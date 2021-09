Críticas al obispo de Getafe por mentir [presuntamente] con respecto a la bajada de la Virgen

► Polémica por la [no] estancia de la imagen de la Virgen de los Ángeles en la catedral.

Hoy, jueves 9 de septiembre, es fiesta local en Getafe. Sustituye al 13 de mayo, jueves de la Ascensión que se celebra, sin fecha fija, cuarenta días después del domingo de resurrección. Ese día tiene lugar, junto al desfile de carrozas, el evento más importante de las Fiestas Patronales que, en tiempos de normalidad, se organizan en honor de Nuestra Señora de los Ángeles. Sin embargo, hoy, la sensación es muy distinta. No discurre el típico día de “las mochilas”, cuando cientos de jóvenes marchan, con sus tortillas y sus filetes empanados, al Cerro para pasar retozando un día de romería, más o menos laica; no habrá bajada de la imagen, esa manifestación popular, a medio camino de la devoción religiosa y la expectación por la renovación de una tradición centenaria. Bajaba la Virgen, no hace mucho, en tiempos de la antigua normalidad, acompañada de una ingente, inconmensurable, enorme y descomunal muchedumbre de vecinos y visitantes. Es, esa romería, no solo la mayor manifestación del fervor religioso y de cario por Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles, sino de cualquier otro evento en la diócesis de Getafe; poco importan las autoridades civiles, la ideología de los gobernantes municipales, la alcaldesa, los hermanos dela Congregación de Nuestra Señora, de las camareras de la Virgen y hasta el señor obispo. La devoción por Virgen de los Ángeles reina sobre todo y sobre todos.

Lo cierto es que hoy es fiesta en Getafe, aunque muchos vecinos no lo perciban de esa manera. El hecho de que no se produzca la acostumbrada bajada de la Virgen se ha rodeado de una agria polémica con acusaciones cruzadas y el enfado monumental de un sector de los fieles getafenses de la Diócesis. Como ha publicado este medio, el asunto empezó en el mes de febrero cuando Ayuntamiento y Diócesis acordaron aplazar las Fiestas Patronales a este mes de septiembre debido a la pandemia que nos sacude desde hace casi dos años. No parecía lógico confirmar un evento multitudinario como la bajada de la Virgen, si bien la decisión se dejaba pendiente de la evolución de la situación sanitaria. Ambas entidades, Ayuntamiento y Obispado, remitieron sendas notas de prensa con la misma información.

Hay, a pesar de los acuerdos iniciales entre la alcaldesa y el obispo, la intención de traer a la Virgen, como sea, aunque fuera sin romería. Las Fiestas Patronales tienen que estar presididas por la imagen de la Virgen en la catedral. Fuentes cercanas a la Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, han asegurado que «la Junta de Gobierno de la entidad estaba dividida; unos querían bajar la imagen y otros no, prevaleciendo el sí por “decreto” de unos pocos, ya que —al parecer— algunos miembros de la Junta desconocían la decisión de bajar la imagen de la Virgen».

Al parecer, la decisión tomada, para evitar la aglomeración de personas, y los riesgos derivados, era trasladar la imagen venerada en un transporte privado hasta la Catedral donde estaría expuesta del 9 al 20 de septiembre. Tanto es así que hasta hace dos días la Congregación tenía previstos una serie de actos en la catedral, respetando los protocolos y aforos, como las misas rutinarias, el rezo del rosario o la misa Mayor del domingo 12 que sería oficiada por el mismo obispo de la Diócesis, según comunicó la propia catedral a los fieles. No había programados actos multitudinarios y, según todos los indicios, la bajada de la Virgen contaba, sino con la bendición, sí con el beneplácito del obispo.

Para ahondar más en la polémica, la misma fuente de la Congregación asegura que nadie de la entidad, ni del Obispado, contactó con el ayuntamiento para informar del plan orquestado; el Ayuntamiento no tiene potestad para dar permiso o negarlo, pero sí se les debe comunicar el hecho por las proporciones de personas que podría mover la presencia de la Virgen.

