y sus discordias. XipXapTeatre. Precio: 6 euros. Público desde 5 años. Duración: 55 minutos.

♦ MARTES 28 DE DICIEMBRE: 18:00 h.: OREJAS DE MARIPOSA. Compañía La Espiral Mágica. Teatro. Mara tiene orejas grandes y es motivo de burla por parte de sus compañeros. Triste y apenada le pregunta a su mamá. Precio: 6 euros. Público de 4 a 10 años y familiar. Duración: 60 minutos.

♦ MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE: 18:00 h.: NEANDERTHAL. Danza. Compañía David Vento Dance Theater. A veces es necesario alejarse para darnos cuenta de quiénes somos, de dónde venimos y quizás también a dónde vamos. Precio: 6 euros. Todos los públicos. Duración: 60 minutos.

♦ JUEVES 30 DE DICIEMBRE: 18:00 h.: JUAN SIN MIEDO. Teatro. Show Prime. La historia de Juan sin miedo es por todos conocida: ese niño que no tenía miedo a nada y que por ello tenía algunos disgustos. Precio: 6 euros. Todos los públicos. Duración: 90 minutos.

♦ LUNES 3 DE ENERO: 18:00 h.: HAY UN GALLO EN TU TEJADO. Teatro de títeres. Titiriguiri. Un gallo se encuentra atrapado en el tejado de un edificio de una ciudad. La vecina de abajo está intrigada por su canto. Precio: 6 euros. Público desde 3 años. Duración del espectáculo: 45 minutos.

♦ MARTES 4 DE ENERO: 18:00 h.: TRASH. Teatro. Producciones Yllana y Töthem se unen para dar lugar a Trash. Espectáculo sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. La acción se desarrolla en el centro de reciclaje de basura. Precio: 12 euros. Todos los públicos.

Fin de año infantil: Fiesta preuvas

♦30 DE DICIEMBRE. Plaza de la Constitución. 11 a 13 h.: ROCK STAR FORD KIDS. Espectaculo interactivo dirigido a toda la familia que hace un recorrido por la historia del rock español. A la 12:00 h. sonarán las doce campanadas. Trae tus uvas de casa y a pasarlo bien.

MERCADILLO NAVIDEÑO

Plaza General Palacio (Del 18 de diciembre al 5 de enero)

• 18 DE DICIEMBRE.- 19:00 h.: CHARANGA.

• 19 DE DICIEMBRE.- 12:00 h.: Desde el país de la magia llega el MAGO PABLO WONDER MOLINA.

• 23 DE DICIEMBRE.- 18:00 h.: UNOS PASTORES SE HAN PERDIDO y no saben llegar al Belén. ¿Les ayudas?

• 24 DE DICIEMBRE.- 12:00 h.: NO PODÍA FALTAR LA VISITA DE PAPÁ NOEL al Mercadillo de Navidad. ¡Te esperamos!

• 26 DE DICIEMBRE.- 12:00 h. DISCO DEL MERCADO. ¿Te atreves a bailar con unos simpáticos muñecos?

• 27 DE DICIEMBRE.- 18:00 h.: Hoy el mercado nos sorprende con un trepidante SHOW DE CIRCO.

• 28 DE DICIEMBRE.- 12:00 h.: Explosión de alegría con nuestra ya clásica BATUCADA.

• 29 DE DICIEMBRE.- 12:00 h.: YINKANA. Conviértete en un detective con las pruebas en código QR que encuentras en el mercado (nivel principiante).

• 30 DE DICIEMBRE.- 18:00 h. YINKANA. Ya has superado el primer nivel. Ven a graduarte en un detective con las pruebas en código QR que encuentras en el mercado (nivel graduado).

• 2 DE ENERO.- 18:00 h.: UNA NUEVA JORNADA DE MÚSICA con tus amigos favoritos.

• 3 DE ENERO.- 12:00 h.: YINKANA. Cada vez más difícil, con las pruebas en código QR que encuentras en el mercado hoy te ofrecemos hacer el máster en detective.

• 4 DE ENERO.- 12:00 h.: YINKANA. La última oportunidad para convertirte en un detective con las pruebas cada día más difícil en código QR que encuentras en el mercado (hoy doctorado).

• 5 DE ENERO.- 12:00 h.: Última oportunidad para ENTREGAR TU CARTA AL CARTERO DE SSMM LOS REYES MAGOS

Reyes Magos

► MIÉRCOLES 5 de enero

• 16:30 h.: LLEGADA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS al Polideportivo Juan de la Cierva, donde escucharán los deseos de los más pequeños hasta las 18:00 h.

• 18:30 h. ESPECTÁCULO INFANTIL. Plaza de la Constitución.

• 18:30 h.: GRAN CABALGATA. Recorrido: Avenida Don Juan de Borbón, Avenida de España, Calle Gibraltar, Avenida Juan de la Cierva, Calle Madrid, Plaza de la Constitución, C/ Toledo (zona peatonal).

• 20:00 h. (apróx). LLEGADA DE SSMM DE ORIENTE a la plaza de la Constitución y especial Fin de Fiesta.