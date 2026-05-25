Dos DANAs amenazan España: riesgo de tormentas y granizo muy fuertes

El último tramo de abril ha dejado un brusco repunte térmico tras el paso de una DANA. Tormentas intensas, granizo y rachas fuertes de viento han marcado el panorama. La atmósfera seguirá movida en los próximos días, con episodios de estabilidad intermitente y otros de tiempo adverso.

Cómo evolucionan las temperaturas y qué esperar en la semana

El inicio de semana traerá un ambiente inusualmente cálido en gran parte del país. El calor será más notable en el centro y el norte de la península.

Entre martes y miércoles se anticipa un descenso térmico.

El sureste presentará menos variación y quedará más estable.

Tras esos cambios, las temperaturas tenderán a estabilizarse.

Un bloqueo atmosférico entre las islas británicas y Escandinavia está influyendo. Esa configuración favorece que la inestabilidad persista.

Actividad de las DANAs: localización y movimientos previstos

Los modelos meteorológicos indican la formación de dos DANAs próximas al oeste y norte peninsular. Su dinámica será clave para la distribución de lluvias.

Zonas con mayor riesgo de precipitación intensa

Pirineo

Norte y este de Castilla y León

Interior de Galicia

País Vasco, Cantabria y norte de Navarra

Asturias

En estas áreas se esperan acumulados de entre 40 y 50 l/m² en episodios convectivos de tarde.

La previsión señala además que uno de los vórtices podría ser absorbido por el otro durante la jornada del miércoles. Ese proceso alteraría la intensidad y la extensión de las precipitaciones.

Distribución diaria de las lluvias y episodios más probables

Hoy por la tarde: chubascos localmente fuertes en las zonas citadas.

Mañana: las DANAs se aproximan y los chaparrones se extienden; el sureste puede verse afectado.

Mediodía: descarga intensa en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Pirineos y Cordillera Cantábrica.

Miércoles: podría ser el día con mayor inestabilidad , con aire frío en altura desde primeras horas.

, con aire frío en altura desde primeras horas. Jueves: jornada más tranquila, con lluvias centradas en el norte y noroeste.

Viernes: las DANAs se habrán desplazado, pero es posible que reaparezcan por la tarde.

Consejos prácticos y medidas de precaución

Ante episodios convectivos y granizadas, es importante tomar precauciones básicas. Las recomendaciones ayudan a reducir riesgos.

Evitar circular por vías anegadas y estacionar fuera de cauces temporales.

por vías anegadas y estacionar fuera de cauces temporales. Proteger vehículos y elementos exteriores del granizo.

Revisar avisos oficiales y actualizaciones de las agencias meteorológicas.

Tener cuidado con rachas de viento y posibles caídas de ramas.

Áreas que deben supervisar avisos meteorológicos

Zonas montañosas del norte y cordilleras cantábricas.

Comarcas del interior de Galicia y Castilla y León.

Extremo oeste y puntos del sureste si la DANA se desplaza hacia allí.

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