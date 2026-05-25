Paro baja casi 63.000 en abril: empleo aún depende del sector servicios

El mercado laboral arrancó abril con un notable retroceso del desempleo. Las cifras oficiales reflejan una caída marcada por la actividad terciaria y por el impulso estacional de la Semana Santa. Los datos del Ministerio de Trabajo muestran cambios relevantes en paro, contratación y prestaciones.

Panorama general: descenso del paro y comparación anual

En abril el paro registrado se redujo en 62.668 personas respecto a marzo. El total de parados quedó en 2.357.044 personas, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

La caída es algo menor que la registrada en abril de 2025, cuando descendió en 67.420 desempleados. Es superior a la de abril de 2024, de 60.503 personas.

Datos ajustados y evolución histórica

En términos desestacionalizados el paro también disminuyó. El ajuste mensual muestra un descenso de 11.256 personas.

Desde 1996, abril ha registrado descensos 28 veces y aumentos en tres ocasiones. El mayor aumento fue en 2020 con 282.891 parados adicionales. La mayor caída ocurrió en 2017, con 129.281 desempleados menos.

Servicios al frente: dónde se concentró la bajada del desempleo

El declive del paro estuvo encabezado por el sector servicios. Prácticamente tres cuartas partes del descenso provinieron de esa rama.

Servicios: -46.156 desempleados (-2,6%).

desempleados (-2,6%). Industria: -3.680 (-2%).

(-2%). Construcción: -3.603 (-2,2%).

(-2,2%). Agricultura: -2.272 (-3%).

(-3%). Personas sin empleo anterior: -6.957 (-3%).

El peso del sector servicios y la estacionalidad típica de la Semana Santa explican gran parte del movimiento.

Desempleo por sexo y edad: retrocesos significativos

El descenso afectó a hombres y mujeres. La reducción fue mayor en mujeres.

Paro femenino: -34.146 (-2,3%). Total: 1.424.426 desempleadas.

(-2,3%). Total: desempleadas. Paro masculino: -28.522 (-3%). Total: 932.618 desempleados.

Juventud en mínimos históricos

El desempleo entre menores de 25 años registró -19.284 personas (-10,2%).

Por primera vez el total juvenil bajó por debajo de 170.000, situándose en 169.693 parados.

Entre quienes tienen 25 o más años, el paro descendió en 43.384 personas (-2%).

Desempleo regional: todas las comunidades con caídas

En abril el paro bajó en todas las comunidades autónomas. Los mayores descensos se concentraron en unas pocas regiones.

Andalucía: -22.393 .

. Cataluña: -8.949 .

. Comunidad de Madrid: -6.249.

Por provincias también descendió en todas ellas. Las caídas más intensas fueron:

Madrid: -6.249 .

. Barcelona: -6.035 .

. Sevilla: -5.825.

El colectivo de extranjeros en paro redujo su volumen en 6.616 personas (-1,9%), hasta 341.551.

Contratación en abril: más indefinidos, pero la temporal sigue vigente

En abril se registraron 1.258.296 contratos, un incremento interanual del 10,3%.

De ellos, 543.543 fueron indefinidos, un aumento del 7% frente a abril de 2025. La proporción de contratos fijos se situó en el 43,2% del total.

Indefinidos a tiempo completo: 229.062 (+5,8%).

(+5,8%). Indefinidos a tiempo parcial: 129.730 (+10,5%).

(+10,5%). Fijos discontinuos: 184.751 (+6,2%).

(+6,2%). Temporales: 658.488 (+4%). Representan el 52,3% del total.

En los cuatro primeros meses del año se superaron los 4,8 millones de contratos, un 5% más que en el mismo periodo de 2025.

Contratos fijos acumulados: ~ 2,1 millones (+4,6%).

(+4,6%). Contratos temporales acumulados: ~2,69 millones (+3,2%).

Impacto anual y balance por sexos

En los últimos doce meses el paro acumuló una caída de 155.674 personas, un -6,2%.

Mujeres: -91.206 (-6%).

(-6%). Hombres: -64.631 (-6,5%).

Prestaciones y cobertura: gasto y protección social

El gasto en prestaciones correspondiente a marzo alcanzó 2.141,6 millones de euros, un 2,7% más que en marzo de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, fue de 1.608 euros. Sube un 22,3% interanual.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva por beneficiario fue de 1.029,4 euros, un aumento de 24,1 euros respecto al año anterior (+2,4%).

El número de beneficiarios de prestaciones se situó en 1.777.568, un 3,4% menos que un año antes.

La tasa de cobertura frente al desempleo subió al 78,77% en marzo de 2026. Un año antes estaba en el 76,32%.

Datos de prestaciones y paro no coinciden en mes. Las prestaciones publicadas en marzo reflejan la situación con un mes de retraso.

Artículos similares

Califica esto post