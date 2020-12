Muchos de nosotros estamos viviendo las navidades más tristes de nuestra vida Lapalabra Navidad va inseparablemente unida a las ideas de familia, alegría y regalo. El Coronavirus nos ha privado de la alegría y nos ha separados denuestros familiares y de nuestros amigos. Pero, por otro lado, no ha sido el coronavirus lo único que ha privado de regalos a muchas familias españolas.Elparo juvenil endémico que España viene arrastrado desde hace años no se lo debemos al Coronavirus. Los ERTES que no llegan ylos pequeños negocios que se quedan sin horarios y sinayuda no son por causa del Covid sino por la mala gestión de los actuales y de los anteriores gobernantes, quienes tienen “mucho de cigarras y nada de hormigas”.

Tristes Navidades por muchas razones, pero sobre todo porque habrá muchas familias y muchos niños que no podrán tener regalos. Tristes porque habrá muchos pequeños negocios que han cerrado y no podrán volver a abrir.

Tampoco ha sido en Coronavirus el que ha impedido que llegara a tiempo el regalo de la UE.

Los muchos millones del fondo de recuperación, que al menos podrían servido de aval para que se les adelantaran a las empresas y negocios en apuros los medios económicos para poder subsistir, siguen siendo solo promesas, cuando podrían haber servido ya de regalo deNavidad.Un regalo que la Comisión Europea se apresuró a preparar y que se va retrasando por razones técnicas, es verdad, pero sobre todo por la lentitud de la maquinaria del Consejo de Ministros, es decir por la lentitud y los intereses de los gobiernos de los Estados miembros.

Son muchas las personas que este año se quedarán sin regalo de Navidad. Coviene que lo recordemos, pues la televisión y la prensa no nos hablarán de eso. No nos dirán tampoco por qué