alertas por calor extremo en España: la AEMET advierte de registros históricos

La AEMET ha encendido las alarmas por un ascenso térmico fuera de lo esperado para mayo. Los termómetros suben y varias comunidades se preparan ante un episodio de calor que podría batir récords. Les explicamos qué zonas estarán en riesgo y qué medidas conviene tomar.

AEMET eleva avisos: qué significa para el país

El servicio meteorológico nacional ha señalado un cambio claro en la tendencia. Predominarán cielos despejados en la mayor parte del territorio, pero no faltarán excepciones.

Intervalos nubosos en Galicia, Ceuta, Melilla y el norte de Canarias.

Desarrollo de nubes de evolución por las tardes en el centro y en la mitad norte peninsular.

Probabilidad de chubascos o tormentas aislados en áreas de montaña.

También se espera la presencia ocasional de calima en el extremo sur del país. En la costa norte pueden aparecer brumas o nieblas matinales.

Regiones con mayores temperaturas y registros previstos

Los mapas térmicos señalan puntos concretos donde los termómetros mostrarán valores muy elevados.

Elevaciones destacadas: el cuadrante suroeste y el tercio nordeste peninsular.

Posibles picos de 36-38 °C en depresiones del Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

en depresiones del Guadiana, Guadalquivir y Ebro. 20 °C o más en las mínimas nocturnas en suroeste, cuenca del Ebro y litorales del este y Baleares.

En amplias zonas se superarán los 34-36 °C, con noches que pueden clasificarse como tropicales por mantenerse cálidas.

Viento y otros factores que condicionan el calor

El viento jugará un papel relevante en la evolución del episodio térmico.

Levante con intervalos fuertes en el Estrecho.

Viento norte moderado en los litorales gallegos.

Predominio de brisas en las costas y régimen flojo en el interior.

En Canarias, alisio del norte con rachas que pueden intensificarse.

Fenómenos locales a vigilar

Tormentas aisladas en sistemas montañosos: Ibérico, Pirineos y alto Ebro.

Descensos térmicos puntuales en Canarias, Galicia y el Cantábrico.

Elevación de máximas en el sudeste peninsular y Baleares.

Cómo protegerse durante las jornadas de calor

Las autoridades recomiendan medidas prácticas para minimizar riesgos.

Mantenerse hidratado . Agua con regularidad, evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

. Agua con regularidad, evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas. Evitar esfuerzos físicos al mediodía y exponerse al sol directo en las horas más calurosas.

Proteger a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

Comprobar el estado de sistemas de climatización y ventilación.

Planificar actividades al aire libre a primera hora o al atardecer.

Cuidar a mascotas y ganado, garantizando sombra y agua fresca.

Qué seguir en los próximos días

Consultar los avisos oficiales de la AEMET y los canales de protección civil.

Estar atento a actualizaciones sobre zonas con alertas activas.

Observar la evolución del viento y la posible llegada de calima.

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