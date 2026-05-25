Estrella quiso comprar y destruir su película cutre: debutó hace 45 años y no lo consiguió

Antes de convertirse en estrella global, Kevin Costner era uno más entre los turistas que recorrían las mansiones de Hollywood en autobús. Su ascenso tuvo giros inesperados: de trabajar como guía y dar clases de interpretación, pasó a grabar una de las cintas más olvidadas y criticadas de finales de los setenta. Esa película, lejos de impulsar su carrera, se convirtió en un motivo de vergüenza y en una batalla por controlar su imagen.

Debut improvisado: cómo llegó Costner a la pantalla

En 1978, Costner aún buscaba oportunidades mientras compaginaba pequeños trabajos.

Su aparición en cine no nació de un gran casting. Fue contratado en un rodaje local y, por curiosidad, decidió probar suerte como actor.

El resultado fue un film de bajo presupuesto que apenas llamó la atención entonces, pero que años después reaparecería con otro nombre.

De Sizzle Beach a Malibú: un relanzamiento polémico

La cinta original se tituló Sizzle Beach, USA. Tres años después salió al mercado reempaquetada como Malibu Hot Summer, o simplemente Malibú en algunos países.

La nueva versión llegó acompañada de un eslogan sensacionalista. Buscaba explotar el tono veraniego y sexual del producto.

Trama básica: tres amigas en una casa de playa.

Giro comercial: énfasis en el romance con el instructor de equitación.

Impacto crítico: reseñas duras por su escasa coherencia.

Una escena incómoda que lo marcó

El rodaje incluyó una secuencia íntima que Costner nunca quiso protagonizar.

Según testimonios del equipo, el ambiente en plató fue tenso. Su compañera ya tenía vínculos personales con el director.

Para forzar la escena, el equipo recurrió a recursos que incomodaron al actor. Aquello quedó registrado como un mal recuerdo de sus primeros pasos.

Intentos por borrar el pasado y el papel de Troma

Cuando su fama creció, Costner intentó recuperar el control sobre esa película.

Quiso comprar los derechos para evitar que la cinta siguiera circulando.

Sin embargo, la compañía que tenía la propiedad no cedió.

Troma, conocida por distribuir material de bajo presupuesto, mantuvo la licencia y siguió explotando la película.

La ironía del póster y la percepción pública

Aunque Costner fue apenas un secundario, su imagen ocupa un lugar destacado en las carátulas posteriores.

En muchas ediciones domésticas aparece en el centro del póster, como si fuese el protagonista.

El contraste entre el pequeño papel que interpretó y la promoción comercial refleja cómo funciona la industria.

Datos rápidos sobre la película

Año de rodaje: 1978.

Reestreno bajo otro título: tres años después.

Género: comedia veraniega con tintes eróticos.

Distribuidora que no vendió los derechos: Troma.

Cómo afectó esto a la imagen de Costner

La experiencia quedó como anécdota en su biografía profesional.

A pesar del bochorno, su carrera continuó y alcanzó el estrellato más tarde.

El intento de borrón demuestra la preocupación de los actores por la gestión de su archivo audiovisual.

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