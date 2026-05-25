Dos DANAs amenazan España: riesgo de tormentas y granizo muy fuertes

El último tramo de abril ha dejado un brusco repunte térmico tras el paso de una DANA. Tormentas intensas, granizo y rachas fuertes de viento han marcado el panorama. La atmósfera seguirá movida en los próximos días, con episodios de estabilidad intermitente y otros de tiempo adverso.
Cómo evolucionan las temperaturas y qué esperar en la semana
El inicio de semana traerá un ambiente inusualmente cálido en gran parte del país. El calor será más notable en el centro y el norte de la península.
- Entre martes y miércoles se anticipa un descenso térmico.
- El sureste presentará menos variación y quedará más estable.
- Tras esos cambios, las temperaturas tenderán a estabilizarse.
Un bloqueo atmosférico entre las islas británicas y Escandinavia está influyendo. Esa configuración favorece que la inestabilidad persista.
Actividad de las DANAs: localización y movimientos previstos
Los modelos meteorológicos indican la formación de dos DANAs próximas al oeste y norte peninsular. Su dinámica será clave para la distribución de lluvias.
Zonas con mayor riesgo de precipitación intensa
- Pirineo
- Norte y este de Castilla y León
- Interior de Galicia
- País Vasco, Cantabria y norte de Navarra
- Asturias
En estas áreas se esperan acumulados de entre 40 y 50 l/m² en episodios convectivos de tarde.
La previsión señala además que uno de los vórtices podría ser absorbido por el otro durante la jornada del miércoles. Ese proceso alteraría la intensidad y la extensión de las precipitaciones.
Distribución diaria de las lluvias y episodios más probables
- Hoy por la tarde: chubascos localmente fuertes en las zonas citadas.
- Mañana: las DANAs se aproximan y los chaparrones se extienden; el sureste puede verse afectado.
- Mediodía: descarga intensa en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Pirineos y Cordillera Cantábrica.
- Miércoles: podría ser el día con mayor inestabilidad, con aire frío en altura desde primeras horas.
- Jueves: jornada más tranquila, con lluvias centradas en el norte y noroeste.
- Viernes: las DANAs se habrán desplazado, pero es posible que reaparezcan por la tarde.
Consejos prácticos y medidas de precaución
Ante episodios convectivos y granizadas, es importante tomar precauciones básicas. Las recomendaciones ayudan a reducir riesgos.
- Evitar circular por vías anegadas y estacionar fuera de cauces temporales.
- Proteger vehículos y elementos exteriores del granizo.
- Revisar avisos oficiales y actualizaciones de las agencias meteorológicas.
- Tener cuidado con rachas de viento y posibles caídas de ramas.
Áreas que deben supervisar avisos meteorológicos
- Zonas montañosas del norte y cordilleras cantábricas.
- Comarcas del interior de Galicia y Castilla y León.
- Extremo oeste y puntos del sureste si la DANA se desplaza hacia allí.
Artículos similares
- nueva DANA confirmada por Jorge Rey: entra en vigor a partir de este día
- Lluvias muy intensas: AEMET activa aviso amarillo en esta zona desde la tarde del sábado
- Fuertes lluvias: AEMET activa alertas por riesgo de inundación en 9 comunidades
- DANA inminente: Jorge Rey advierte que nadie está preparado
- España en alerta máxima: AEMET pide prepararse por nieve, lluvia y frío extremo
Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.