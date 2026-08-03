Spielberg revoluciona su método en su primer musical: coordinó su iPhone con los movimientos

En 2021, Steven Spielberg aceptó un desafío audaz: rehacer West Side Story, el musical clásico de 1961, y hacerlo como su primer proyecto plenamente musical. Fue una apuesta artística arriesgada, con ensayos extenuantes y técnicas poco convencionales, en un estreno condicionado por la pandemia.

El desafío de reinterpretar un clásico del cine

Revisitar una obra tan emblemática implicaba riesgos creativos y comerciales. Spielberg tomó la dirección sin haber firmado antes un musical tradicional. Ese giro sorprendió a críticos y público.

El contexto tampoco fue favorable. El lanzamiento coincidió con la recuperación del sector tras la crisis sanitaria. Como resultado, la película no alcanzó cifras masivas en taquilla. Aun así, obtuvo reconocimiento por parte de la prensa.

Cuerpo y movimiento: la prioridad de la coreografía

La película se apoyó en el baile como eje narrativo. Las secuencias coreográficas son precisas, veloces y buscan que la cámara sea un miembro más del cuerpo colectivo.

La alianza con Justin Peck

El coreógrafo diseñó las piezas que articulan emociones y conflicto en cada escena. Para lograr fluidez, director y coreógrafo trabajaron codo con codo.

Coreografías concebidas como bloques escénicos.

Integración de cámara y bailarines para lograr continuidad visual.

Ensayos largo plazo para sincronizar ritmo, pasos y planos.

Métodos poco habituales: cómo planificó Spielberg la cámara

Spielberg no se limitó a observar los ensayos. Creó sus propias pruebas de movimiento para saber dónde colocar la cámara en cada instante.

Usó su teléfono móvil como herramienta de diseño. Con él grabó trayectorias y combinó esas pruebas con la música. Esa rutina le permitió ajustar la relación entre lente y bailarines.

Grabaciones preliminares con smartphone para ensayar encuadres.

Edición de esos archivos junto con las pistas musicales.

Revisión y nuevas tomas hasta encontrar la integración buscada.

Storyboard en dos formatos

Además de los apuntes en papel, Spielberg armó storyboards en vídeo. Esa doble visualización aceleró decisiones técnicas en el set.

Un proceso de ensayo inusualmente extenso

La preparación superó lo habitual en un rodaje de gran estudio. Meses de práctica permitieron ajustar timing y espacio.

Esta inversión temporal perseguía un objetivo claro: que la cámara se moviera con la misma precisión que los cuerpos.

Recepción crítica y vínculo con la audiencia

Aunque la recaudación quedó lejos de otros éxitos del director, la película fue bien recibida por críticos y espectadores.

Los elogios se centraron en la puesta en escena y la intensidad de las coreografías. Muchos medios destacaron la valentía de Spielberg al explorar un territorio nuevo.

Crítica especializada: valoró la dirección y la coreografía.

Audiencia: manifestaron apreciación por la modernización del clásico.

Reconocimiento técnico: por la integración de cámara y baile.

Lecciones creativas: la evolución de un cineasta

Tras más de cinco décadas de carrera, Spielberg mostró disposición a experimentar. Su forma de trabajar en este proyecto revela una curiosidad renovada.

El uso de herramientas digitales simples, combinado con prácticas clásicas de ensayo, ofrece una lección para futuras producciones.

Innovación técnica y rigor coreográfico fueron ejes que marcaron esta apuesta.

Artículos similares

Califica esto post