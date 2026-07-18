17 estrenos: anime nostálgico para milenials y más crímenes de Carles Porta

Las plataformas de streaming no paran este verano: en siete días llegan estrenos que abarcan acción, suspense, nostalgia y documentales. Si tienes cuenta en Prime Video, Disney+, HBO Max, Movistar Plus o Filmin, prepara la lista de reproducción. Aquí tienes lo más relevante y las fechas para que no te pierdas nada.

Prime Video: estrenos imperdibles y una serie de misterio

Prime Video concentra varios lanzamientos pensados para devorar en fin de semana.

Serie principal

Cómplices hasta el final aterriza con una premisa de amistad y peligro. Dos amigas creen conocerse por completo, hasta que una revela una vida oculta como asesina internacional. Un encargo fallido y la aparición de un fantasma del pasado las obliga a huir juntas.

Estreno: 15 de julio

Películas bajo la lupa

The Surfer — Suspense y tensión, con olas y secretos que empujan la acción hacia un clímax inesperado. Estreno: 17 de julio.

— Suspense y tensión, con olas y secretos que empujan la acción hacia un clímax inesperado. Estreno: 17 de julio. Coka Chicas — Título que promete ritmo y confrontación. Estreno: 17 de julio.

Disney+: aventuras familiares y revuelos en el País de las Maravillas

Disney+ trae apuestas familiares con toques fantásticos para espectadores de todas las edades.

Principal estreno familiar

Los Descendientes: Viaje al mundo oscuro juega con el pasado alterado de personajes clásicos. Red y Chloe Azul deberán aliarse con nuevos aliados para enfrentar al peligroso Sombrerero. Acción, humor y referencias a los cuentos clásicos.

Estreno: 17 de julio

Serie clásica que regresa

Oliver y Benji — La saga futbolística vuelve para los nostálgicos y nuevas generaciones. Estreno: 15 de julio.

HBO Max: crímenes clásicos y cine de misterio

HBO Max apuesta por el thriller de investigación y títulos para quienes buscan intriga.

Título destacado

Maigret y la muerte del embajador presenta al inspector Maigret frente a un caso en el que la política y el delito se cruzan. El asesinato de un diplomático destapa chantajes, traiciones y secretos de alto rango.

Estreno: 17 de julio

Película recomendada

El último arrebato — Un film que mezcla reflexión y retrato documental. Estreno: 17 de julio.

Movistar Plus: true crime, estrenos variados y cine internacional

Movistar Plus ofrece desde true crime hasta estrenos de género y propuestas internacionales.

Temporada destacada

Crímenes — Temporada 6 regresa con ocho episodios que exploran hechos reales. La temporada aborda asesinatos ocurridos en confinamiento, desapariciones con giros y casos que escondieron la verdad durante años.

Estreno: 14 de julio

Películas que llegan esta semana

El amigo inesperado — Historia con tintes personales. Estreno: 13 de julio.

— Historia con tintes personales. Estreno: 13 de julio. La habitación de Mariana — Un relato de misterio. Estreno: 14 de julio.

— Un relato de misterio. Estreno: 14 de julio. Reflection in a Dead Diamond — Cine de autor con atmósfera inquietante. Estreno: 15 de julio.

— Cine de autor con atmósfera inquietante. Estreno: 15 de julio. Homo Argentum — Documental o ficción con mirada única. Estreno: 16 de julio.

— Documental o ficción con mirada única. Estreno: 16 de julio. Anaconda — Título de aventura y tensión. Estreno: 17 de julio.

— Título de aventura y tensión. Estreno: 17 de julio. Glenrothan — Propuesta para público exigente. Estreno: 19 de julio.

Serie adicional

La vida en la sombra — Nueva serie disponible desde el 16 de julio.

Filmin: documentales y cine de autor para los curiosos

Filmin sigue apostando por propuestas de autor y documentales que exploran la biografía artística.

Documental destacado

El último arrebato en Filmin reconstruye la figura de Iván Zulueta. El film examina cómo su obra cinematográfica se mezcló con su vida. Una inmersión en la creación y el mito.

Estreno: 17 de julio

Película internacional a tener en cuenta

Maigret y la muerte del embajador — Disponible también en Filmin como opción para los aficionados al género policial. Estreno: 17 de julio.

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