‘Viento de levante, meigas silenciosas y salamandras amarillas’ (Bohodón Ediciones) de Miguel Abollado, una ensalada de relatos aderezados de amor, amistad, misterio, sueños, realidad…

Rosa y su cita, Billie Holiday cantando ante almas, el Rastro de Madrid… Doce apasionantes historias con sus personas y una mezcolanza de autobiografía, en ciertos casos, con surrealismo, el amor, la amistad y un sinfín de emociones que se dan cita en Madrid, Tarifa, Galicia, Berlín. Estamos ante el cuarto libro del escritor Miguel Abollado. Estamos ante ‘Viento de levante, meigas silenciosas y salamandras amarillas’. Toda una invitación a los sentidos y sentimientos para amantes de la buena literatura.

Pregunta: ¿Cuál es el germen de esta historia?

Respuesta: Surge a raíz de un blog en el que estuve escribiendo, en la revista Culturamas, hace unos años. Ahí escribía artículos sobre la actualidad, literatura, algún relato… Me gustó la idea de continuar. La base del libro son algunos de los relatos transformados y algunos muy cambiados. Y a partir de ahí, seguir escribiendo más.

P: Es muy llamativo un título más largo de lo habitual, ¿a qué responde?

R: Es el título de uno de los relatos, el más corto, pero uno de mis favoritos. Y es un relato muy peculiar. Escribo todo lo que me sucede durante un verano, con cosas muy escuetas. Es más poético que algo más al uso. Un parte transcurre en Tarifa, otra en Madrid y otra en Galicia. En cada una de las partes, hay algo determinado; viento de levante en Tarifa, salamandras amarillas en Madrid y meigas silenciosas por una chica que conocí en Galicia. Me encantó ese relato y tuve claro que sería el nombre del libro.

P: ¿Se relacionan las historias?

R: Las historias no tienen nada que ver una con la otra. Están ordenadas siguiendo una táctica de contenido de relato, un orden plástico. Al principio, los relatos son más surrealistas, más directos, más intensos… Luego hay una parte en la que se ralentiza y, al final, termina con el relato que da nombre al libro. Hay muchas sensaciones y muchas mías. Algunos son más personales que otros. Enseguida mezclo realidad con ficción y realismo con surrealismo. Alguno es muy autobiográfico y en otros he ido mezclando.

P: Igualmente, resulta interesante la estructura del libro. ¿Nos encontramos ante 12 historias aliñadas de diferentes sensaciones y emociones tales como el amor, amistad, misterio, sueño, realidad…, no es así? Rosa y su cita, Billie Holiday, el Rastro de Madrid, un taxista que habla con Elvis, el curioso viaje a Berlín… ¿Cómo se fueron fraguando estas historias?

R: La historia de Rosa es uno de los primeros relatos que escribí en ese blog. Se me ocurrió relacionar una historia de pérdida con una esperanza y un sueño. Mezclo estas tres cosas alrededor de la figura de Rita Hayworth, porque la protagonista se parece, y me pareció muy interesante. Es abrir el libro y encontrar un relato muy corto. Billie Holiday es algo completamente surrealista que yo me inventé en el aniversario de su nacimiento. Ella es mi cantante favorita. Hay una intrahistoria detrás de ella y esa canción. Me gusta verlo desde el punto de vista de ella cantando, en no se sabe dónde, ante un montón de gente que ya no está y ante el creador al que recrimina haberle dado un don tan increíble y sin embargo una vida tan miserable. Y el Rastro es una de las historias con bastante dosis de realidad. Di un paseo un día y en ese relato, describo las cosas que veía en un personaje que realmente era yo. Pero, a la hora de adaptarlo es el que más cambió. Yo metí la historia de aquella chica que me parecía que encajaba muy bien. Es un paseo largo que recorre Madrid, pero aderezado de una historia de amor. Es mi favorito. Un personaje que me parece muy entrañable. Y el del viaje a Berlín es el más parecido a la realidad.

“Madrid es todo. Poner a tus personajes en el lugar en el que vives le da más verosimilitud”

P: ¿Cómo de importante es Madrid para el autor y si tiene influencia en la obra?

R: Madrid es todo para mí y para mis obras. En la primera novela y en la tercera, Madrid es protagonista fundamental. En estos relatos, está en más de la mitad. Yo vivo en Madrid y me gusta vivir la ciudad. Me gusta pasearla y conocerla. Poner a tus personajes en el lugar en el que vives le da más verosimilitud.

P: ¿A qué públicos va dirigida Viento de levante, meigas silenciosas y salamandras amarillas?

R: Los públicos, según el nivel de lectura. Hay personas con 13 o 14 años que son muy lectores o lectoras y pueden leer perfectamente mis libros. No son libros para niños. Para quien guste de leer y de la buena literatura.

P: ¿Qué recorrido está realizando el libro? ¿Covid mediante, ha habido presentaciones o las habrá próximamente?

R: El recorrido ha sido largo. Estaba preparado para publicar justo cuando llegó la pandemia. Decidimos no hacerlo. Un año después, mi editora me dijo que era el momento. Entonces, hablé con Silvia, que es la chica que dibuja las portadas de mis libros. Me hizo una portada preciosa. Finalmente, hubo que esperar hasta este septiembre pasado y lo hicimos en un sitio abierto y precioso. Esperemos que tenga más recorrido y hagamos, como otras veces más presentaciones. Ourense, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Bayona…

P: ¿Qué críticas has recibido?

R: Por ahora muy bien. Mi público no es muy amplio, pero a la gente le han gustado mucho mis libros.

P: Anteriores a ésta, fueron La Danza de los malditos, Mi vecina quiere presentarme a su gato y Conspiración en la niebla. ¿Ya estás inmerso en más proyectos editoriales?

R: Ahora he sido padre, tengo un trabajo y eso me quita tiempo. Las novelas exigen mucho trabajo y luego, una vez publicadas, el trabajo de la promoción. Ahora, publicados cuatro libros, estoy pensando en hacer otras cosas. Por ejemplo, escribir guiones. Estoy escribiendo el guion de mi primer libro. Adaptarlo a las posibilidades de las productoras, series etc. Quizá tenga ahí una buena opción…

P: Por último, ¿cuál es tu experiencia con Bohodón en lo referente a la edición, maquetación, arte final, distribución, difusión…?

R: Muy buena experiencia. Somos amigos desde el primer libro que publiqué hace 11 años. Siempre hemos tenido muy buena comunicación. Me gusta mucho cómo quedan los libros, estoy contento con ellos. Agradecerles su labor.

