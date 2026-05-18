Puente de mayo: Aemet prevé lluvia y cambios de temperatura por regiones

El puente de mayo llega con una advertencia meteorológica que puede trastocar planes. La AEMET anticipa un cambio brusco en la atmósfera. Lluvias y tormentas irán ganando terreno en varias regiones. Conviene conocer los detalles para decidir cuándo salir o quedarse bajo techo.

Por qué cambia el tiempo: factores que impulsa la inestabilidad

Una bolsa fría en altura y la entrada de una depresión aislada están detrás del empeoramiento. Al mismo tiempo, las altas presiones empujan desde el Mediterráneo.

Ese contraste entre aire cálido en superficie y aire frío en altura favorece la formación de nubes convectivas. Como resultado, veremos chubascos vespertinos y tormentas en amplias áreas.

Zonas con mayor probabilidad de lluvia y tormentas durante el puente

La inestabilidad no será homogénea. Habrá puntos con precipitaciones intensas y otros con solo intervalos de nubes.

Viernes: chubascos por la tarde en el interior norte y este peninsular.

chubascos por la tarde en el interior norte y este peninsular. Sábado: extensión de la inestabilidad hacia el norte y el arco mediterráneo.

extensión de la inestabilidad hacia el norte y el arco mediterráneo. Domingo (Día de la Madre): riesgo de que la inestabilidad alcance el Mediterráneo.

Provincias con acumulados más notables

Huesca y Teruel: precipitación significativa y tormentas locales.

Cuenca y Albacete (extremo oriental): lluvias por la tarde.

Región de Murcia y Alicante: probables chubascos fuertes.

Sierras de Jaén, Granada y Almería: riesgo de tormentas en montaña.

Regiones del norte con lluvias generalizadas y acumulados destacados

El norte será especialmente activo. Se esperan acumulados generalizados y, en algunos casos, intensos.

Interior de Galicia y comunidades cantábricas: precipitaciones frecuentes.

Norte de Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón: chubascos vespertinos.

Máximos previstos en Navarra: 40-50 l/m² en zonas centrales y occidentales, incluida el área metropolitana de Pamplona.

Patrón horario y carácter de las precipitaciones

La mayor parte de los episodios serán vespertinos. El calentamiento diurno y el contraste térmico alimentarán las tormentas.

Inicio de los chubascos: por la tarde en las zonas interiores.

Mayor intensidad: primeras horas de la tarde, con tendencia a remitir hacia las 18:00 horas.

Posibilidad de tormentas intensas en áreas montañosas y del interior.

Impacto previsto y recomendaciones para el puente

Si tienes planes al aire libre, revisa la previsión antes de salir. La variabilidad será alta y las condiciones cambiarán rápido.

Consulta avisos locales y sigue fuentes oficiales.

Lleva ropa impermeable y paraguas, sobre todo en el norte y este.

Evita actividades de montaña durante tormentas eléctricas.

Precaución al conducir en carreteras con lluvia intensa o acumulación de agua.

Consejos rápidos para organizadores de planes

Programar actividades matutinas si es posible.

Preparar alternativas en interiores para eventos al aire libre.

Comprobar el pronóstico cada mañana y antes de salir.

Qué esperar de los modelos y cómo seguir la evolución en tiempo real

Los modelos muestran incertidumbres, sobre todo en la distribución exacta de las tormentas. La nubosidad matutina puede limitar la actividad eléctrica.

Para cambios rápidos, sigue las actualizaciones de la AEMET y de los servicios meteorológicos autonómicos. La situación puede mejorar en unas zonas y empeorar en otras en cuestión de horas.

Artículos similares

Califica esto post