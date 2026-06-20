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alertas por calor extremo en España: la AEMET advierte de registros históricos

Christian Tobar

La AEMET activa las alertas en España por calor: «Los registros son históricos»
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La AEMET ha encendido las alarmas por un ascenso térmico fuera de lo esperado para mayo. Los termómetros suben y varias comunidades se preparan ante un episodio de calor que podría batir récords. Les explicamos qué zonas estarán en riesgo y qué medidas conviene tomar.

AEMET eleva avisos: qué significa para el país

El servicio meteorológico nacional ha señalado un cambio claro en la tendencia. Predominarán cielos despejados en la mayor parte del territorio, pero no faltarán excepciones.

  • Intervalos nubosos en Galicia, Ceuta, Melilla y el norte de Canarias.

  • Desarrollo de nubes de evolución por las tardes en el centro y en la mitad norte peninsular.

  • Probabilidad de chubascos o tormentas aislados en áreas de montaña.

También se espera la presencia ocasional de calima en el extremo sur del país. En la costa norte pueden aparecer brumas o nieblas matinales.

Regiones con mayores temperaturas y registros previstos

Los mapas térmicos señalan puntos concretos donde los termómetros mostrarán valores muy elevados.

  • Elevaciones destacadas: el cuadrante suroeste y el tercio nordeste peninsular.

  • Posibles picos de 36-38 °C en depresiones del Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

  • 20 °C o más en las mínimas nocturnas en suroeste, cuenca del Ebro y litorales del este y Baleares.

En amplias zonas se superarán los 34-36 °C, con noches que pueden clasificarse como tropicales por mantenerse cálidas.

Viento y otros factores que condicionan el calor

El viento jugará un papel relevante en la evolución del episodio térmico.

  • Levante con intervalos fuertes en el Estrecho.

  • Viento norte moderado en los litorales gallegos.

  • Predominio de brisas en las costas y régimen flojo en el interior.

  • En Canarias, alisio del norte con rachas que pueden intensificarse.

Fenómenos locales a vigilar

  • Tormentas aisladas en sistemas montañosos: Ibérico, Pirineos y alto Ebro.

  • Descensos térmicos puntuales en Canarias, Galicia y el Cantábrico.

  • Elevación de máximas en el sudeste peninsular y Baleares.

Cómo protegerse durante las jornadas de calor

Las autoridades recomiendan medidas prácticas para minimizar riesgos.

  • Mantenerse hidratado. Agua con regularidad, evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

  • Evitar esfuerzos físicos al mediodía y exponerse al sol directo en las horas más calurosas.

  • Proteger a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

  • Comprobar el estado de sistemas de climatización y ventilación.

  • Planificar actividades al aire libre a primera hora o al atardecer.

  • Cuidar a mascotas y ganado, garantizando sombra y agua fresca.

Qué seguir en los próximos días

  • Consultar los avisos oficiales de la AEMET y los canales de protección civil.

  • Estar atento a actualizaciones sobre zonas con alertas activas.

  • Observar la evolución del viento y la posible llegada de calima.

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