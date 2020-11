Defiendo a la UE porque me preocupa España

Bueno, más que España, son los españoles, son las personas que viven en España, cualquiera que sea su nacionalidad, las que realmente me preocupan, y me preocupan porque son miles, millones las personas que lo están pasando mal, porque tenemos una juventud sin futuro, porque cada vez es mayor el porcentaje de los sueldos de hambre y porque actualmente España es una sociedad dividida y enfrentada, cuando pensábamos que esto era algo ya superado. Y por todo esto, y por otras muchas cosas que me callo, para no extenderme, necesitamos esta UE y una Europa mucho más unida.

“La Unión Europea nos quita la soberanía”, dicen algunas personas. ¿Nos quita la soberanía la UE cuando nos resuelve muchos de los problemas que nuestros gobernantes no saben o no pueden solucionar? ¿Nos quita la soberanía, cuando la UE nos da 140 mil millones para recuperar nuestra maltrecha economía? ¿Querríamos, encima, que la UE no controlara cómo se emplean esos fondos? ¿Preferiríamos que destinaran a construir más aeropuertos fantasmas y más autovías vacías? ¿De qué soberanía estamos hablando? ¿De la soberanía para crear paro y destruir empleo? ¿De la soberanía para mandar a nuestra juventud a otros países de la UE y al extranjero?

La única soberanía que tenemos los ciudadanos es la del voto, que es una soberanía limitadísima, pues se reduce a unas listas que nos vienen impuestas. ¿Y qué soberanía les puede quitar la UE a nuestros políticos, cuando a nivel internacional la mayoría de los gobiernos ya no son soberanos? ¿Hemos perdido soberanía los españoles con todas las ayudas que estamos recibiendo de la UE a través de todos los fondos estructurales? Ojalá existiera en España, entre las diversas regiones,la misma solidaridad que existe entre los diferentes países miembros de la UE.

No es la soberanía de nuestros gobernantes lo que debe preocuparnos, pues hace tiempo que la tienen ya perdida. Es su eficacia y su competencia, es la falta d solidaridad entre las diversas regiones de España, son los privilegios de unas frente a otras, es la administración de los 140 mil millones otorgados por la UE lo que debe preocuparnos.

Pero no solo defiendo una integración europea, porque me preocupe España. Quiero una Europa unida, porque los problemas son cada vez mayores, cada vez más globales,y el poder de los países cada vez más reducido. Quiero una integración europea porque quiero una España más solidaria, una España de menos enfrentamientos, una España sin fronteras exteriores y mucho más sin fronteras interiores ni idiomáticas, una España en la que no se hable de nacionales o extranjeros y mucho menos de gallegos, vascos catalanes …. sino sólo de ciudadanos, y para todo esto creo que la UE, a pesar de sus defectos y fallos, nos podría servir de guía y ejemplo.