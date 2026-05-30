Lluvia en Barcelona: meteorólogos confirman cuándo empieza

La lluvia vuelve a asomar en Barcelona y la alarma meteorológica invita a prepararse. Los modelos apuntan a un cambio de tiempo notable en los próximos días, con chubascos y tormentas que pueden cobrar fuerza en zonas del norte y en el área metropolitana. Con el paraguas a mano, es momento de conocer qué pasará, dónde será más intenso y cómo adaptarse.

Qué trae la borrasca y cuándo afectará a Barcelona

Una borrasca en progresión por el noroeste de la Península empujará aire más húmedo hacia Cataluña. Eso aumenta la probabilidad de precipitaciones y tormentas.

Inicio: chubascos dispersos desde la tarde.

Periodo más activo: tardes y noches de los próximos días.

Áreas prioritarias: comarca del Barcelonès, el Vallès y el Prepirineo.

Los expertos insisten en que se trata de un episodio dinámico. La inestabilidad aumentará de forma notable, con intervalos de lluvia que pueden ser localmente intensos.

Previsión oficial de la AEMET y fenómenos esperados

La Agencia Estatal de Meteorología describe un escenario de cielo variable y tendencia a la nubosidad en la mitad norte. En su evaluación, caben chubascos que pueden ir acompañados de tormenta.

Principales riesgos señalados por la AEMET

Chubascos localmente fuertes en áreas montañosas y colindantes.

en áreas montañosas y colindantes. Tormentas ocasionales, con posibilidad de aparato eléctrico.

Rachas de viento muy intensas en puntos concretos.

Granizo puntual en núcleos tormentosos.

Las alertas meteorológicas se mantienen activas en varias provincias. Es probable que la situación se repita o se desplace en los días siguientes.

Regiones con mayor probabilidad de precipitaciones fuertes

El episodio no solo afecta a Cataluña. El sistema de bajas presiones afectará amplias zonas del norte y noroeste peninsular.

Norte y noroeste: cielos cubiertos y lluvias persistentes.

Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha: acumulados significativos.

Andalucía occidental: chubascos puntuales más intensos.

Levante y Baleares: menor probabilidad de lluvia.

Canarias: nubosidad variable y precipitaciones débiles.

También se esperan brumas y bancos de niebla en zonas montañosas de la mitad occidental. En la mitad oriental y Baleares puede aparecer calima.

Temperaturas y dirección del viento: qué cambia

El descenso térmico será generalizado en gran parte de la Península. No obstante, hay excepciones donde las máximas subirán ligeramente.

Temperaturas: descenso leve en la mayor parte del país.

en la mayor parte del país. Excepción: Alborán, donde las máximas pueden aumentar.

Nocturnas: mínimas sin cambios o con pequeños ascensos en el sur.

El viento variará por franjas: componente este por la mañana, rolando a oeste y sur en la tarde en la vertiente atlántica. En litoral norte puede soplar con intervalos fuertes.

Impacto sobre el Pirineo y zonas colindantes

El Pirineo será una de las zonas más expuestas a chubascos tormentosos. La orografía favorece el desarrollo de precipitaciones intensas.

Chubascos vespertinos con riesgo de tormenta.

Posible granizo en núcleos compactos de lluvia.

Rachas de viento que pueden ser muy fuertes en pasos y valles.

En áreas montañosas, la visibilidad puede quedar reducida por precipitaciones y niebla, complicando el tránsito.

Recomendaciones prácticas y medidas de prevención

Ante este aumento de la inestabilidad, conviene tomar precauciones básicas. Mantenerse informado es clave.

Llevar paraguas y ropa impermeable en salidas urbanas.

Revisar el estado de la calzada antes de viajar y reducir la velocidad.

Asegurar objetos en terrazas y balcones ante rachas de viento.

Evitar actividades de montaña en episodios de tormenta.

Consultar avisos oficiales y mapas de radar antes de desplazarse.

Seguir las alertas de la AEMET y de las autoridades locales ayudará a minimizar riesgos.

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