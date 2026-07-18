Indemnización para interinos antes de 2021: el Tribunal Supremo decide

El debate sobre la temporalidad en la función pública vuelve a escena tras un nuevo movimiento del Tribunal Supremo. La cuestión afecta a miles de trabajadores que encadenaron contratos temporales durante años y plantea dudas sobre si la ley española compensa de forma adecuada ese abuso.

Qué se está discutiendo sobre los interinos y la indemnización

Hasta ahora, quienes ocuparon plazas antes de diciembre de 2021 no podían reclamar la indemnización estándar de 20 días por año.

La reforma promovida con la Ley 20/2021 buscó reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Pero dejó fuera a muchos empleados que comenzaron su relación laboral antes de esa fecha.

Situación actual: límite en la posibilidad de reclamar compensaciones.

límite en la posibilidad de reclamar compensaciones. Grupo afectado: interinos y funcionarios temporales con contratos prolongados.

interinos y funcionarios temporales con contratos prolongados. Normativa en juego: la ley que pretendía corregir la precariedad en lo público.

El recurso admitido por el Tribunal Supremo y su alcance

El Supremo ha aceptado a trámite un recurso que podría variar el criterio aplicado hasta ahora.

La decisión es relevante. Puede abrir la puerta a reclamaciones económicas para personas que trabajaron muchos años en situación temporal.

Qué puede cambiar

Revisión del derecho a indemnización para contratos iniciados antes de 2021.

Posible uniformidad en la interpretación para distintas administraciones.

Impacto práctico en reclamaciones pendientes y nuevas demandas.

La postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

El TJUE ha expresado reservas sobre la forma en que se aplican las compensaciones. Considera que no siempre constituyen una reparación suficiente.

Ese pronunciamiento cuestiona si las medidas previstas en España cumplen el estándar europeo de protección frente al abuso de contratación temporal.

Lo que ya reconoció la Sala de lo Social

En mayo la Sala de lo Social admitió que, en determinados supuestos, sí puede corresponder indemnización por abuso de contratación.

No obstante, dejó claro que la conversión automática a empleo fijo no procede salvo circunstancias excepcionales.

Posibles consecuencias prácticas para el empleo público

Reclamos económicos: cientos de trabajadores podrían solicitar compensaciones.

cientos de trabajadores podrían solicitar compensaciones. Presión sobre las administraciones: arreglo de plantillas y presupuestos.

arreglo de plantillas y presupuestos. Precedente jurídico: la resolución afectará futuros procesos de contratación.

Escenarios legales y próximos pasos procesales

El fallo definitivo del Supremo detallará si los interinos previos a 2021 tendrán derecho a indemnización por abuso de temporalidad.

Según la interpretación que adopten los tribunales, se abrirán distintas vías:

Validación de compensaciones económicas y aval europeo. Mantenimiento del criterio restrictivo vigente hasta ahora. Necesidad de ajustes normativos para adaptar la ley doméstica al Derecho de la UE.

Qué deberían vigilar los trabajadores y los sindicatos

Plazos para presentar reclamaciones administrativas o judiciales.

Jurisprudencia que vaya marcando el Tribunal Supremo y el TJUE.

Iniciativas sindicales y propuestas legislativas que surjan como respuesta.

La resolución del conflicto marcará no solo derechos individuales, sino también la forma en que la administración pública gestiona sus plantillas en el futuro.

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