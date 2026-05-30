Pedro Pascal enamorado de esta ciudad del norte de España: así le conectó con sus orígenes

Pedro Pascal descubrió en Oviedo un inesperado refugio durante el rodaje de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos. La ciudad asturiana dejó una huella emocional y profesional en el actor, que no solo aportó escenas clave a la nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel, sino que también conectó con sus raíces y con los escenarios que la película necesitaba.

Rodaje internacional: por qué España entró en la Fase 6 de Marvel

La producción de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos se desarrolló en 2024 con localizaciones repartidas entre Reino Unido y España. Aunque buena parte del rodaje tuvo lugar en Inglaterra, algunas escenas se filmaron en territorio español. La presencia del filme en España reafirma la tendencia de grandes franquicias a buscar escenarios europeos por su arquitectura y logística.

Oviedo y el Palacio de Exposiciones: un escenario que convenció al equipo

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, obra de Santiago Calatrava, fue elegido para representar la sede de la ONU y los laboratorios del personaje Reed Richards. Su estética vanguardista encajó con la visión del director y se convirtió en espacio clave para varias secuencias.

Razones de la elección

Arquitectura singular que aporta carácter futurista.

Interiores amplios y fotogénicos, fáciles de adaptar para filmación.

Accesibilidad y apoyo local para el equipo técnico.

La mirada de Pedro Pascal: raíces y recuerdos

Pascal, protagonista de la película, mostró una conexión personal con Oviedo. El actor relató sentir afinidad con el norte de España y recordó su propia historia familiar. Aunque nació en Chile, su familia pasó por Estados Unidos y mantiene lazos con regiones españolas.

Antepasados: familia de orígenes vascos y mallorquines.

Etapas de vida: años vividos en Madrid durante los años 90.

Carrera: incorporación a la saga de Marvel y estreno reciente de The Mandalorian and Grogu.

Lo que más destacó Pascal de Oviedo

En entrevistas, el actor enumeró aspectos locales que le impactaron. Comentó desde la cultura hasta la gastronomía. Sus preferencias se difundieron en redes y medios tras la premiere mundial del filme en Londres.

Una tienda de cómics cercana al edificio, que le llamó la atención por su encanto.

cercana al edificio, que le llamó la atención por su encanto. La calidad de la arquitectura urbana.

La amabilidad de la gente local.

La oferta gastronómica, que calificó como “genial”.

Declaraciones del director y el ambiente de rodaje

El realizador de la película destacó el Palacio de Exposiciones como una de las localizaciones más idóneas para el proyecto. Según sus palabras, el edificio parecía creado para la película. El vestíbulo sirvió tanto como área pública emblemática como interior de la entidad ficticia «Future Foundation».

Impresiones técnicas y estéticas

El diseño de Calatrava facilitó la creación de planos impactantes.

La volumetría del espacio permitió juegos de luz y encuadre.

La adaptación a sets y utilería fue práctica para el equipo.

Impacto local y turismo cinematográfico

La visita de un rodaje de alto perfil siempre genera expectativas. En Oviedo, la filmación atrajo atención mediática y despertó interés turístico. Comercios y establecimientos cercanos se beneficiaron del tránsito del equipo y del aumento de visibilidad internacional.

Incremento temporal de actividad en la zona del Palacio.

Visibilidad internacional gracias a la inclusión en una superproducción.

Potencial promoción de rutas culturales vinculadas al cine.

Contexto del actor: identidad, éxodos y carrera

La trayectoria personal de Pascal mezcla historias de migración con una carrera global. Su infancia marcada por el exilio de su familia y sus raíces europeas han influido en su mirada hacia España. Este bagaje personal aportó una capa emocional a su experiencia durante el rodaje en Oviedo.

Familia exiliada durante la dictadura chilena.

Vínculos con España a través de ascendientes y estancias en Madrid.

Éxitos recientes en franquicias de renombre.

Recepción en prensa y redes tras el estreno

El debut mundial en Londres puso la película en el foco de la crítica y del público. Las reacciones incluyeron aplausos por el reparto y comentarios sobre las localizaciones. Las referencias a Oviedo y su emblemático edificio corrieron rápido por medios y plataformas sociales.

Crítica favorable hacia el reparto y la puesta en escena.

Destacada mención al uso de arquitectura real para escenas clave.

Comparticiones en redes de imágenes y anécdotas del rodaje.

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