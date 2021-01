¿Cómo ha soportado el golpe del coronavirus el comercio local de Getafe?

►Crónica pulsa de primera mano su lucha contra la pandemia, reenfoques, sobreesfuerzos, la eficacia (o no) de las ayudas públicas…

2021 está dando sus primeros pasos y aunque no se diferencia, por el momento, del ejercicio precedente, sí ansiábamos desterrar, de forma más simbólica que pragmática, al guarismo 2020, que tan devastador ha resultado. Aún queda, pues, camino ya no para que regresar a la anhelada normalidad, que también, sino para certificar el decrecimiento de las inaceptables cifras de contagios como de muertes, pues no hay que obviarlas ni olvidarlas, tanto a nivel local, nacional como mundial. Lo que no cambia en este nuevo año para Crónica es, por un lado, su compromiso en pulsar desde la primera línea los hechos para inmediatamente después comunicarlos. Y, por otro, mantenerse fiel a nuestros comerciantes y anunciantes. Así pues, vaya este reportaje dedicado a un sector, que conforma más de 70% del tejido empresarial del país, tan sufrido durante estos meses: nuestras pymes de proximidad, así como a nuestras entidades vecinales y asociaciones que también hemos dedicado uno y puede consultarlo aquí. Gracias al Herbolario Los Robles, +Tartas y El Chiscón de Flo conformamos una radiografía de las adversidades provocadas por el virus. ¿Ha sido posible la supervivencia para el pequeño comercio? ¿Qué estrategias o reenfoques han adoptado? ¿Las ayudas de las administraciones son realmente eficaces? Esto nos ha contado entre remo y remo…

HERBOLARIO LOS ROBLES

En un horizonte plagado de crisis sanitaria y sus desencadenantes económicas y sociales, conviene arrancar con una buena noticia. El herbolario Los Robles ha crecido en plena pandemia. Este nuevo éxito nos lo explica Raquel, su dueña, que acaba de contratar más personal y abrir otro local enfrente del Lorca. “Me decían que cómo me había atrevido tal y cómo está el patio. Somos un herbolario y la salud es lo que prima. Nos hemos adaptado mucho en precios y en todo para seguir al pie de la calle”, arranca su responsable y continúa explicando que “yo sigo en mi tienda de la Avenida de los Ángeles y he contratado a dos dependientas en 2020, que son naturópatas tituladas. A excepción del que está en el centro comercial, somos el único herbolario de Getafe que abre un sábado por la tarde”.

Raquel afirma que los envíos a domicilio, que ideó en los meses primeros del azote vírico, continúan, pero “a la gente le gusta bajar al herbolario y se ha quedado como algo más residual”. Y ese ritmo de lo que había antes es lo que todos deseamos. Así, Los Robles, especialmente, para las semanas posteriores a las Navidades, sigue ofreciendo las dietas personalizadas y sin compromisos en ambas tiendas.

Para finalizar, Raquel concluye que “nosotros hemos tenido la suerte de poder seguir trabajando este tiempo, pero me pongo en la piel de quien ha tenido que cerrar y sí es muy duro. Hay que tener la paciencia de que están llegando las vacunas. Pero conozco a mucha gente que todavía está en los Ertes…”

+TARTAS

Es importante, para calibrar los latigazos de esta crisis, tener en cuenta el cariz y el campo de acción de cada comercio o pyme. Así, José de +Tartas, arranca con una sentencia clarificadora: “La ausencia de reuniones por las circunstancias nos ha hecho mucho daño. Las tartas familiares no las vendíamos, ahora sí un poco más. En el confinamiento duro todo el mundo era pastelero y se puso a hacer tartas en su casa o iba en esos días a una gran superficie a hacer la compra y compraba una congelada”.

Ante ese panorama, tocó tirar de ‘bisturí’ y declarar un Erte para sus empleados, en el que a día de hoy, a su pesar, siguen sus empleados al completo. Además, dio de baja la actividad “porque no vendíamos y también comprobábamos que sentían cierto miedo de que les llevases algo a casa”.

