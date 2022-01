Diez monedas de oro de Fernando Domínguez (Bohodón Ediciones): el encuentro de los años 80 con la época romana; la fusión perfecta entre suspense e historia

¿Cómo te quedarías si, de repente, te relacionan con un asesinato? Es lo que le ocurre a Miguel, uno de los frikis con gafas del club de ajedrez. El conserje del instituto ha aparecido muerto. Pero, casi dos mil años antes está otro chaval, Marco. Es sólo el inicio de la novela Diez monedas de oro de Fernando Domínguez López, ingeniero industrial, (Bohodón Ediciones) en la que se combinan los años 80 con la época romana. El enclave, inmejorable; León. Oro romano, walkman, el Teleno, termas… Capítulos ágiles y trepidantes en los que galoparemos a lomos del suspense mientras disfrutamos de la historia y aprendemos muchos términos romanos. La repercusión en medios de comunicación y críticas es más que notable.

Pregunta: Es tu cuarta novela, la segunda con Bohodón, ¿qué tal con la editorial?

Respuesta: Por mi experiencia, diría que es la mejor de las que he publicado yo. Trabajan muy bien puntos tan importantes como la edición, maquetación, correcciones, difusión… En otros casos, no he notado el interés que Bohodón sí pone en el proceso de revisión del manuscrito, incluso sugerencias.

P: ¿Este libro es un cambio estilo respecto a anteriores?

R: El primero estaba orientado a un público de 11-12 años, una historia de aventuras. Y los otros dos son, sobre todo, novela negra. Este, en cambio, es más una novela de carácter juvenil con una trama ambientada en los años 80 de chicos de 17 años, que tiene un trasfondo de la época romana en el León del siglo II, cuando las explotaciones mineras de oro estaban en su punto máximo en León, algo muy relevante en la historia del lugar.

P: Hablando de León, encontramos la parte inherente al autor…

R: Sí, yo soy leonés. La parte de la novela que transcurre en los años 80 es donde yo vivía cuando tenía 15-16 años, El Bierzo y luego toda la zona minera de oro, muy relacionada con la zona de donde son mis padres, una montaña muy característica que se llama el Teleno, que tiene mucha historia del oro. La tierra ha tirado mucho, me lo conozco bien, lo he recorrido y es una zona muy chula.

“Hay muchas descripciones. A la gente le ha llamado la atención la época romana”

P: Estamos ante un libro en el que el suspense es protagonista. Miguel nos lleva de la mano por una historia de un crimen; el conserje del instituto aparece muerto…

R: He recibo alguna crítica y son muy buenas, todas tienen en común que es un libro que engancha mucho y que las descripciones de los distintos sitios también han gustado a la gente. Sobre todo ha llamado la atención la época romana. Intento trasladar a quien lo lee a que no le cueste imaginarse cómo era la zona. El protagonista del libro en esa época es el hijo del propietario de una mansio, que era como una especie de hotel de carretera. Está descrito cómo funcionaban esos hoteles rurales que podían tener termas, como es el caso. Cuando este chico vio cómo funcionaban las termas se unió a un grupo de legionarios que se fueron al Teleno por el tema del oro y ahí hay restos de unas termas, esto es real como muchas cosas que aparecen en el libro, incluida la mansio donde vivía el chico. Unas termas que se montaron en el Teleno a 1.700 metros de altura. Yo hago el supuesto de que este chico fue uno de los constructores de esas termas. Tiene su parte de fantasía, porque este chico es ficticio, pero esas termas sí son reales, como demuestran excavaciones… Y esa parte ha gustado mucho a la gente.

P: En consecuencia es todo un paseo por una etapa histórica y cultural

R: En el libro, al final, hay un glosario de terminología romana. Llegó un punto en el que vi que no aparecían ni dos ni tres términos romanos, sino bastantes y decidí meter el glosario. A lo largo del libro, hay una serie de palabras marcadas en cursiva; se puede hallar allí.

P: ¿El estilo es muy característico tuyo, verdad?

R: La trama está contada en capítulos cortos, algo habitual en todas mis novelas, capítulos de tres-cuatro páginas. Eso da agilidad y se lee bastante fácil. Voy alternando capítulos de los años 80 con capítulos del siglo II.

P: ¿Qué podemos avanzar del contenido?

R: Hay un asesinato en el instituto, matan al conserje. Y aparecen pistas que relacionan a Miguel con el asesinato. Aparece una inscripción que lo relaciona como la época romana, parece que están hablando de él. El chico investiga en bibliotecas, museos, sube al Teleno… Todo apunta a que algo le une a ese otro personaje que se llama Marco, el protagonista de la época romana. Marco sufre una serie de aventuras relacionadas con la relación que tiene con una chica celta que vive en la misma zona. Acaba enfrentando a un romano, un legionario con bastante poder, todo acaba desencadenando en que este chico de la época romana se ve obligado a pagar una especie de rescate para liberar a esta chica, le solicitan 10 monedas de oro, de ahí el título del libro.

P: Es una muy buena lectura para institutos

R: Pues sí porque de hecho está orientada a un público de edades parecidas a la de los personajes. Con la forma de escribir he intentado plasmar algunas cosas con un lenguaje que creo que puede ser más atractivo para los 14-15 años… Pero también Bachillerato. Hay una cosa que puede enganchar bastante: por qué la parte del presente ocurre en los años 80. El motivo es por una serie de Netflix, Stranger Things, serie muy ochentera ambientada en un pueblo de EEUU y también por películas ochenteras como Super 8… Y me dije que por qué no ambientarlo en España. La ambienté en un lugar que no fuese una gran ciudad como Madrid, sino en un sitio como el que vivía yo, de 10.000 habitantes. Hago varios guiños a esos años, el chico tiene un walkman o la marca de las zapatillas. Este chico para documentarse va a la biblioteca, hoy en día tenemos Google.

P: Pandemia mediante, ¿cómo está el tema presentaciones?

R: La pandemia ha sido una faena. La presentación estaba organizada en un sitio muy chulo en Madrid, en un hotel, y hablado con Bohodón, para el 15 de enero. Y con esto de ómicron decidimos cancelarla porque no era el momento. Entonces, presentación como tal no ha habido, pero la habrá. En Madrid, seguro. En León me han llamado de un par de sitios, uno de un pueblo cercano al Teleno, que en el verano montan cosas culturales, y luego en El Bierzo también hay intención.

De promoción, me entrevistaron en el Diario de León. En fin de semana salió un reportaje mío a página completa y también en la radio de La Bañeza. También a ver si son posibles las ferias de libro. Con el anterior libro que publiqué con Bohodón estuve en la de Madrid, Valladolid y Valencia, en estas dos últimas la venta especialmente funcionó muy bien.

Más información sobre Bohodón Ediciones