Netflix rueda 3ª temp. de la saga cifi de los creadores de Juego de Tronos: la 2 llega este año

La ambiciosa adaptación de la saga de Cixin Liu ha sorprendido a la industria: mientras Netflix aún prepara la segunda temporada, la tercera ya ha comenzado a filmarse. La noticia añade velocidad a un proyecto que ha generado expectativas globales.
Netflix acelera la producción: temporada 3 en rodaje
Fuentes especializadas confirman que la tercera temporada de El problema de los 3 cuerpos ya está en producción. El rodaje se desarrolla en varias ciudades europeas, con Budapest y otras localizaciones en Hungría. También hay escenas previstas en Londres.
El movimiento es notable. Normalmente las cadenas esperan a ver la recepción completa de la siguiente tanda. Aquí, Netflix apuesta por mantener el impulso y reducir tiempos entre entregas.
Fechas y calendario: qué se sabe del estreno
La primera temporada llegó en marzo de 2024. Netflix renovó la serie por dos temporadas más poco después.
La segunda temporada inició su rodaje en noviembre de 2025. Aunque aún no tiene fecha oficial, la plataforma la lista para 2026.
Proyecciones para la tercera entrega
Por la complejidad visual y la posproducción de ciencia ficción, es razonable esperar un intervalo prolongado. Con las señales actuales, la tercera temporada podría estrenarse en 2027.
Adaptación literaria: cómo avanzará la trama
La serie adapta la primera novela de la Trilogía de los Tres Cuerpos. Los títulos de la saga marcan el camino narrativo:
- El problema de los 3 cuerpos (libro uno).
- El bosque oscuro (libro dos).
- El fin de la muerte (libro tres).
Los creadores David Benioff y D. B. Weiss transformaron una obra compleja en una producción televisiva ambiciosa. Aún queda material suficiente para cubrir varias temporadas.
Reparto principal y equipo creativo
La ficción cuenta con un elenco internacional. Entre los nombres destacados están:
- John Bradley
- Liam Cunningham
- Eiza González
- Jess Hong
- Benedict Wong
Detrás de cámara, el equipo mezcla experiencia televisiva y recursos de gran presupuesto. Esa combinación explica la rapidez en las renovaciones y la apuesta por múltiples temporadas.
Impacto para fans y mercado
La decisión de filmar la tercera temporada antes del estreno de la segunda tiene consecuencias claras:
- Menor espera entre temporadas.
- Continuidad en la producción y el equipo.
- Riesgo financiero mayor, pero con potencial de fidelización.
Para los aficionados, la noticia significa más contenidos y una señal de confianza de Netflix en la franquicia.
Aspectos técnicos: posproducción y efectos
Al tratarse de ciencia ficción, gran parte del trabajo ocurre después del rodaje. Efectos visuales y corrección cromática llevan meses de labor.
Ese proceso explica por qué una temporada puede tardar cerca de un año entre fin de rodaje y estreno. La decisión de iniciar la tercera temporada ahora apunta a evitar largos parones.
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