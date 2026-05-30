OPEP+ aumenta oferta de crudo desde junio: impacto inmediato en precios

La alianza ampliada de productores de crudo OPEP+ anunció un cambio en su oferta para junio, mientras los mercados siguen ajustándose tras la salida inesperada de Emiratos Árabes Unidos del acuerdo. La decisión de los siete países que mantuvieron recortes voluntarios marcará el ritmo de la producción en las próximas semanas.

Detalles del ajuste para junio y su impacto en el mercado del petróleo

En su reunión virtual más reciente, los países que mantienen compromisos voluntarios acordaron aumentar la oferta en 188.000 barriles por día para junio. Este movimiento llega en un momento delicado para el mercado global. 188.000 barriles diarios es la cifra oficial que se comunicó tras el encuentro.

La medida busca modular la disponibilidad de crudo en un entorno incierto.

Se adopta tras la salida anunciada esta semana por Emiratos Árabes Unidos.

La entrada al mercado de esos barriles puede afectar precios y expectativas de producción.

Quiénes integran la acción y antecedentes de los recortes

El ajuste fue impulsado por siete miembros que ya habían aplicado reducciones temporales en 2023. Estos países decidieron mantener una línea común para junio.

Argelia

Irak

Kuwait

Arabia Saudí

Kazajistán

Omán

Rusia

Los compromisos iniciales datan de abril y noviembre de 2023. Ahora esas naciones activan un nuevo “ajuste de producción” que entra en vigor el próximo mes.

Monitoreo constante y flexibilidad en la política de oferta

Los firmantes subrayaron la necesidad de vigilar estrechamente las condiciones del mercado. Mantendrán margen para adaptar la política de producción.

Evaluaciones periódicas de la demanda y del suministro.

Capacidad para aumentar, pausar o revertir medidas.

Enfoque prudente ante la volatilidad geopolítica y económica.

Emiratos Árabes Unidos: salida del acuerdo y respuesta empresarial

Tras su declaración de retiro del mecanismo OPEP+, Emiratos ha mostrado acciones propias. La petrolera estatal, Adnoc, presentó un paquete de licitaciones para acelerar su expansión.

Planes de inversión y áreas prioritarias de Adnoc

Exploración

Producción

Refinado

Comercialización de crudo

Adnoc valoró esos proyectos en aproximadamente 46.000 millones de euros. La iniciativa pretende intensificar el crecimiento del país en todos los eslabones de la cadena energética.

Consecuencias para los precios y la competencia entre productores

Analistas esperan que la inyección de barriles influya en la dinámica de oferta y demanda. La salida de Emiratos y la respuesta de los países remanentes generan incertidumbre entre traders y refinadores.

Posible presión a la baja sobre precios si la producción supera a la demanda.

Mayor atención a inventarios y flujos comerciales.

Reacción de otros productores fuera de OPEP+ ante cambios en la cuota mundial.

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