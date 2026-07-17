Anticiclón azoriano toma el control de España: AEMET anuncia cambio para martes 30

La llegada del anticiclón procedente de las Azores marcará un giro en el tiempo que afecta ya a parte de España. AEMET anuncia cambios notables desde el martes 30, con un patrón atmosférico que favorece un ascenso térmico y una reorganización de las brisas. Estas nuevas condiciones obligan a revisar planes y desplazamientos.

Anticiclón azoriano: qué implica el cambio desde el 30 de junio

La previsión oficial indica que las altas presiones recuperan su posición habitual. Esto estabiliza la atmósfera y favorece la implantación de un centro anticiclónico cercano a las Azores.

Expectativa: más días de tiempo estable, menos inestabilidad y una progresiva subida de las temperaturas.

Cómo impactará en las temperaturas y la posibilidad de olas de calor

El efecto directo será un aumento de las temperaturas, sobre todo en el sur y el interior. La masa de aire caliente se estancará sobre la Península.

Sur e interior: subida térmica más marcada.

subida térmica más marcada. Tercio norte: temperaturas más suaves por el flujo del norte y la influencia de brisas.

temperaturas más suaves por el flujo del norte y la influencia de brisas. Zonas costeras cantábricas: nubosidad de retención y lloviznas ocasionales.

En algunas áreas no descartamos récords locales. Se prevén jornadas con valores que podrán acercarse o superar los 40 ºC en puntos habituados a calor intenso.

Patrón meteorológico detrás del calentamiento

Qué genera este episodio

El calentamiento responde a la conjugación de varios factores:

Una dorsal atmosférica que bloquea el oeste de Europa. Un embolsamiento frío en el Atlántico que canaliza aire subtropical. La consolidación de un domo de calor en niveles altos.

Este patrón refuerza la estabilidad y favorece la circulación de aire cálido hacia la Península.

Reparto geográfico: dónde hará más calor y dónde habrá alivio

El impacto no será uniforme. Distintas regiones sentirán efectos diversos.

Andalucía, Extremadura y valle del Ebro: mayor probabilidad de temperaturas muy altas.

mayor probabilidad de temperaturas muy altas. Meseta sur y centro: ascenso progresivo del termómetro.

ascenso progresivo del termómetro. Norte peninsular y Galicia: registros moderados y nubosidad costera.

Consejos prácticos para los próximos días

Ante la previsión de más calor, conviene tomar medidas sencillas para minimizar riesgos.

Hidratarse con frecuencia y evitar la exposición solar directa al mediodía.

Planificar desplazamientos por la mañana o al atardecer.

Atender avisos locales de AEMET y seguir recomendaciones sanitarias.

Calendario estimado y cifras clave que seguir

El anticiclón ganará presencia a partir del martes 30 de junio y condicionará los primeros días de julio.

Inicio del patrón estable: 30 de junio.

Periodo crítico: primeros días de julio.

Temperaturas máximas: posibilidad de alcanzar 40 ºC en puntos concretos.

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