Vecin@s de Getafe piden mayor celeridad en la retirada de la nieve

►Muchos de ellos han expresado su preocupación y quejas en redes sociales

Ha pasado, casi, una semana desde que cesó de nevar. No en vano, las nefastas consecuencias de Filomena se siguen notando y todo indica a que nos acompañarán más tiempo. Además, Getafe ha sido uno de los municipios que ha sufrido especialmente las tan frías temperaturas. Para igualar registros igual de gélidos en la localidad hay que remontarse 35 años, y es que durante estos días los termómetros han llegado a marcar hasta -12ºC en la Capital del Sur. Esto provoca la mutación de la nieve en hielo, que dificulta aún más la movilidad y la normalidad, ya de por sí muy mermada por la paralela crisis del coronavirus. Crónica ha pulsado uno de los altavoces de la ciudadanía, las redes sociales, para conocer las preocupaciones y sensaciones de los y las getafenses.

En las últimas horas, hemos conocido que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pedirá la declaración de zona catastrófica para toda la Comunidad, si bien aún tiene que cuantificar los daños, cosa que sí ha hecho ya el alcalde Almeida, cifrándolos en 1.398 millones de euros. Después, habrá de pronunciarse el Gobierno central, de diferente signo político a estas dos últimas administraciones, pero de idéntico al también bicolor de Getafe.

Pues bien, una de las primeras cosas que apreciamos filtrando las palabras clave de Getafe, nevada y similares es que los vecinos pasan de ‘juegos’ políticos y piden soluciones para unas calles que consideran “lejos de estar despejadas”.

Así, el perfil @EnteraET da precisos datos y esgrime que “Calle Capellanes tiene rodadas, pero no han retirado la nieve helada. Calle Gálvez, el primer tramo (con Calle Villaverde) ni tan siquiera rodadas. El paso de cebra de la esquina Gálvez/Villaverde, muy peligroso. Está helado sin nada de sal”. Finaliza su publicación mencionado tanto a Protección Civil de Getafe como al propio Ayuntamiento.

@Pacurll muestra cómo las terrazas del municipio están pobladas de “hielo”. Por su parte, @EspanaVivaLibre pregunta a Ayuso qué va a pasar con los colegios e institutos (aún siguen suspendidas las clases hasta el 18 de enero), preocupación que comparten varios tuiteros que se identifican como madres y padres. “En Getafe están hasta arriba de nieve, así como las calles y aceras por las que van los alumnos todas las mañanas y no tiene pinta de que se vaya a derretir en dos días. Saludos”, esgrime. En esa misma línea, @anaisrebollo agrega que “veo difícil que las clases en los colegios se puedan reanudar el lunes. En este (centro de enseñanza) de El Bercial los tejados soportan aún mucha nieve y la zona polideportiva es una pista de patinaje”.

@ManuelD07171 afirma que “es una vergüenza cómo está Getafe. Se estará esperando a que llegue el verano y el sol quite la nieve. No hay excusa para que en las calles principales no se quite la nieve. Y no es por cuestiones políticas no. Es porque se podría hacer algo más y no se hace”. Mientras que @DetectiveGetafe escribe directamente al Consistorio: “Hola, se está cayendo la nieve de este tejado en la calle Casarrubuelos. Es bastante peligroso para la gente que vive allí porque salen por ese lado de la vivienda”.

Todos estos testimonios se han recogido al cierre de esta edición en la noche del 14 de enero. Es decir, todo ellos se publicaron hace menos de 24 horas, por lo que las opiniones de estos ciudadanos y ciudadanas son de máxima actualidad.