APPS de Javier Chavanel (Bohodón Ediciones): ¿tendrías el valor de contactar a Scalia?

¿Recurrirías a una empresa si quisieras vengarte de tu jefe o espiar a personas? Esos son algunos de los servicios, y no los más oscuros, que ofrece Scalia. En APPS, obra de Javier Chavanel (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) y editada por Bohodón Ediciones, nos sumergimos en el amplio mundo de las nuevas tecnologías, pero donde los instintos más bajos y la ausencia de moral serán protagonistas, y es que es posible hasta contar con tu propio escuadrón de la muerte. Con un lenguaje claro y directo, la obra, con excelentes críticas, no sólo te atrapará, sino que te hará reflexionar. Y es que si te resistes, ellos vendrán a por ti…

Pregunta: Es tu segundo libro. En este último, las nuevas tecnologías son protagonistas. ¿Un tema que abarca una horquilla amplia de edades en el público, verdad?

Respuesta: Sí, tengo un libro anterior que es de 2016. Y, sí, correcto. Es un tema muy amplio el de las aplicaciones y tecnología y que toca mucha gente. Todo el mundo, podemos decir, está víctima de ello.

P: Ciencia ficción, pero también hay mucha realidad…

R: Todo está llevado a una hipérbole y de ahí la ciencia ficción, pero siempre es un poco el ¿y si? ¿Y si ocurriera? Evidentemente, llevado a un extremo, pero parte de algo que es prexistente.

P: Vengarse del jefe, espiar ciertas personas, escuadrón de la muerte… Atrayente es…

R: El lector encontrará la existencia de una empresa dispuesta a satisfacer a sus clientes hasta sus últimas consecuencias, sin atender a límites morales, éticos, incluso legislativos. Viene a cumplir todo aquello que la sociedad no cumple. Todo lo que son los bajos instintos o deseos ocultos, la empresa está dispuesta a cumplirlos…

P: ¿Hallaremos cierta comicidad por las circunstancias?

R: Pues sí. Yo diría que no es un libro de un solo género. Tiene bastante comedia, cosas de terror, tiene ciencia ficción, drama… En su estructura, el libro en cada capítulo es una aplicación diferente y en función de la naturaleza de cada personaje, el capítulo tiene un tono distinto. Hay tonos que llevan a algo más horroroso, otros a algo más cómico, en función de la aplicación, aunque el personaje es más relevante. La aplicación nos revela cosas del personaje, de su situación psicológica, de su falta de seguridad en sí mismo, de inseguridad…

“Ellos saben a quién tiene que darle de probar”

P: La empresa es Scalia. ¿Tú serías usuario si existiese?

R: Quiero pensar que no querría los servicios más chungos, como matar personas. Habría alguno que pudiese utilizar para facilitarme la vida y, en ese sentido, estoy de seguro de que prácticamente caería en ello. De hecho, en el libro, muchos personajes no van a la empresa, sino es ésta las que los capta.

P: “Ellos irán a ti…”

R: Ellos tienen tanto control de la sociedad y de lo que necesita la gente… Como cuando te ponen una muestra de colonia en la nariz. Ellos saben a quién tiene que darle de probar, captar su atención para que caiga en ello.

P: ¿Estamos bastante controlados?

R: Eso se da por hecho en el libro, que no dice en qué época está ambientado, pero cuando lo escribía pensaba que era como diez años en adelante. No lo he querido enclavar en una sociedad futurista, pero sí que podría darse en una década. Todo se da como muy normal. No deja claro en qué época está. Lo interesante es que si se lee en diez años tenga cierta vigencia. No he nombrado mucho a Facebook o WhatsApp, no he descrito pormenorizadamente esas tecnologías por si en cinco años están obsoletas y con ello el libro. He tenido cuidado con eso. Todo el aspecto de los móviles he intentado minimizarlo.

P: ¿Qué podemos decir en cuanto al estilo?

R: Mi pretensión era ser cercano al lector, un lenguaje claro. Es un tema tecnológico y he sido muy obsesivo para no perder de vista al lector. Algo que puede ser muy atractivo para ti no ha de serlo para el lector, he intentado no perder de vista eso.

P: ¿Qué críticas has recibido?

R: Muchos me han dicho que me reconocen a mí, en muchas expresiones. No me oculté en un lenguaje complejo ni frases ampulosas. Muy directo.

P: Pandemia mediante, ¿cómo está el tema de presentaciones?

R: El libro salió en abril. Hubo una presentación, estuvo en la feria del libro en septiembre. Se puede encargar en cualquier librería, en Amazon, página de Bohodón…

P: ¿Cuál ha sido tu experiencia con Bohodón?

R: Mi experiencia anterior, con otra editorial, no fue tan positiva. Esta, mucho mejor, sobre todo por el acabado, maquetación. Ninguna queja, la verdad.

P: Más allá de escribir, también haces cortos…

R: Así es. EL último que he hecho, el de Sonrisas, ha ido muy bien. Ha tenido 150 selecciones internacionales y nacionales y casi 40 premios. Es un cortometraje de terror. Siempre hay temor a que quede en un cajón, pero lo cierto es que tuvo bastante visibilidad. Ya acabó su recorrido después de dos años, pero muy bien. Pude plasmar la perspectiva de terror. Me lo pusieron en muchos festivales que yo tenía como favoritos. No me puedo quejar.

