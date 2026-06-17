Calor intenso: acabará de golpe este día en el litoral cantábrico

El calor que estos días ha dominado gran parte del norte peninsular tiene los días contados. En el litoral cantábrico se avecina un giro brusco que dejará temperaturas mucho más frescas en cuestión de horas. Con alertas activas y pronósticos que cambian rápido, conviene conocer cómo y dónde notaremos ese descenso.

Por qué se extingue pronto el episodio de altas temperaturas

Los modelos meteorológicos señalaron una entrada de aire atlántico más frío. Esa masa, asociada a una vaguada, llegará con vientos marítimos que modificarán la circulación local.

El efecto será directo sobre el Cantábrico. Donde hasta ahora soplaban componentes del este y sureste, con poco recorrido sobre el mar, pronto dominarán vientos de componente oeste. Ese giro traerá aire con mayor recorrido marítimo y temperaturas más suaves.

Qué esperan AEMET y centros de predicción

Las agencias que vigilan el tiempo anticipan un descenso térmico notable en la fachada norte. Las previsiones insisten en que el cambio será rápido y especialmente acusado en zonas costeras y prelitorales.

Datos clave de la previsión

Descenso inicial: las primeras horas verán bajadas de entre 6 y 10 ºC en el litoral norte de Galicia y Asturias.

las primeras horas verán bajadas de entre 6 y 10 ºC en el litoral norte de Galicia y Asturias. Mañana: se esperan máximas entre 5 y 15 ºC por debajo de los valores de hoy en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

se esperan máximas entre 5 y 15 ºC por debajo de los valores de hoy en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Variaciones extremas: algunas estaciones costeras podrán experimentar cambios de dos cifras en 24 horas.

Localidades donde el cambio será más evidente

No todas las poblaciones sufrirán el mismo relieve térmico. El contraste entre costa e interior marcará escenarios distintos.

Cantabria litoral: caída muy marcada de las máximas, con zonas que podrían perder hasta 12 ºC en un día.

caída muy marcada de las máximas, con zonas que podrían perder hasta 12 ºC en un día. Bilbao: es probable que la temperatura máxima descienda desde alrededor de 35 ºC hoy hasta cerca de 27 ºC mañana.

es probable que la temperatura máxima descienda desde alrededor de 35 ºC hoy hasta cerca de 27 ºC mañana. Vizcaya interior: áreas del interior podrán mantener avisos por calor para primeras horas, antes de que el viento fresco lo cambie todo.

áreas del interior podrán mantener avisos por calor para primeras horas, antes de que el viento fresco lo cambie todo. Vitoria: ciudad de carácter más continental con menor variación; la bajada prevista será de unos 3 ºC.

ciudad de carácter más continental con menor variación; la bajada prevista será de unos 3 ºC. Sarón y Rubalcaba: ejemplos de poblaciones interiores de Cantabria donde la máxima podría pasar de 33 ºC a 22 ºC en 24 horas.

El papel del viento en el cambio de temperatura

El agente decisivo no será solo la masa de aire, sino la dirección del viento. Hoy predominan terrales que arrastran calor desde el interior. Al girar a oeste, el aire vendrá del Atlántico y enfriará la franja costera.

Viento marítimo con recorrido largo reducirá la temperatura superficial y provocará un contraste rápido entre litoral y interior.

Repercusiones prácticas y avisos

La combinación de avisos por calor y los cambios previstos obliga a atención local. Los servicios meteorológicos mantienen alertas en varias provincias por episodios de altas temperaturas antes del descenso.

Recomendaciones sanitarias para las horas de calor extremas.

Expectativa de nubes bajas y posible aumento de humedad en la costa tras la llegada del aire atlántico.

Posible inversión térmica nocturna en zonas interiores que limitará el descenso nocturno.

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