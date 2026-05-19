2.389 millones Next Generation: Bruselas investiga si se usan para pagar pensiones en España

Bruselas ha puesto bajo lupa el uso de cerca de 2.389 millones de euros del plan de recuperación europeo destinados, según fuentes españolas, a pagar pensiones en 2024. La investigación llega después de que el Tribunal de Cuentas señalara dudas sobre la base jurídica de esa operación y sobre la reutilización de créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Qué está verificando la Comisión Europea sobre los fondos

Un portavoz comunitario confirmó que la Comisión revisa la documentación remitida por España.

La comprobación busca aclarar si el uso de esos recursos respeta las reglas del MRR .

. Bruselas mantiene diálogo con las autoridades españolas para recabar aclaraciones.

Por ahora, el examen es de carácter informativo y no implica sanciones inmediatas.

Motivo de la investigación: uso extraordinario para pagar pensiones

Según el órgano fiscalizador español, en noviembre de 2024 el Gobierno empleó 2.389,4 millones de euros de créditos sobrantes del programa de recuperación.

El objetivo fue financiar pensiones de clases pasivas y complementos mínimos. La decisión respondió a la falta de crédito en los Presupuestos, en trámite prorrogado desde 2023.

Puntos clave que señaló el Tribunal de Cuentas

La actuación administrativa careció, a juicio del Tribunal, de una justificación jurídica suficiente.

Existe «incertidumbre» sobre los límites para emplear créditos sobrantes en modificaciones presupuestarias.

El organismo pide mayor transparencia y documentación sobre la operación.

Respuesta y garantías de Bruselas ante las dudas

La Comisión ha matizado que este tipo de maniobras de tesorería no suelen afectar, de principio, a los intereses financieros de la Unión.

Los desembolsos del MRR se vinculan al cumplimiento de hitos y objetivos, no a costes reales.

se vinculan al cumplimiento de hitos y objetivos, no a costes reales. Bruselas considera totalmente posible que un Estado adelante financiación propia antes de recibir nuevas transferencias.

que un Estado adelante financiación propia antes de recibir nuevas transferencias. También admite que la liquidez derivada de esos pagos puede cubrir otros gastos del país.

Controles, riesgo de correcciones y potestades de la Comisión

La Comisión insiste en que supervisa los sistemas nacionales de control. Si detecta irregularidades graves, puede actuar.

Solicitar información adicional y exigir aclaraciones formales. Iniciar investigaciones por posible fraude o conflicto de interés. Aplicar medidas correctoras si se comprueba una desviación respecto a las reglas del fondo.

Impacto potencial sobre las cuentas públicas y los beneficiarios

Por ahora, no hay indicios de que los pagos a pensionistas vayan a interrumpirse.

Los beneficiarios recibieron los importes previstos y no se prevén recortes inmediatos.

Para las arcas públicas, la operación alivió una presión de liquidez derivada de la prórroga presupuestaria.

Si la Comisión exigiera correcciones, el Estado podría tener que justificar o reponer esos fondos.

Escenario político y próximas actuaciones en España y Europa

La divulgación del informe del Tribunal de Cuentas añade presión política al Ejecutivo.

En los próximos días, la Comisión continuará su revisión y las autoridades españolas deberán aportar documentación adicional.

Posible intercambio de informes técnicos entre Bruselas y Madrid.

Auditorías adicionales si la Comisión lo considera necesario.

Seguimiento público que puede afectar al debate parlamentario sobre las cuentas.

Qué preguntas quedan abiertas

¿La justificación legal presentada por el Gobierno será considerada suficiente?

¿Podrá la Comisión exigir una corrección financiera si detecta incumplimientos?

¿Qué impacto político tendrá el debate sobre el uso de fondos europeos en 2024?

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