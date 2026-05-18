película de 1.360 millones arrasa: vuelve a ser la número 1 en Netflix esta noche

La película inspirada en el universo de Nintendo vuelve a acaparar atención. Tras su paso por salas, ahora Super Mario Bros. (2023) reina en Netflix España y recupera su papel como fenómeno cultural. El título, que ya brilló en taquilla, suma presencia en plataformas y redes.

Por qué Super Mario Bros. domina el Top 10 de Netflix

El arribo de la cinta a la plataforma ha sido rápido y visible. Usuarios la han subido en posiciones del ranking y los algoritmos la favorecen.

La película aterrizó en Netflix tras su ciclo en cines.

Audiencias familiares y fans de videojuegos impulsaron su consumo.

Contenido apto para todas las edades aumenta su valor en la parrilla.

Netflix suele premiar títulos con tracción social. En este caso, la mezcla de nostalgia y animación la convirtió en una pieza destacada del catálogo.

Las cifras que marcan su recorrido en taquilla

En salas, la cinta fue un gigante financiero. Su recaudación global confirmó la potencia de la marca.

1.360 millones de dólares : recaudación total de Super Mario Bros. (2023).

: recaudación total de Super Mario Bros. (2023). Barbie lideró 2023 con 1.447 millones .

lideró 2023 con . Oppenheimer quedó tercera con 975,8 millones.

Estos números explican por qué la película sigue vigente en debates y listados de popularidad digitales.

Trama: una aventura clásica con giro animado

La historia toma a dos hermanos fontaneros de Brooklyn y los traslada a un reino fantástico. Allí deben enfrentar peligros y aliados improbables.

Mario y Luigi emprenden una misión para rescatar a un hermano y, en el camino, se cruzan con figuras emblemáticas del universo Nintendo.

Los personajes y su voz en la versión original

El reparto vocal reúne nombres conocidos de Hollywood. Sus interpretaciones dieron nueva vida a los personajes icónicos.

Chris Pratt pone la voz a Mario.

pone la voz a Mario. Charlie Day es Luigi.

es Luigi. Anya Taylor-Joy interpreta a la princesa Peach.

interpreta a la princesa Peach. Jack Black da voz a Bowser.

da voz a Bowser. Keegan-Michael Key interpreta a Toad.

interpreta a Toad. Seth Rogen pone voz a Donkey Kong.

La elección de actores atrajo atención mediática. Para muchos, el elenco fue determinante en la difusión del filme.

Relación con otros éxitos recientes y posición actual

El fenómeno no ocurre en aislamiento. 2023 fue un año dominado por debates culturales y estrenos que rivalizaron por el público.

Comparativa rápida

Barbie : número uno en taquilla ese año.

: número uno en taquilla ese año. Super Mario Bros. : segundo puesto en recaudación.

: segundo puesto en recaudación. Oppenheimer: tercero en global.

En 2026, otra entrega animada relacionada con la saga, Super Mario Galaxy, alcanzó cifras destacadas y se colocó como la más taquillera del año, con una recaudación que superó los 900 millones de dólares.

Qué significa para la franquicia y para el streaming

El doble triunfo en cine y en plataformas confirma la vigencia de las adaptaciones de videojuegos. Además, demuestra cómo los estrenos cinematográficos alimentan el catálogo de servicios bajo demanda.

Para Nintendo y los estudios asociados, mantener viva la marca en múltiples frentes garantiza audiencia continua y nuevas oportunidades comerciales.

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