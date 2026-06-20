Steven Spielberg: la inolvidable película de ciencia ficción que marcó generaciones

Elegir una sola película favorita de Steven Spielberg no es sencillo. Su filmografía contiene títulos que definen épocas y emociones. Para muchos, una decisión se hace por cariño, no por una comparación técnica. En mi caso, hay una cinta que quedó marcada en la memoria colectiva: E.T. El extraterrestre.

La película que convirtió la infancia en mito

E.T. conecta con el mundo de los niños sin artificios. Cuenta la relación entre un niño y un ser extranjero con ternura y sencillez. Esa mezcla de aventura y afecto ha hecho que la cinta perviva en generaciones.

Ver E.T. en pantalla grande es sentir algo íntimo en público. Para mucha gente fue la primera vez que la emoción se rompió en una sala. Los reestrenos permitieron descubrirla a quienes nacieron después de los años 80.

Elementos que explican su influencia en la cultura

La película no se sostiene solo por nostalgia. Tiene recursos narrativos claros y universales:

Personajes memorables, como Elliott y su vínculo con el visitante.

y su vínculo con el visitante. Una banda sonora que refuerza la emoción.

Un ritmo que combina suspense, humor y ternura.

Una estética accesible para público familiar.

Ese cóctel hizo que la historia trascendiera su época. Hoy E.T. sigue apareciendo en listas, homenajes y programas culturales.

Récords, reconocimientos y cifras clave

Más allá del impacto sentimental, E.T. fue un fenómeno comercial y crítico. A continuación, los hitos más relevantes:

Taquilla: Llegó a ser la película más taquillera de su tiempo, superando a Star Wars: Una nueva esperanza.

Llegó a ser la película más taquillera de su tiempo, superando a Star Wars: Una nueva esperanza. Óscar: Obtuvo nueve nominaciones a los Premios de la Academia.

Obtuvo a los Premios de la Academia. Victorias: Ganó cuatro estatuillas en categorías técnicas y musicales.

Estos logros subrayan el equilibrio entre espectáculo y artesanía que caracteriza el trabajo de Spielberg.

Por qué resulta tan difícil elegir una sola película de Spielberg

Hablar de favoritos en su filmografía obliga a sacrificar otros títulos imprescindibles. Cada obra tiene un valor distinto: acción, drama histórico, aventura. Por ejemplo:

La fuerza emocional de La lista de Schindler.

La intensidad bélica de Salvar al soldado Ryan.

La fascinación por lo monumental en Jurassic Park.

El sentido de la aventura en En busca del arca perdida.

Ante esta diversidad, muchos optan por la elegancia sentimental. E.T. se impone así como elección afectiva, más que por una comparación técnica.

Regreso a la ciencia ficción: la nueva película de Spielberg

Spielberg vuelve a terrenos similares con su último proyecto. Titulada El día de la revelación, la película explora la posibilidad de vida ajena a la Tierra.

Trama y protagonistas

La historia sitúa a una pareja en el centro del debate público. Daniel y Margaret, interpretados por Josh O’Connor y Emily Blunt, poseen información capaz de cambiarlo todo.

Fecha de estreno y tono

La cinta se estrena en cines el 12 de junio. Se presenta como un thriller de ciencia ficción que mezcla tensión política con preguntas existenciales.

Aspectos que despiertan interés

La combinación de suspense y reflexión sobre la verdad pública.

El duelo actoral entre O’Connor y Blunt.

La mirada de Spielberg sobre lo desconocido, ahora con herramientas actuales.

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