La alcaldesa Sara Hernández, al enterarse de la bajada,«llamó en dos o tres ocasiones al Hermano Mayor, el cual no contestó ni devolvió las llamadas; el concejal de Cultura también llamó al Hermano mayor en varias ocasiones con el mismo resultado que las llamadas de la alcaldesa» (imagine el lector el atrevimiento del edil, si no le hacían caso a la alcaldesa, se lo haría a él). «Evidentemente, Sara Hernández se puso en contacto con el Obispo, Gines Ramón García Beltrán, y le comentó la situación». Al obispo, según esta fuente, le sorprendió que no hubieran comunicado el Plan al Ayuntamiento, y la falta de respuesta a las llamadas telefónicas».

El filtrador de los hechos cuenta también que «la alcaldesa, además, le dice al obispo que al no tener noticia del hecho, no han preparado, lógicamente, ningún dispositivo y tienen a toda la policía municipal ocupados durante cuatro días para los actos y en previsión de los botellones y demás…». ¿Botellones como excusa para no recibir a la Virgen? El resultado de la conversación es anular la bajada de la Virgen y «retrasarlo para el momento que haya buenas condiciones». «La alcaldesa —sigue el topo de la Congregación— está muy cabreada con el hermano mayor por no comunicarles el plan, no contestar a sus llamadas y, más aún, por sacar un comunicado en el que “descaradamente” dan a entender que la culpable de que no baje es de la alcaldesa». Algo habrá de eso, ¿no? Es claro que el topo informó puntualmente a la alcaldesa; hasta el posible que el informador tenga la intención de desestabilizar la Congregación para renovar la Junta de Gobierno.

Al conocerse en estos dos últimos días serie de tejemanejes, medias verdades y mentiras en torno a la [fallida] bajada de la Virgen de los Ángeles en los que intervienen algunos miembros de la Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, un chivato, la alcaldesa y el obispo, corren las aguas revueltas en un sector de los fieles de esta parroquia. Algunos católicos acusan a la alcaldesa y al obispo de mentir cuando afirman que «estas no son las fiestas patronales como en todo momento se ha reiterado desde el Ayuntamiento. Y mienten cuando alegan como motivo para que no baje la Virgen a Getafe evitar el acto multitudinario de la bajada, pues ese acto este año no estaba previsto, lo que estaba previsto era transportar a la Virgen en un vehículo privado a la Catedral y exponer allí la Sagrada Imagen desde el 9 al 20 de septiembre. Igualmente, no estaba previsto ningún acto multitudinario de los que tradicionalmente se hacen en la Catedral».

Otro miembro de la Congregación de Nuestra Señora de la Virgen de los Ángeles asegura que «lo que nunca imaginé es que el propio Obispo iba a ser cómplice de la paganización de unas históricas fiestas patronales en honor a la Virgen. De Sara Hernández, ¿qué se podría esperar?, pero del obispo…».

El cabreo de estos fieles con el obispo es, si cabe, más grande que el de la alcaldesa cuando no le coge un mindundi, a ella, la máxima autoridad civil de Getafe, el teléfono. «Es un pastor —en referencia al obispo— que pone a sus ovejas a los pies de los lobos… es un mediocre y un politiquillo con aspiraciones a suceder a Carlos Osoro Sierra en la Archidiócesis de Madrid».

Hay que recordar una anécdota de hace veinte años. En julio de 1991, hace exactamente treinta años, el Papa Juan Pablo II promulgó las bulas por la que se creaba la Diócesis de Getafe. El primer obispo, Francisco José Pérez y Fernández Golfín tomó posesión el 12 de octubre de ese año. Fernández Golfín, a su llegad a Getafe despreció la tradición de la bajada de la Virgen, como si fuera una expresión mundana, alejada de su ministerio eclesiástico. El hecho, es que tanto fue la desconsideración que, al año siguiente, desairó a los fieles getafenses y a la propia imagen de la Virgen. El titular del diario Zona Sur de Madrid le dejó en evidencia: «La Virgen echó de menos al Obispo». Nunca más faltó, reconsiderando su altanería. Hasta el posible que se confesara por haber pecado con la soberbia. Es fácil, a veces, para los católicos incurrir en pecado; luego, se confiesan, se arrepienten y listo: en paz con Dios y con la Virgen.

Es quizás posible, no digamos que haya pecado, que el obispo tenga que confesarse o reconsiderar en conciencia alguna mentira, algún pecadillo venial para sobrellevar la situación política y anteponer, en privado y en público, la opinión y las directrices de la ramplona y atea alcaldesa a la Virgen.

Juan M. Alcalá