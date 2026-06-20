alertas por calor extremo en España: la AEMET advierte de registros históricos

La AEMET ha encendido las alarmas por un ascenso térmico fuera de lo esperado para mayo. Los termómetros suben y varias comunidades se preparan ante un episodio de calor que podría batir récords. Les explicamos qué zonas estarán en riesgo y qué medidas conviene tomar.
AEMET eleva avisos: qué significa para el país
El servicio meteorológico nacional ha señalado un cambio claro en la tendencia. Predominarán cielos despejados en la mayor parte del territorio, pero no faltarán excepciones.
- Intervalos nubosos en Galicia, Ceuta, Melilla y el norte de Canarias.
- Desarrollo de nubes de evolución por las tardes en el centro y en la mitad norte peninsular.
- Probabilidad de chubascos o tormentas aislados en áreas de montaña.
También se espera la presencia ocasional de calima en el extremo sur del país. En la costa norte pueden aparecer brumas o nieblas matinales.
Regiones con mayores temperaturas y registros previstos
Los mapas térmicos señalan puntos concretos donde los termómetros mostrarán valores muy elevados.
- Elevaciones destacadas: el cuadrante suroeste y el tercio nordeste peninsular.
- Posibles picos de 36-38 °C en depresiones del Guadiana, Guadalquivir y Ebro.
- 20 °C o más en las mínimas nocturnas en suroeste, cuenca del Ebro y litorales del este y Baleares.
En amplias zonas se superarán los 34-36 °C, con noches que pueden clasificarse como tropicales por mantenerse cálidas.
Viento y otros factores que condicionan el calor
El viento jugará un papel relevante en la evolución del episodio térmico.
- Levante con intervalos fuertes en el Estrecho.
- Viento norte moderado en los litorales gallegos.
- Predominio de brisas en las costas y régimen flojo en el interior.
- En Canarias, alisio del norte con rachas que pueden intensificarse.
Fenómenos locales a vigilar
- Tormentas aisladas en sistemas montañosos: Ibérico, Pirineos y alto Ebro.
- Descensos térmicos puntuales en Canarias, Galicia y el Cantábrico.
- Elevación de máximas en el sudeste peninsular y Baleares.
Cómo protegerse durante las jornadas de calor
Las autoridades recomiendan medidas prácticas para minimizar riesgos.
- Mantenerse hidratado. Agua con regularidad, evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas.
- Evitar esfuerzos físicos al mediodía y exponerse al sol directo en las horas más calurosas.
- Proteger a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.
- Comprobar el estado de sistemas de climatización y ventilación.
- Planificar actividades al aire libre a primera hora o al atardecer.
- Cuidar a mascotas y ganado, garantizando sombra y agua fresca.
Qué seguir en los próximos días
- Consultar los avisos oficiales de la AEMET y los canales de protección civil.
- Estar atento a actualizaciones sobre zonas con alertas activas.
- Observar la evolución del viento y la posible llegada de calima.
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Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.