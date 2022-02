‘La venganza de Teremún’ de José Palacios (Bohodón Ediciones), una trepidante novela repleta de aventuras y valores

José Palacios (28 de mayo de 1948) es de Getafe. Recibe a Crónica como en él es costumbre, conversador, elocuente y defensor de la Cultura y sus valores. Estudió interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, siendo el primero de su promoción, con la calificación de Sobresaliente con Matrícula de Honor. Trabajó durante cuatro años junto a las primeras figuras de la escena española y con algunos de los directores más prestigiosos. En 1974 creó junto al actor Antonio Orozco la Compañía Taormina Teatro. No en vano, desde hace tiempo triunfa con sus novelas, cuyas numerosas ventas son contundente realidad por todo el país. Ahora hablamos de ‘La venganza de Teremún’, una novela de suspense y pedagógica en la que disfrutaremos de Egipto, España o París. Teremún no está dispuesto a que nadie profane su sueño…

Pregunta: Hablamos de ‘La Venganza de Teremún’, emoción, suspense y aventuras para pequeños y grandes…

Respuesta: Así es. Es una novela juvenil, indicada para chavales de 9 años hasta la gente mayor, porque recibo comentarios en el sentido de que gusta tanto a personas de edad avanzada como a jóvenes. Es continuación de ‘El misterio del sarcófago’, que es la primera novela juvenil que escribí y que va ya por su segunda edición. Esta ha sido la segunda porque los chavales me pedían la secuela. Y ahora estoy con una tercera parte, que aún no tiene título y que va a cerrar la trilogía de la momia de Teremún, que es el protagonista junto con los tres chavales. En las Navidades 2020-2021 fue la novela más vendida de la editorial Bohodón Ediciones.

P: ¿Cómo ha sido la difusión del libro en tiempos de pandemia?

R: Pues lleva ya en librerías casi un año. Cuando salió al mercado, la situación sanitaria era muy grave y no se permitían eventos. Es la primera novela de la que no se ha hecho presentación. De las otras tres sí, y varias. Se empezó a conocer en las ferias del libro. Se pudo ir a la de Valladolid y este año ahí también junto con la de Valencia y Madrid. Los chavales, encantados porque la estaban esperando. Posiblemente, sea de los autores que más vende de la editorial. Formo colas, sin ser famoso, de cinco o seis personas. No puedo quejarme.

P: ¿Y esa parte que aún queda?

R: Esta segunda novela la he dejado abierta para hacer una tercera parte, que creo que estará para después del verano.

P: David, Husani y Vanesa… De vacaciones apacibles, pero eso dura poco…

R: Correcto, correcto. En la primera novela, los tres adolescentes corren aventuras y se desarrolla completamente en Egipto. Pero en ‘La venganza de Teremún’ vienen a pasar unas vacaciones a España, que empiezan a ser aparentemente apacibles, como dices, pero enseguida llega la estremecedora pesadilla. La acción transcurre en Galicia, París, la costa valenciana y, por supuesto, Egipto.

P: Conociendo tu obra, podemos afirmar que Egipto es inherente a José Palacios…

R: Total, total. ‘Regreso a Luxor’ tuvo una segunda parte, ‘El pectoral de Horus’, y me piden la trilogía. Y con esto ha pasado igual. Las dos tienen mucha emoción, suspense, pero, sobre todo, son muy didácticas. Se aprenden muchísimas cosas sobre Egipto. Los padres están encantados porque además me dicen que han conseguido que muchos chavales que no estaban aficionados sí hayan tomado gusto por la lectura. Tanto en una novela como en la otra, se destacan valores muy importantes como la amistad, el compañerismo, la solidaridad, el compromiso…

Títulos de José Palacios, lecturas recomendadas en varios colegios

P: Por todo lo que me cuentas, son obras totalmente para recomendar en los centros educativos…

R: Pues, de hecho, ‘El Misterio del sarcófago’ ha sido lectura recomendada en varios colegios. Una niña en La Puebla de Montalbán cogió el libro, lo leyó y revolucionó a toda la clase con la historia. Entonces, la profesora habló con la madre, se lo pasó, lo leyó y le encantó. Tanto que la misma profesora lo puso de lectura para los chavales. El La Salle de Barcelona lo cogió también como lectura recomendada.

P: En esta obra, por cierto, se trata también hasta del ‘más allá’…

R: El sacerdote Teremún es un sacerdote de la 18 dinastía que, por una serie de circunstancias que no puedo contar, entra en la vida de David, quien tiene un sexto sentido, unos poderes telemáticos y contacta con él. En la primera novela intentan encontrar su momia y en esta segunda la momia ya fue encontrada y dejada en el sitio en el que ha de reposar. Pero ahora corre un terrible peligro porque se va a descubrir el sitio en el que estaba encerrada esa momia y comienza toda la aventura en Egipto. También hay aventura en Francia y España.

P: Hay que decirlo, la cubierta del libro es una auténtica chulada…

R: Es una gozada. Auténticamente maravillosa. Hay que mencionar al chaval que lo ha hecho, de una forma totalmente desinteresada. Es Andrés Nieto Bautista, es ilustrador y quiere dedicarse a ello plenamente. Estoy muy contento con el resultado. La portada es fabulosa, define totalmente lo que es el libro y estamos enamorados de ella.

P: ¿Cómo es tu experiencia con Bohodón Ediciones?

R: Con Bohodón estoy muy contento. Nos queremos mucho. Prácticamente, somos amigos más que editores-escritores, y muy feliz. Me llevan a todas las ferias a las que quiero ir. En relación a esto tengo una anécdota muy entrañable… Dos niñas en Valencia esperaron, por las restricciones, 45 minutos. Eran dos hermanas, se llevaron El misterio y La venganza. Cuando me dijeron que mereció la pena por “unas novelas tan bonitas” fue un honor para mí.

P: También eres actor y has dirigido: ¿escribir o las tablas?

R: El teatro me ha dado muchas satisfacciones, aunque lo dejé hace tiempo. Pero creo que escribir me está dando más. Disfruto casi más. Los ensayos son muy trabajados, escribía las obras, porque no encontrábamos textos para chavales con mensaje de calado, las dirigía y también interpretaba. Era una labor muy ardua, muy pesada, pero disfrutaba. Pero en esto de escribir estoy encantado. Quizá esa experiencia escribiendo teatro la he podido plasmar en los libros. Los lectores me dicen que son obras trepidantes. Y eso ocurría en teatro, en cuanto se subía el telón teníamos que enganchar. Y en esas obras de teatro había mucho mensaje también. Quizá sea una continuación. Este libro último que estoy escribiendo es muy pedagógico, quizá el que más y además histórico porque vamos a meter historia egipcia, costumbres, la vida de varios faraones… Y hacerlo para jóvenes resulta complicado, pero muy bonito.