Ahora, aclaradas algo más aquellas pesadas nubes, José ha remarcado que “la gente de hace un tiempo a esta parte celebra dos veces. Con parte de la familia primero y luego con la otra y suelen comprar dos tartas pequeñitas. Actualmente, estamos un poco mejor…”, alega y lo ilustra con certeros datos; “antes de la pandemia, el 90% de nuestras ventas eran tartas familiares, que dejaban margen bueno, y ahora pasamos a un 20%. Vendemos más pequeñas, como comentaba, pero aún no compensa”. ¿Y traen esperanza las vacunas, si bien la cifra de pinchazos al día está lejos de cuadrar con los números que promete el Gobierno para los inicios del estío? “Hasta que no pase el verano que viene, no arrancaremos en condiciones. Nuestro objetivo es mantenernos, economía de subsistencia, y poner la vista de cara al invierno que viene”, admite el responsable de +Tartas.

Por último, José también es revelador en cuanto al funcionamiento de las ayudas: “Pedí un ICO y me lo concedieron, pero no deja de ser un crédito que da el banco. Me avaló mi padre. Si dejo de pagar, lo embargan a él; tampoco es la panacea. Mi hermano tiene un bar y no ha recibido ningún tipo de ayuda. Nos queda aguantar y apretar los dientes. Tengo amigos que ya han cerrado, otro reinventándose. Esto es luchar y luchar…”

EL CHISCÓN DE FLO

En El Chiscón de Flo tienen una idea parecida sobre las ayudas por el coronavirus. “Cuando una empresa es nueva no hay ayudas, es una negativa total. Es la repuesta que nos dio el banco, que tiene que estar en positivo la empresa para poderte dar un ICO. Y yo me pregunto: ¿si yo estoy en positivo para qué voy a pedirlo? Querrán asegurarse… En nuestro caso, que éramos recientes, dijeron que nos ‘peinásemos’. Los bancos sólo van a la seguridad o dan dinero a costa de intereses muy altos y de venderte otro producto. El local es nuestro, pero tenemos que pagar una hipoteca, que es como un alquiler. La Seguridad Social de los autónomos nos la han cobrado todos los meses, aunque luego nos devolvieron un par de mensualidades… Me he dado cuenta, en resumen, que hay una diferencia muy grande entre lo que dicen y lo que hacen realmente”, narra convencida Flori, la dueña de este lugar de manualidades.

El Chiscón empezó a carburar como tal en septiembre, porque habiendo organizado todo en febrero de 2020, inversión realizada y materiales comprados, tuvieron que cerrar en marzo. “En mayo la gente aún tenía miedo y en verano fue muy complicado”.

Afortunadamente, según cuenta Flori, desde octubre pasado han notado una “gran acogida” y los talleres están funcionado muy bien. También los que son con un máximo de cinco niños y con todas las medidas de seguridad “habidas y por haber”.

Los negocios parecidos en características al Chiscón optaron por llevar sus actividades al canal online. “Yo no lo he hecho; me gusta la clase presencial. Sí que sé de compañeras que lo han realizado y ha ido bien, porque una buena parte de personas en el confinamiento encontró una manera de estar una hora u hora y media entretenida. Ahora ya podemos salir y yo invito a probarlo porque es muy terapéutico y desestresante. Las manualidades liberan tensión y viene mucha gente joven”.

Para finalizar, Flori, cuyo escaparate ha sido premiado, pide a los comerciantes “apoyarnos entre todos y salir juntos de esta”.

Nos sumamos humildemente desde este periódico. Las persianas subidas de tantos locales son sal para unas calles ávidas de derretir el punzante hielo. Aquí hay un soporte para espolear a nuestros comerciantes getafenses.

Más información

• Herbolario Los Robles. C/. Ramón y Cajal, 3 (Getafe). Tel.: 91 242 14 04. | Avda. de los Ángeles, 7 (Getafe). Tel.: 91 168 25 14.

+Tartas. Plaza Gálvez, 17 (Getafe). Tel.: 910 17 01 62 – 601 34 09 57.

• El Chiscón de Flo. C/. Pizarro, 7 (Getafe). Tel.: 605 85 89 17 / 91 695 73 75