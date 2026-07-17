Anticiclón azoriano toma el control de España: AEMET anuncia cambio para martes 30

La llegada del anticiclón procedente de las Azores marcará un giro en el tiempo que afecta ya a parte de España. AEMET anuncia cambios notables desde el martes 30, con un patrón atmosférico que favorece un ascenso térmico y una reorganización de las brisas. Estas nuevas condiciones obligan a revisar planes y desplazamientos.
Anticiclón azoriano: qué implica el cambio desde el 30 de junio
La previsión oficial indica que las altas presiones recuperan su posición habitual. Esto estabiliza la atmósfera y favorece la implantación de un centro anticiclónico cercano a las Azores.
Expectativa: más días de tiempo estable, menos inestabilidad y una progresiva subida de las temperaturas.
Cómo impactará en las temperaturas y la posibilidad de olas de calor
El efecto directo será un aumento de las temperaturas, sobre todo en el sur y el interior. La masa de aire caliente se estancará sobre la Península.
- Sur e interior: subida térmica más marcada.
- Tercio norte: temperaturas más suaves por el flujo del norte y la influencia de brisas.
- Zonas costeras cantábricas: nubosidad de retención y lloviznas ocasionales.
En algunas áreas no descartamos récords locales. Se prevén jornadas con valores que podrán acercarse o superar los 40 ºC en puntos habituados a calor intenso.
Patrón meteorológico detrás del calentamiento
Qué genera este episodio
El calentamiento responde a la conjugación de varios factores:
- Una dorsal atmosférica que bloquea el oeste de Europa.
- Un embolsamiento frío en el Atlántico que canaliza aire subtropical.
- La consolidación de un domo de calor en niveles altos.
Este patrón refuerza la estabilidad y favorece la circulación de aire cálido hacia la Península.
Reparto geográfico: dónde hará más calor y dónde habrá alivio
El impacto no será uniforme. Distintas regiones sentirán efectos diversos.
- Andalucía, Extremadura y valle del Ebro: mayor probabilidad de temperaturas muy altas.
- Meseta sur y centro: ascenso progresivo del termómetro.
- Norte peninsular y Galicia: registros moderados y nubosidad costera.
Consejos prácticos para los próximos días
Ante la previsión de más calor, conviene tomar medidas sencillas para minimizar riesgos.
- Hidratarse con frecuencia y evitar la exposición solar directa al mediodía.
- Planificar desplazamientos por la mañana o al atardecer.
- Atender avisos locales de AEMET y seguir recomendaciones sanitarias.
Calendario estimado y cifras clave que seguir
El anticiclón ganará presencia a partir del martes 30 de junio y condicionará los primeros días de julio.
- Inicio del patrón estable: 30 de junio.
- Periodo crítico: primeros días de julio.
- Temperaturas máximas: posibilidad de alcanzar 40 ºC en puntos concretos.
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Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.