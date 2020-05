Día de Europa, día de la solidaridad

Mañana celebramos el día de Europa, de una Europa que “…fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros” así dice el artículo 3 del Tratado de la UE.

Precisamente en estos momentos, conviene que lo recordemos porque este término no es únicamente un término jurídico, sino uno de los valores y de los principios generales de todo el Derecho y de toda la práctica de la UE: solidaridad entre los ciudadanos a través de los fondos estructurales; solidaridad entre las regiones a través del fondo del FEDER, solidaridad entre los países a través del fondo de cohesión, solidaridad con las regiones lejanas de la Unión y solidaridad con los países en desarrollo. Solidaridad en la UE no es una palabra vacía sino envuelta en miles de millones de euros que van orientados a la ayuda de las personas, de las regiones y de los países más pobres de la Unión, y también de los países en desarrollo

En estos ultimas días y semanas los términos de temor, angustia, dolor, inseguridad, miedo son los que con más frecuencia han salido de nuestra boca y de nuestra alma.La estampida hacia la calle en el momento que se nos abrió la puerta ha venido provocada por el deseo de liberarnos de esa losa férrea que nos oprimía el pecho, que atenaza nuestra vida y que nos perseguirá durante mucho tiempo. Son muchas vidas desaparecidas, muchos familiares y amigos muertos, muchas familias rotas, muchas familias sin recursos y sin futuro. Todos estamos muy tocados.

Un rayo de esperanza. Pensar ahora en la solidaridad de la UE para que nos eche una mano, y no solo a los ciudadanos españoles sino a todos los ciudadanos en necesidad de la Unión, no es un consuelo barato, sino un rayo de esperanza. Confiemos que los brotes de insolidaridad y las teorías del más puro nacionalismo que están apareciendo estos días sean rechazados por los ciudadanos de la Unión como contrarios a los tratados.

Va a ser necesaria mucha solidaridad para poder salir del bache, Solidaridad a nivel nacional entre los ciudadanos, ente las instituciones, entre los partidos políticos y, a nivel de toda la Unión, entre los gobiernos de los Estados de la UE. También entre todos los países del mundo. Una solidaridad, que va incluso mucho más allá aún que la verdadera caridad cristiana, Una solidaridad que no consiste en decir “tienes que ayudarme”, sino “quiero que me ayudes” y“yo quiero ayudarte a ti”, porque todos necesitamos de todos. Incluso de la solidaridad de los refugiados y emigrantes tenemos necesidad. Antes no los queríamos y ahora les estamos dando todo tipo de facilidades para que vengan arecoger la fruta de nuestros campos.

Nuestra falta de solidaridad en el pasado para con las personas más necesitadas nos está pasando ahora factura.Quisimos recortar gastos en sanidad y ahora el coronavirus se ha comido con creces esos ahorros Es verdad que nuestros sistemas sanitarios en Europa son relativamente buenos,pero tienen aún muchísimo que mejorar y mucho de insolidario. Lo estamos viendo todos. Por eso no desciendo a detalles.

Quisimos comprar barato y ahorrarcostas en mano de obra y ahora lo estamos pagando caro. No puede ser que la suprema y única norma de la economía sean las ganancias del empresario. Es preciso hacer compatibles estas ganancias con el derecho a la vida y a un trabajo digno y que estas ganancias no envíen, así sin más, a nadie a la misera.No puede ser que el objetivo del libre comercio y de la globalización sea el abaratamiento de las costas, cuando ese objetivo puede dejar en paro a millones de familias. También aquí se necesita solidaridad entre los políticos, las empresas y los trabajadores,También en los acuerdos internacionales.

Nuestra débil situación económica nos ha dejado expuestos a la ayuda de otros países de la UE. Les estamos pidiendo ayuda, pero sin mostrar el menor signo de solidaridad de nuestra parte. No intentemos echar la culpa ni a la UE, ni a Alemania ni a Holanda, aunque tampoco alabo la actitud de estos países. Demostrar que se va a administrar bien el dinero que se está solicitando, presentar cifras de todos los puestos políticos inútiles que se van a suprimir y asegurar que no van a ser las pensionesni los salarios lo primeros capítulos que van a sufrir recortesserían la mejor muestra de nuestra solidaridad. Si pedidos solidaridad, tenemos que demostrar que también nosotros somos solidarios.

Día de Europa, día de la solidaridad y de la esperanza

#EU #FEDER #Fondos estructurales #Globalización #Covid-19 #Europaday #Solidaridad