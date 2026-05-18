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Nueva pandemia podría hundir la economía española: el impacto invisible

Clelia Olivárez

El impacto invisible: así podría hundir una nueva pandemia la economía española
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El reciente brote viral en un crucero de lujo ha vuelto a encender las alarmas sanitarias y recuerda el impacto profundo que una pandemia puede causar en la sociedad y en la economía. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado un caso por laboratorio y mantiene cinco sospechosos, mientras uno de los afectados permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica. Estas noticias reavivan la pregunta: ¿cómo respondería hoy la economía española ante una nueva crisis sanitaria?

Caída del PIB y sectores que marcaron la recesión

La economía española sufrió un retroceso abrupto en 2020. Informes especializados sitúan la contracción del PIB en torno al 11,3% ese año.

La combinación de confinamientos y la paralización del turismo y la movilidad explican por qué España registró uno de los mayores desplomes de la Unión Europea.

Principales cifras económicas afectadas

  • 287.000 millones de euros: reducción estimada de ingresos empresariales, según datos recopilados por organizaciones patronales y estadísticos.

  • Agencias de viajes: caída de la facturación cercana al 75%.

  • Alojamientos y transporte aéreo: pérdidas acumuladas de alrededor de 45.600 millones.

  • Servicios de comida y bebida: disminución de ingresos superior a 23.000 millones.

Empresas cerradas y pérdida de tejido productivo

El desplome de la demanda obligó a muchas compañías a cesar su actividad. Hubo una reducción notable del tejido empresarial inscrito en la Seguridad Social.

  • Más de 90.000 empresas dejaron de estar registradas en los momentos más duros.

  • Hostelería: el sector más castigado, con una pérdida aproximada de 23.000 negocios.

La menor facturación y las restricciones de movilidad explican la ola de cierres permanentes. Pequeñas y medianas empresas fueron especialmente vulnerables.

Quiénes pagaron el mayor precio: empleo y territorios

El daño social no fue homogéneo. Un estudio del Banco de España identifica los grupos más fragilizados por la crisis.

  • Jóvenes y trabajadores con contratos temporales sufrieron el mayor impacto en el empleo.

  • Personas con rentas más bajas soportaron caídas de ingresos más intensas.

  • Zonas costeras, Baleares y Canarias registraron afectaciones superiores por su dependencia del turismo.

Los sectores que requieren contacto social —hostelería, ocio, comercio y transporte— vieron aumentar la necesidad de crédito y el riesgo financiero.

El coste para las cuentas públicas y el margen fiscal

Las administraciones locales y regionales afrontaron un doble golpe: más gasto y menos ingresos. Ese desequilibrio dejó un agujero significativo en sus cuentas.

  • Las entidades regionales y municipales españolas registraron un déficit cercano a 12.300 millones de euros en 2020.

  • En el conjunto de Europa, las regiones y administraciones locales sufrieron pérdidas estimadas en 180.000 millones.

  • De esa cifra europea, unos 125.000 millones respondieron al aumento del gasto público y 55.000 millones a la caída de la actividad económica.

En comparación, otras grandes economías registraron desequilibrios mayores, lo que sitúa a España entre las más afectadas pero no en la posición extrema.

Factores de resiliencia que suavizaron el shock económico

A pesar del impacto, la economía mostró elementos que atenuaron la crisis. Estos factores ayudan a entender por qué la recuperación fue posible.

  • Mercado laboral: evolución positiva del empleo tras las fases más duras.

  • Sector bancario: resistencia y solvencia relativa frente al aumento del riesgo crediticio.

  • Superávit externo: contribuyó a estabilizar el flujo de capitales.

  • Deuda privada: en niveles moderados antes del choque, lo que limitó la fragilidad financiera.

Señales de prevención y medidas para mitigar futuros choques

Las lecciones aprendidas apuntan a una batería de respuestas para reducir el coste humano y económico en un nuevo episodio sanitario.

  • Fortalecer la capacidad sanitaria y la vigilancia epidemiológica.

  • Impulsar la digitalización de pymes para mantener ventas y teletrabajo.

  • Diseñar mecanismos fiscales y de liquidez que activen ayudas rápidas a sectores críticos.

  • Diversificar modelos turísticos y reducir la estacionalidad en regiones dependientes del turismo.

  • Crear planes de contingencia empresarial que preserven el empleo y la continuidad operativa.

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